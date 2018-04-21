غلاب يتراجع عن الترشح لرئاسة "برلمان الاستقلال"

هسبريس - محمد الراجي

بشكل مفاجيء، أعلن كريم غلاب، عن تخليه عن الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وبرر غلاب، في تغريدة على صفحته في فيسبوك، قرار تراجعه عن الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني، بكون كثرة الترشيحات "ستتسبب في مزيد من الصراعات الداخلية التي نحن في غنى عنها".

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد حاولت، إلى غاية ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة، الوصول إلى توافق حول مرشح واحد، لكن لم تُفلح في ذلك.

ولم يعلن غلاب عن دعمه لأي من المرشحين، وارتأى، حسب ما أعلنه في تدوينته، التصويت بورقة بيضاء.

وغداة إعلان غلاب تراجعه عن الترشح لرئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، التحقت به كل من ياسمينة بادو، وعيد الرحيم البوزيدي، اللذين تراجعا بدورهما عن ترشحهما، حسب مصدر استقلالي.

وبتراجع غلاب وبادو والبوزيدي عن الترشح، ستنحصر المنافسة على منصب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي سينتخب عشية اليوم، بين رحال مكاوي، ونور الدين مضيان.