تعاون القضاء بالمغرب وهولندا يجمع أوجار وبلوك

هسبريس من الرباط

استقبل محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الجمعة في مقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في لقاءٍ تمحور حول تدارس الآفاق المستقبلية لتقوية العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أطلع أوجار، خلال هذا اللقاء، ضيفه على مجمل الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة بالمغرب، معبِّراً عن إرادة الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وإعطائه آفاقاً أوسع في كافة المجالات، لا سيما في مجال التعاون القضائي بين المملكتين.

كما استعرض المسؤول الحكومي المغربي المعالم الكبرى في مجال تحديث ورقمنة المحاكم، مبرزاً مكانة ودور المرأة في المجال القضائي وولوجها لأول مرة خطة العدالة.

من جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الهولندي قوة ومتانة التعاون الهولندي المغربي، مشيداً بتاريخ ونوعية علاقات الصداقة والتعاون التي تربط المملكة المغربية ونظيرتها الهولندية في العديد من المجالات، وبالتطور المهم الذي تشهده هذه العلاقات.

كما نوّه المتحدث بالمجهودات التي تضطلع بها المملكة المغربية في تطوير ونجاعة منظومة العدالة، وبناء قاعدة صلبة في محاربة الإرهاب والجريمة، داعياً إلى ربط جسور التواصل والتعاون بين البلدين، وخاصة بين وزارتي العدل بكل من المملكة المغربية والمملكة الهولندية خدمة لأمن المنطقة واستقرارها.