24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4213:3017:0720:1021:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات (5.00)

  2. مسلمو فرنسا ينددون بدعوة إلى إبطال سور قرآنية (5.00)

  3. "المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)

  4. وفاة المدرب الفرنسي هنري ميشال عن 70 عاما (5.00)

  5. "الأخطار" تخرج احتجاجا لهيئة التمريض في طنجة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون

عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون

عشية تصويت مجلس الأمن .. البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:25

مع دنو موعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وموازاة مع تحركات جبهة البوليساريو في أروقة الأمم المتحدة للضغط على بعض الدول لاتخاذ موقف مساند لأطروحتها الانفصالية، عمدت عدد من المواقع الانفصالية إلى نشر دعوات للتظاهر في شوارع مدينة العيون بالتزامن مع تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار السنوي حول النزاع في الصحراء، المقرر غدا الأربعاء.

وبحسب ما نشرته مواقع تابعة للجبهة، فإن الأمر يتعلق بدعوات للتظاهر تقف من ورائها ما تسمى بـ "تنسيقية الفعاليات الحقوقية في الصحراء"، وهي تجمع حقوقي يضم عددا من الجمعيات الانفصالية، للمطالبة بما سمته "احترام الشرعية الدولية بإقليم الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"؛ وذلك عشية بدء عملية التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء المغربية.

ويبدو أن مضامين مسودة قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء التي جاءت معاكسة لتطلعات الجبهة قد استنفرت انفصاليي الداخل الذين يحاولون تشتيت الأنظار ولفت انتباه المنتظم الدولي، من خلال التظاهر في شوارع مدن الصحراء المغربية والدخول في مناوشات مع السلطات الأمنية.

وتأتي هذه الدعوات بعدما كانت مدينة الداخلة قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحداثا خطيرة، على إثر قيام العشرات من الموالين للجبهة بإثارة الفوضى في شوارع المدينة الواقعة جنوب المغرب، حيث همّوا بتخريب الممتلكات العمومية وإثارة الهلع في صفوف السكان ومواجهة قوات الأمن بالحجارة وأسطوانات الغاز، وهي الأحداث التي تذكرنا بأحداث 2010 بالعيون لحظة تفكيك مخيم "اكديك ازيك".

وفي تعليقه على دعوات الانفصاليين للتظاهر في مدينة العيون، قال نوفل البعمري، خبير في قضايا الصحراء، إن "البوليساريو في كل أبريل تلعب عدة أوراق، ومن بين الأوراق التي تلعبها ورقة إحداث الفوضى بالأقاليم الجنوبية لإظهار أن المنطقة خارج سيطرة المغرب وإدارته، ولجر المغرب لممارسة العنف اتجاههم وخلق مبررات لطروحاتهم التي فقد أغلبها المصداقية أمام التطور الذي تعرفه المنطقة".

وأضاف البعمري أنه "يكفي العودة إلى تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ومسودة قرار مجلس الأمن، اللذين أكدا معا على إيجابية الوضع الحقوقي في المنطقة وعلى تطوره، لدحض هذه الادعاءات".

وفي الوقت الذي يتجه فيه مجلس الأمن إلى اعتماد قرار ستكون له تبعات سلبية على مصالحها، فإن الجبهة الوهمية، يقول البعمري، "لم يعد لها الوقت لاتخاذ أية خطوات؛ فالمسودة تم إعدادها وهي مطروحة للتصويت يوم الأربعاء بالمضامين التي تقدمت بها، وأغلبها لصالح المغرب ويعكس رؤيته السياسية هو وشركائه الدوليين".

وأورد المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية أن "المسودة طالبت بعدم بناء أي منشآت بالمنطقة العازلة وباحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وبأن تلعب الجزائر دورا أكبر في مسلسل التسوية، وأكدت على الدينامية التي عرفها الملف منذ سنة 2007 إلى الآن".

وأضاف: "هذه كلها توصيات تجعل الجبهة أمام خيارين؛ إما أن تنخرط في مسلسل التفاوض على أرضية الحكم الذاتي باستقلال تام عن أي تأثير جزائري وهو أمر مستبعد في ظل القيادة الحالية، وإما أن يظل الوضع على ما هو عليه، الجبهة على الأراضي الجزائرية والمغرب يمارس كامل سيادته على أرضه ومع شعبه، بمن فيه الساكنة الصحراوية".

