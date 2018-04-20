24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4813:3117:0720:0621:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. مفاوضات تجديد اتفاق الصيد تستنفر "البوليساريو" في أوروبا (5.00)

  3. سفارة فرنسا تنظّم ملتقى حول "الذكاء الصناعي" (5.00)

  4. مستقبل اللغة الأمازيغية تحت رحمة 1000 مثقف أمازيغي (5.00)

  5. تنامي سرقة المواشي يغضب سكانا ضواحي بولمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | تعاون القضاء بالمغرب وهولندا يجمع أوجار وبلوك

تعاون القضاء بالمغرب وهولندا يجمع أوجار وبلوك

تعاون القضاء بالمغرب وهولندا يجمع أوجار وبلوك
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 23:10

استقبل محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الجمعة في مقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في لقاءٍ تمحور حول تدارس الآفاق المستقبلية لتقوية العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أطلع أوجار، خلال هذا اللقاء، ضيفه على مجمل الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة بالمغرب، معبِّراً عن إرادة الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعطائه آفاقاً أوسع في كافة المجالات، لا سيما في مجال التعاون القضائي بين المملكتين.

كما استعرض المسؤول الحكومي المغربي المعالم الكبرى في مجال تحديث ورقمنة المحاكم، مبرزاً مكانة ودور المرأة في المجال القضائي وولوجها لأول مرة خطة العدالة.

من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الهولندي قوة ومتانة التعاون الهولندي المغربي، مشيداً بتاريخ ونوعية علاقات الصداقة والتعاون التي تربط المملكة المغربية ونظيرتها الهولندية في العديد من المجالات، وبالتطور المهم الذي تشهده هذه العلاقات.

كما نوّه المتحدث بالمجهودات التي تضطلع بها المملكة المغربية في تطوير ونجاعة منظومة العدالة، وبناء قاعدة صلبة في محاربة الإرهاب والجريمة، داعياً إلى ربط جسور التواصل والتعاون بين البلدين، وخاصة بين وزارتي العدل بكل من المملكة المغربية والمملكة الهولندية خدمة لأمن المنطقة واستقرارها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.