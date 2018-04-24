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- عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون - (50)
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كُتّاب وآراء
عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون
مع دنو موعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وموازاة مع تحركات جبهة البوليساريو في أروقة الأمم المتحدة للضغط على بعض الدول لاتخاذ موقف مساند لأطروحتها الانفصالية، عمدت عدد من المواقع الانفصالية إلى نشر دعوات للتظاهر في شوارع مدينة العيون بالتزامن مع تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار السنوي حول النزاع في الصحراء، المقرر غدا الأربعاء.
وبحسب ما نشرته مواقع تابعة للجبهة، فإن الأمر يتعلق بدعوات للتظاهر تقف من ورائها ما تسمى بـ "تنسيقية الفعاليات الحقوقية في الصحراء"، وهي تجمع حقوقي يضم عددا من الجمعيات الانفصالية، للمطالبة بما سمته "احترام الشرعية الدولية بإقليم الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"؛ وذلك عشية بدء عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء المغربية.
ويبدو أن مضامين مسودة قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء التي جاءت معاكسة لتطلعات الجبهة قد استنفرت انفصاليي الداخل الذين يحاولون تشتيت الأنظار ولفت انتباه المنتظم الدولي، من خلال التظاهر في شوارع مدن الصحراء المغربية والدخول في مناوشات مع السلطات الأمنية.
وتأتي هذه الدعوات بعدما كانت مدينة الداخلة قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحداثا خطيرة، على إثر قيام العشرات من الموالين للجبهة بإثارة الفوضى في شوارع المدينة الواقعة جنوب المغرب، حيث همّوا بتخريب الممتلكات العمومية وإثارة الهلع في صفوف السكان ومواجهة قوات الأمن بالحجارة وأسطوانات الغاز، وهي الأحداث التي تذكرنا بأحداث 2010 بالعيون لحظة تفكيك مخيم "اكديك ازيك".
وفي تعليقه على دعوات الانفصاليين للتظاهر في مدينة العيون، قال نوفل البعمري، خبير في قضايا الصحراء، إن "البوليساريو في كل أبريل تلعب عدة أوراق، ومن بين الأوراق التي تلعبها ورقة إحداث الفوضى بالأقاليم الجنوبية لإظهار أن المنطقة خارج سيطرة المغرب وإدارته، ولجر المغرب لممارسة العنف اتجاههم وخلق مبررات لطروحاتهم التي فقد أغلبها المصداقية أمام التطور الذي تعرفه المنطقة".
وأضاف البعمري أنه "يكفي العودة إلى تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ومسودة قرار مجلس الأمن، اللذين أكدا معا على إيجابية الوضع الحقوقي في المنطقة وعلى تطوره، لدحض هذه الادعاءات".
وفي الوقت الذي يتجه فيه مجلس الأمن إلى اعتماد قرار ستكون له تبعات سلبية على مصالحها، فإن الجبهة الوهمية، يقول البعمري، "لم يعد لها الوقت لاتخاذ أية خطوات؛ فالمسودة تم إعدادها وهي مطروحة للتصويت يوم الأربعاء بالمضامين التي تقدمت بها، وأغلبها لصالح المغرب ويعكس رؤيته السياسية هو وشركائه الدوليين".
وأورد المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أن "المسودة طالبت بعدم بناء أي منشآت بالمنطقة العازلة وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وبأن تلعب الجزائر دورا أكبر في مسلسل التسوية، وأكدت على الدينامية التي عرفها الملف منذ سنة 2007 إلى الآن".
وأضاف: "هذه كلها توصيات تجعل الجبهة أمام خيارين؛ إما أن تنخرط في مسلسل التفاوض على أرضية الحكم الذاتي باستقلال تام عن أي تأثير جزائري وهو أمر مستبعد في ظل القيادة الحالية، وإما أن يظل الوضع على ما هو عليه، الجبهة على الأراضي الجزائرية والمغرب يمارس كامل سيادته على أرضه ومع شعبه، بمن فيه الساكنة الصحراوية".
بدوره، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "ما يقوم به انفصاليو الداخل يندرج حتما في إطار تنفيذ توجيهات قيادة البوليساريو بأوامر قادة الجزائر، وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد".
وتوقف الحقوقي ذاته عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب داخل الكيان القسري بمخيمات تندوف بأيادي قادة البوليساريو والعسكر والأجهزة الأمنية الجزائرية، ولعل تقرير غوتيريس الأخير خير دليل على ذلك.
وأكمل الخضري أن "جبهة البوليساريو تنشط في كثير من البقاع حيث هناك تجاوب من لدن بعض المتعاطفين، لكن من ناحية أخرى لا بد من الاعتراف بأن الخطاب المغربي يكتنفه الكثير من النقص، بل الاستغراب وربما الاستهجان من بعض الأطراف".