بدوره، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن "ما يقوم به انفصاليو الداخل يندرج حتما في إطار تنفيذ توجيهات قيادة البوليساريو بأوامر قادة الجزائر، وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد".

وتوقف الحقوقي ذاته عند الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب داخل الكيان القسري بمخيمات تندوف بأيادي قادة البوليساريو والعسكر والأجهزة الأمنية الجزائرية، ولعل تقرير غوتيريس الأخير خير دليل على ذلك.

وأكمل الخضري أن "جبهة البوليساريو تنشط في كثير من البقاع حيث هناك تجاوب من لدن بعض المتعاطفين، لكن من ناحية أخرى لا بد من الاعتراف بأن الخطاب المغربي يكتنفه الكثير من النقص، بل الاستغراب وربما الاستهجان من بعض الأطراف".

وأورد وجود "محاولة تسويق إنجازات مهمة، لكن تنقصها العدالة الاجتماعية، ويتفشى فيها الفساد وسوء توزيع الثروة، بل ونهبها، وحرمان غالبية السكان من عوائدها"، معتبرا أن ذلك "سيطيل حتما أمد معضلة الصحراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - تازي حر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:36
انها نتيجة النقص في اثمنة المواد
هل سكان الصحراء اكثر وطنية منا؟
ندعو من الدولة بمواجهة هاؤلاء الانفصاليين و لكل من خولت له نفسه المساس بوحدتنا الوطنية بيد من حديد
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
193
2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:39
يجب الضرب بأيدي من حديد على إرهابي الداخل والخارج لأن الصحراء المغربية قضية الشعب المغربي وان المملكة لن تتساهل مع المرتزقة الخونة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
150
3 - يوسف السباعي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:40
الحل الوحيد لفض هدا النزاع الدي طال امده هو القيام باستفتاء لتقرير مصير الصحراء برعاية الامم المتحدة .ادا صوت الصحراويون لصالح الحكم الذاتي فذالك مانتمناه.اما ادا صوتوا لصالح الاستقلال...فما على المغرب الا الرضوخ للامر الواقع واحترام ارادة الصحراويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-410
4 - الساكي اسبانيا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:40
على المغرب ان يحاكمهم بالخيانه العضمى ..راه ماكاين لا حقوق للانسان ولا هم يحزنون.. او لي بغا يكون مواطن صالح مرحبا.او لي بغا اكون في صف الخونه سيفطوه ل تينذوف ادوز هاد الصيف تما معا العقارب و الافاعي.. و السلام الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
199
5 - مالفوف مروكييي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:40
جزائر شر وراء كل المناورات منذ 40 سنة...وتتصاعد مقالب جزائر شر..مع انتعاش اسعار نفط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
6 - بلا زواق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:40
موضوع الصحراء ،جذور الموضوع هو (برنارد لويس) مخطط لتقسيم الشرق الأوسط إليّ دويلات ولتبقي كل الدويلات تعاني داخليا لا خارجيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
7 - عبد ربه الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:44
رقصة الديك المدبوح لا اكثر ولا اقل ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
8 - الوطنية الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:45
ولو باحداث الفوضى في الاقاليم الصحراوية المغربية من طرف شردمة من الانفصاليين . الصحؤاء مغربية احب من احب وكره من كره لن نتخلى عن شبر من الصحراء عن درة من رمالها ولو كان على حساب الجهاد واعلان الحرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
9 - مغربي قح الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:47
الصحراء مغربية وستبقى مغربية بإذن الله, والشعب المغربي مجند للدفاع عن وحدة ترابه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
10 - مواطنة 1 الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:47
فعلا ، لو كان هناك عدالة اجتماعية وتوزيع للتروات بما يقضي على الفقر لالتحق سكان تندوف بالمغرب منذ زمان ٠لكن حتى من يعيشون بالمغرب يحلمون بالحريك ويموتون غرغا من اجل الهرب من واقعهم : شي عاااااااايش وشي غير عايش٠ حتى مغاربة سبتة ومليلية يفضلون الحماية الاسبانية التي تضمن لهم عيشا ميسورا على ان يعيشوا تحت وطأة مسؤولين ناهبين فاسدين٠ ولكن لا زلت اتمنى ان يتغير الوضع وان يحشموا شي وحدين على عراضهم٠ حيث المغاربة راه بداو كيقلبو على الحلول والدليل على ذلك مقاطعتهم للمنتوجات التي تعرف زيادة في تمنها٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
11 - عبد المنعم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:49
بالنسبة للدولة العميقة الريفيون هم الانفصاليون الوحيدون فقط أما هؤلاء من حقهم التظاهر والرشق بالحجارة واسطوانات الغاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
