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الرئيسية | سياسة | بركة: وزراء الحكومة لهم ردود "رجال المطافئ"

بركة: وزراء الحكومة لهم ردود "رجال المطافئ"

بركة: وزراء الحكومة لهم ردود "رجال المطافئ"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 21 أبريل 2018 - 22:00

بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى الحكومة في العرض السياسي الذي قدمه أمام دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، استغلّ نزار بركة، الأمين العام لحزب "الميزان"، الندوة الصحافية، التي عقدها لاحقا، لمهاجمة الحكومة، وذهب إلى وصف أسلوب تعاطيها مع مطالب المغاربة بـ"ردّ رجال المطافئ".

وقال بركة إن الحكومة لا تتوفر على سياسة استباقية ولا على استراتيجية هيكلية للاستجابة لمطالب المواطنين، مضيفا أن "الحكومة الحالية كانت لديها فرصة ذهبية لإجراء إصلاحات عميقة، لأنّ ولايتها خالية من أي استحقاقات انتخابية، وبالتالي فهي تتوفر على الزمن الكافي للعمل، ولكنها لم تستغل هذه الفرصة الذهبية".

وأعلن حزب الاستقلال، اليوم السبت، في دورة أبريل لمجلسه الوطني، عن تموقعه في المعارضة، بعدما اختار أن يقدم "المساندة النقدية" للحكومة خلال السنة ونصف الماضية. وقال البركة إن هذا القرار جاء بعد تقييم موضوعي لأداء الحكومة، انتهى إلى حتمية التموقع في المعارضة.

وجوابا عن سؤال عما إن كان هذا القرار راجعا إلى رفض حزب العدالة والتنمية التخلي عن حزب التقدم والاشتراكية، وضم حزب الاستقلال إلى الحكومة، قال بركة: "نحن لم نتموقع في المعارضة لأننا لم ننضم إلى الحكومة، بل لأن الفريق الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار المساندة النقدية التي قدمناها له طيلة سنة ونصف".

سحْب المساندة النقدية من الحكومة والتموقع في المعارضة، يكشف عن رغبة حزب الاستقلال في التحضير، منذ الآن، للعودة إلى الأغلبية الحكومية، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ لم يُخف بركة أن حزبه يسعى إلى تحقيق هذا الهدف، إذ قال: "تموقُعنا في المعارضة، اليوم، هو من أجل أن نكون في الأغلبية مستقبلا".

واستطرد زعيم الاستقلاليين قائلا إنّ حزبه، الذي ركَّز كثيرا في عرضه السياسي أمام مؤتمري المجلس الوطني عَلى الجانب الاقتصادي، "يملك تصوُّرا واضحا للنموذج التنموي الجديد، الذي سيحل العديد من الإشكاليات المجتمعية"، مشيرا إلى أن الحزب سيُقدِّم الخطوط العريضة لهذا التصور بعد شهر رمضان القادم.

وبخصوص أحزاب المعارضة، التي سينسّق معها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بعد تموقعه في المعارضة، قال بركة إن "التنسيق سيكون مع جميع أحزاب المعارضة، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، وفدرالية اليسار"، مضيفا "سننسق مع الحكومة، أيضا، في كل القضايا التي تخدم مصلحة المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري السبت 21 أبريل 2018 - 22:16
الجميع يعرف انها حكومة صورية وزراء كومبارس !! مكلفون بتسيير الاعمال اليومية ليست لهم سلطة القرار التي هي بيد خدام الدولة العميقة فقط الامتيازات بدون حساب هي التي يتمتعون بها .
هذا هو الواقع مع الأسف حيث تم افراغ العمل السياسي من اية سلطة فهناك الولاة والعمال وخدام الدولة والدولة العميقة لاغير
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14
2 - atis السبت 21 أبريل 2018 - 23:02
على الاقل حزب الاستقلال ما حكرش الطبقة المتوسطة او الوزراء ديالو ما كانوش تابعين الحب و الرومانسيه و عيلات الرجال .حزب الاستقلال لم يبع الدين من اجل الريع
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-5
3 - جهل أمة السبت 21 أبريل 2018 - 23:06
إن أسباب تخلفنا وتدهور حالتنا الاجتماعية والاقتصادية أنتم الاحزاب. تبيعنا الاوهام إلى الموطنين في الحملات الانتخابية وعندما تحكمون تنسوا وعودكم. أسي بركة إنك تعرف جيدا بأن الشعب أصبح لا يتق بكم والدليل نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا.
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10
4 - Mosi السبت 21 أبريل 2018 - 23:07
وهل هذا تهكم ام تشبيه...وهل انتقاص من الحكومة يسمح بالتقليل من شان رجال المطافيء...
رجال المطافيء رجال
رجال المطافيء يشتغلون ونحن نيام
يقتحمون الاخطار عنذما تحل المصائب
نطلب مساعدتهم في انهيار المنازل
واندلاع النيران و فيضان الوديان
وانتشال الغرقى و حوادث النقل والطرقات
رجال المطافيء رجال
يشتغلون دائما وهم صامتون لانهم يقدسون العمل
رغم ان البعض يسبهم و يوبخهم..الا انهم يردون على الاساءة بالافعال.
رجال المطافيء رجال
لا تشبههم بمن يتقاضى الملايين و يشتغل 10 ساعات في الاسبوع..بينما رجال المطافيء يشتغلون 60 ساعة..وباجرة زهيدة.
انا شخصيا اقول لرجال المطافيء شكرا يارجال...
انتم نعم الرجال..واعدرو بعض المواطنين اذا غضبو عليكم احيانا...
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6
5 - فؤاد السبت 21 أبريل 2018 - 23:08
حكومة لاتخجل همها الوحيد المناصب والاجرة الكبيرة زد على الامتيازات لم يمر بالمغرب الحبيب بما يعيشه في ظل هاته المحكومية من فشل في جميع المجالات في التعليم والصحة والشغل افقروا الشعب وارجعوه الى مستوى الضعف والمرض والحاجة فلتذهب ما بعد 2021 الى مزبلة التاريخ
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1
6 - مروان الأحد 22 أبريل 2018 - 00:00
مالك مع البومبية أسي بركة راه ربي لي عالم بيهم وبأوضاعهم . مغاديش تيق إلى قلت ليك راه تيخدمو 24 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة مافيها لاعيد لا ويكاند ولا هم يحزنون البومبي حلم بنسبة ليه إياخذ نهار كامل إدوزها مع وليداتو إلى خدم فصباح راه لعشية روبو ولا خدم فالعشية راه فصباح روبو طوال أيام السنة وبأجر جد جد زهيد لي لي مكتعداش من بعد هاد الإقتطاعات 72 ألف ريال لدرجة رقيب-سارجان- .
اللهم إن هذا لمنكر
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