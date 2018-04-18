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كُتّاب وآراء
قريبة زعيم البوليساريو تدعو بالنصر لملك المغرب
أظهر "فيديو"، تم تداوله مؤخرا، سيدة من أقرباء إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بالقرب من ضريح جدهما المشترك، الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الرگيبي، والذي تقع زاويته الدرقاوية ضواحي مدينة بن جرير بمنطقة الرحامنة.
السيدة التي تنتمي إلى قبيلة الرگيبات أولاد الطالب، والتي ينحدر منها زعيم البوليساريو، أشارت إلى ضريحي عم وابن عم إبراهيم غالي، دفيني الزاوية ذاتها.
جدير بالذكر أن منطقة الرحامنة استقرت بها العديد من الأسر المنحدرة من قبائل الصحراء المغربية منذ قرون، حيث لازالت تحافظ على التقاليد الصحراوية وصلة الرحم بأبناء عمومتها بالأقاليم الجنوبية.
وأعربت السيدة الصحراوية عن تعلقها بالوحدة الترابية، إذ ختمت حديثها بالدعاء بالنصر للملك محمد السادس، مع أملها في أن يجمع الله شملها بأبناء عمومتها الموجودين في مخيمات تندوف، وأن يجمع شمل المسلمين كافة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
قولي الخائن ابراهيم الغالي
والله اهده وتوب
ان الوطن غفور رحيم