12 - كاتب حر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:52
مهما حاولت البوليساريو و من يدعمها التشويش و اللعب لعبة الطرف الضعيف، فهي لم و لن تنجح في ذلك.
لقد أضاع الكيان الوهمي كل المحاولات التي أعطيت له و من بينها الحكم الذاتي في إطار الحكم الذاتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
13 - Tidrarini الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:53
احسن ما تفعله الدولة لهؤلاء الخونة هو سحب بطاقة الانعاش الوطني منهم . ياكلون الدولة ويسبون الملة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
14 - سفير السلام الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:57
رميت بشعري فوق صخر صلد لعله
ينكسر يتبعتر يندتر ينتضر ويكأنه
سال لعابي كل اناملي وخواطري للقلم توجهوا
هادا أقل ما افديه لصحراء مغربية هيا انتبهوا
بلدة جارة لنا .....تريتوا لا توبخوا لا تنوهوا
داهمها مستعمر ففديناها بأرواحنا هيا نوهوا
فعاملتنا الان بإملاق هيا وبخوا و استكرهوا
تركنا أرضا عازلة بيننا وبينهم افهموا تفقهوا
لحسن نيتنا وسلاما منا أبالباطل الآن تشبهوا
ملوكنا جنحوا للسلم بحسن الجوار تفوهوا
وجنرالات الدل منهم للفتنة تغردوا وتألهوا
لهطوا المساعدات وبأموال اللاجئين تنزهوا
فيا مغرب عش بسلام مهما قالوا وأينما عرهوا
نحن على الحق ما يغنيهم ما صبوا وما تشبهوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 22:59
اعتقد ان المخابرات الجزائرية و كابرانات الجيش سيفشلون في محاولتهم الجديدة كما فشلوا على مدى 4 عقود سننتظر ماذا سيفعل عملاءها داخل مدن الصحراء المغربية و عددهم سوف لا يتعدى 30 او 40 فردا تعلموا قواعد الارهاب على يد المخابرات الجزائرية و اي تصرف من هؤلاء العملاء يجب ان يضعه المغرب في خانة العمليات الارهابية و قد يتاكد للعالم ان البوليساريو ما هي الا مليشيات ارهابية و انتهازية تتلقى الاموال و التوجيهات من الجهة الوصية عليها لزعزعة استقرار المنطقة فمدن الصحراء المغربية تنعم بالهدوء طوال السنة و السكان يمارسون انشطتهم و حياتهم بصفة عادية لكن في شهر ابريل تتحرك الالة الارهابية للنظام الجزائري كعادتها بعد ان تاكد لها بان محصولها السنوي في نهاية كل شهر ابريل سيكون كارثيا فتحركها في هذا الوقت بالذات عبر ادواتها الارهابية يجب ان يكون محل ادانة من المجتمع الدولي و بالاخص مجلس الامن فيمكن ربط تحركاتها بالعمليات الارهابية التي تقع في العالم على يد الارهابيين فنحن امام ارهاب مقنن في زمن محدد و ممول من طرف دولة عضو في الامم المتحدة لطالما تغنت بان نزاع الصحراء المغربية لا يعنيها و ليست طرفا فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - ولد علي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:02
اليقضة كل من اراد ان يتضاهر في المدن المغربة مساندا للبوليزاريو يجب ان يعتقل فورا تفاديا للمواجهات بين المؤيد وضد
والمغاربة ماذا ينتظرون الى الامام والكفاح مستمر من طنجة الى الكويرة
الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - بوطيب الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:03
لاتنسا الخيار الثالت وهو الحرب. وهو الخيار النهاءي .ولايمكن حل قضيتنا الوطنية .الا بحرب مع جيران السوء والشر والكلاخ .وعاش الملك وعاش المغرب من طنجة الى لكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - marocain الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:03
انهم ادوات الجزائر انهم معروفين كلهم عند الجهاز المركزي للامن .ياكلون الغلة ويسبون الملة!كان عليكم ان تكونوا شاكرين للمغرب ولشعبه الذي حرركم من عبودية الاستعمار الاسباني ,اما الان تردون جميل اخوانكم وملككم ووطنكم قبح الله الجهل لقد غرتكم الجزائر بالاماني الخيالية ,وها انتم تؤدون ثمنها,,,,,ليس لديكم مكان معنا ارحلوا ال تومبكتو واغبروا وجوهكم القبيحة والشريرة عنا ايها الصعاليك الجزائرية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
19 - Cousin الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:03
SLM le Sahara est marocain comme Mauritanie bref celui qui veut moins que ça il fait pas partie du Maroc alors il faut l expulsé là où il veut .apres on parlera de droit de l homme c est des criminel
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Ilyes الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:04
قرار مجلس الامن لا يلبي لا مطامح البوليزريو ولا المغرب لا تصنعون إنتصار من لا شيئ، الشعب المغربي ليس بساذج أو مراهق. الخاسر هم الإثنين أو لا رابح ولا خاسر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - y en a marre الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:06
"البوليساريو تحشد للتظاهر بالعيون" ... !

