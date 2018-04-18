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الرئيسية | سياسة | قريبة زعيم البوليساريو تدعو بالنصر لملك المغرب

قريبة زعيم البوليساريو تدعو بالنصر لملك المغرب

قريبة زعيم البوليساريو تدعو بالنصر لملك المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:10

أظهر "فيديو"، تم تداوله مؤخرا، سيدة من أقرباء إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بالقرب من ضريح جدهما المشترك، الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الرگيبي، والذي تقع زاويته الدرقاوية ضواحي مدينة بن جرير بمنطقة الرحامنة.

السيدة التي تنتمي إلى قبيلة الرگيبات أولاد الطالب، والتي ينحدر منها زعيم البوليساريو، أشارت إلى ضريحي عم وابن عم إبراهيم غالي، دفيني الزاوية ذاتها.

جدير بالذكر أن منطقة الرحامنة استقرت بها العديد من الأسر المنحدرة من قبائل الصحراء المغربية منذ قرون، حيث لازالت تحافظ على التقاليد الصحراوية وصلة الرحم بأبناء عمومتها بالأقاليم الجنوبية.

وأعربت السيدة الصحراوية عن تعلقها بالوحدة الترابية، إذ ختمت حديثها بالدعاء بالنصر للملك محمد السادس، مع أملها في أن يجمع الله شملها بأبناء عمومتها الموجودين في مخيمات تندوف، وأن يجمع شمل المسلمين كافة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:22
السلام عليكم
قولي الخائن ابراهيم الغالي
والله اهده وتوب
ان الوطن غفور رحيم
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2 - salm الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:25
جدودهم مدفونين في المغرب و يقولو ماشي مغاربة اب عبد العزيز المراكشي توفي مؤخرا في المغرب و اخوه يعمل ممرض في الدار البيضاء
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3 - الساكي اسبانيا الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:26
سيري الله انصرك و يعزك الله يا ايتها المواطنه الحره...
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