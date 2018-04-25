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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة ينعقد لتدارس 4 مشاريع مراسيم

مجلس الحكومة ينعقد لتدارس 4 مشاريع مراسيم

مجلس الحكومة ينعقد لتدارس 4 مشاريع مراسيم
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 25 أبريل 2018 - 01:02

ينعقد مجلس للحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة)، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويتعلق المشروع الثالث، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة وثائق الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد، المنعقد بالدوحة في 5 غشت 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الوثائق المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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