واش العيون مدينة مغربية و لا الهراوات ضاعو فجرادة و الحسيمة ؟؟؟

شكون اللي معيش هاذ المتظاهرين وبفلوس من ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
22 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:09
دعوات لمظاهرات الانفصالين فوق اراضي المغربية يجب مقاطعتها ومنعها بتاتا في جميع انحاء مدن المغربية . الامم المتحدة والمغرب يقولون لابد الجزائر تودعى لتكون جزءًا من تسوية هذا الصراع بينما انها (الجزائر ترفض ب لا لا. اعباد الله فماذا نفعل الان . الى متى نبقي مستمرين على هذا الحال الى متى هذا الانتظار والقضية مددت لفترة طويلة ونحن المغرب لازلنا في نفس الوضع المجلس الامن دائما يمدد فيمدد ... بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لسنة إضافية الى متى نبقى على هذا الحال التمديد التمديد....!
Des appels a des manifestations de séparatistes sur le sol marocain doivent être interdites dans toutes nos villes marocaines les nations unis appels l’Algérie répond par le négatif que faire a présent on va pas reste toute une éternité sur cette position . que devrions-nous faire maintenant? Continuons-nous sur cette affaire pour combien de temps encore ? nous sommes toujours dans la même situation. Le Conseil de sécurité prolonge toujours le mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara minurso
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - كمالو الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:12
علينا نحن المغاربة أن نحذر من دعايات وشائعات الجزائر وعلى رأسها الحملة التي تريد منا أن نكون مثل الجزائر في طلب ( سكارة حليب ) إن لهم طابورا خامسا في المغرب يدعو لمقاطعة الحليب حتى نصبح مثلهم متشوقين للحليب وتدخلهذه الحرب في إطار مواجهة مكشوفة مع المغرب لتدميراقتصاده ، فاليوم بدأوا بالحليب وغدا بالخبز وبعد غد بالسيارات وهكذا سنصبح مثل الجزائر ندمر اقتصادنا بأنفسنا والشيء الوحيد الذي هزمنا به أعداءنا الجزائريين هو الاعتناء بالاقتصاد حتى أصبحنا نغزوا إفريقيا ... احذروا فهو مخطط جزائري نحن نساعدها على تنفيذه في المغرب وحتى نلتحق بفقاقير الجزائر الحذر الحذر الحذر .. الجزائر وراء حملة خليه يريب على وزن ( خليها تصدي ) عندهم في الجزائر ويقصدون بها السيارة الخردة التي يركبونها في الجزائر وقامت المعاضة الجزائرية تنشر حملة خليها تصدي ... إياكم أن تسقطوا في فخ تنصبه الجزائر للمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
24 - Mohamed الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:12
قلتها مرارا وتكرارا في تعليقاتي،نحن الريفيين لسنا انفصاليين نحن ابناء هدا الوطن،وطنيون،هؤلاء هم اﻷنفصاليون الحقيقيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
25 - شعيب من إيطاليا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:13
كل من تضاخر يجب محاكمته بالخيانة العضمى و ياكل لعصى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
26 - من الشعب الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:16
لو كان التظاهر ينفع لاستقلت فلسطين منذ عشرات السنين و لاستقلت كاطالونيا و لاستقلت كردستان....تظاهروا كما تشاؤون...فالمغاربة في صحرائهم الى ان يرث الله الارض و ما عليها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