وأورد وجود "محاولة تسويق إنجازات مهمة، لكن تنقصها العدالة الاجتماعية، ويتفشى فيها الفساد وسوء توزيع الثروة، بل ونهبها، وحرمان غالبية السكان من عوائدها"، معتبرا أن ذلك "سيطيل حتما أمد معضلة الصحراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
هل سكان الصحراء اكثر وطنية منا؟
ندعو من الدولة بمواجهة هاؤلاء الانفصاليين و لكل من خولت له نفسه المساس بوحدتنا الوطنية بيد من حديد
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه
لقد أضاع الكيان الوهمي كل المحاولات التي أعطيت له و من بينها الحكم الذاتي في إطار الحكم الذاتي.
ينكسر يتبعتر يندتر ينتضر ويكأنه
سال لعابي كل اناملي وخواطري للقلم توجهوا
هادا أقل ما افديه لصحراء مغربية هيا انتبهوا
بلدة جارة لنا .....تريتوا لا توبخوا لا تنوهوا
داهمها مستعمر ففديناها بأرواحنا هيا نوهوا
فعاملتنا الان بإملاق هيا وبخوا و استكرهوا
تركنا أرضا عازلة بيننا وبينهم افهموا تفقهوا
لحسن نيتنا وسلاما منا أبالباطل الآن تشبهوا
ملوكنا جنحوا للسلم بحسن الجوار تفوهوا
وجنرالات الدل منهم للفتنة تغردوا وتألهوا
لهطوا المساعدات وبأموال اللاجئين تنزهوا
فيا مغرب عش بسلام مهما قالوا وأينما عرهوا
نحن على الحق ما يغنيهم ما صبوا وما تشبهوا
والمغاربة ماذا ينتظرون الى الامام والكفاح مستمر من طنجة الى الكويرة
الله الوطن الملك
واش العيون مدينة مغربية و لا الهراوات ضاعو فجرادة و الحسيمة ؟؟؟
شكون اللي معيش هاذ المتظاهرين وبفلوس من ؟
Des appels a des manifestations de séparatistes sur le sol marocain doivent être interdites dans toutes nos villes marocaines les nations unis appels l’Algérie répond par le négatif que faire a présent on va pas reste toute une éternité sur cette position . que devrions-nous faire maintenant? Continuons-nous sur cette affaire pour combien de temps encore ? nous sommes toujours dans la même situation. Le Conseil de sécurité prolonge toujours le mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara minurso
على الدولة المغربية حل هذا المشكل حتى ولو تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ أو الاستثناء بالأقاليم الصحراوية المغربية، كما أنه عليها المطالبة باسترجاع المناطق الشرقية المحتلة من الدويلة الجزائرية (كولم بشار والقنادسة) إلى حدود مدينة وهران لأن ما أخذ بالقوة فلن يسترجع إلا بالقوة.
الأدهى من ذلك هو المعاملة الخاصة للدولة لساكنة الجنوب من خلال تقديم جميع الامتيازات فنسبة البطالة هي الادنى بالصحراء المغربية و المواد الغذائية و أسعار المحروقات تصل بنصف الثمن تقريبا و الرواتب والأجور هي الأعلى على المستوى الوطني.
لذلك فإن منطق : "الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده" هو الذي يسود والا ماكان ليطفو مطلب الانفصال على السطح! !!!!
أدعو الصحراويين أن
أما دعاة الانفصال و الفتنة في الصحراء فنقول لهم : عودوا إلى رشدكم، إنما للصبر حدود. و الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ..
وانكم والله لفي وطنكم معززين مكرمين تستفيدون من كل الامتيازات التي لا يستفيد منها أسقاؤكم في باقي الوطن. . فاحمدو الله على نعمه. ... و لا تنكروا جميل هذا الوطن و أهله.
يجب على الحموشي ان لا يتساهل مع كل ما يخالف القانون سواءا كان مغربيا او اجنبيا..
يعتقد هؤلاء المتهورون المتظاهرين أن مصير المغرب سيتقرره على ورقة أحدهم في مجلس الأمن أو سيأتي على لسان أحد عربيا كان أم عجميا @!!!
الصحراء جزء من هذا الوطن تاريخا و جغرافيا، ومن ضاق ضنك عيشه فيه فإن أرض الله واسعة، فليذهب خيمة في كوبا أو غوانتانامو اذا لم تسعفه خيام تندوف البالية.
شاهدنا في جميع الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، الدول التي تتبجح بالديموقراطية، كيف تتصدى وتتعامل مع كل من سولت له نفسه إثارة الفوضى أو التظاهر بدون رخصة. يقابلون بالقمع والهراوات الكهربائية وتوقيفهم وممحاكمتهم.
ونحن نعاملهم بالحسنى إبتغاء مرضاة الأمم المتحدة التي مازالت تراوغ في هذا الملف بمصطلحات ضبابية ومتاهات في التعبير، وأخذ العصا من الوسط والنتيجة، كالعادة صفر لمثله.
عودوا الى الفيديوهات في اليوتيوب كي تشاهدوا أيها الانفصاليون الخونة كيف تعامل جنرالات الجزائر مع انفصالييهم ولكم التعليق،