27 - كبور الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:16
" يأكلون النعمة ويسبون الملة " إنها تنسيقية الاسترزاك معظم أعضاءها استفادوا من أموال ضخمة قدمت لهم من طرف لجنة ما يسمى "الإنصاف والمصالحة ". إنها حرفتهم من أجل البحت عن المال غير المشروع كالتسول .. وإذا بحتنا في الفءات التي ستخرج للشارع سنجدهم أبناء الأعيان والشيوخ وووووووو.من أجل خلق البلبلة والصراع الداخلي من أجل امتصاص ما تبقي من هذه البقرة الحلوب إنهم يعرفون كيف يصتادون في المياه العكرة بفعل تجربتهم الطويلة في هدا الميدان.اللهم اجعل كيدهم في نحورهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - نصر الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:27
يجب على المسؤولين أن يعطوا أوامر للقوات العمومية لإلقاء القبض على كل من يتفوه بكلمة ضد الوحدة الترابية أو من يرفع شرويطة الإ رهابيين .يجب أن لا يكون داخل المملكة من يسمون أنفسهم إنفصاليو الداخل .هل يعقل أن يعيش بيننا إرهابيون بكل حرية وبكل حقوق ؟ السجن ثم السجن طهروا مدننا من البول /. سار / يو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - Fassi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:29
يجب تطبيق سياسة العصا لمن عصى، لأن بعض المنحرفين في الصحراء يأكلون النعمة ويسبون الملة، لذلك على الدولة أن تتبع السياسة التي انتهجتها إسبانيا في إقليم الباسك وذلك بمحاكمة الخونة وإصدار عقوبات رادعة في حقهم أو إرسالهم إلى إخوتهم وولية نعمتهم "الجزائر" ليعيشوا في نعيمها.
على الدولة المغربية حل هذا المشكل حتى ولو تطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ أو الاستثناء بالأقاليم الصحراوية المغربية، كما أنه عليها المطالبة باسترجاع المناطق الشرقية المحتلة من الدويلة الجزائرية (كولم بشار والقنادسة) إلى حدود مدينة وهران لأن ما أخذ بالقوة فلن يسترجع إلا بالقوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
30 - مصطفى الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:30
والله لست أدري كيف يجب أن تكون حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية من المملكة أكثر مما هي عليها الآن. فحرية التظاهر والاحتجاج السلمي مكفولة و حرية التعبير و الرأي متاحة لجميع الصحراويين.
الأدهى من ذلك هو المعاملة الخاصة للدولة لساكنة الجنوب من خلال تقديم جميع الامتيازات فنسبة البطالة هي الادنى بالصحراء المغربية و المواد الغذائية و أسعار المحروقات تصل بنصف الثمن تقريبا و الرواتب والأجور هي الأعلى على المستوى الوطني.
لذلك فإن منطق : "الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده" هو الذي يسود والا ماكان ليطفو مطلب الانفصال على السطح! !!!!
أدعو الصحراويين أن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - فيلسوفة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:33
الحل هو ان انفاصليي الداخل يجب ان ير موا في تندوف .والاستفتاء يجب الا يتعدى لاجءي تندوف اللي بغا يدخل المغرب مرحبا واللي مابغاش يبقى تماك يدكرمل ويتقمل ويموت بالجوع والعطش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
32 - زكرياء ناصري الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:41
التائهون، المُتلاعَبُ بهم يدعون إلى التظاهر،والثابتون على حقهم في وطنهم الكامل شرقا وغربا،شمالا وجنوبا،برا وبحرا وجوا مستعدون دائما للرد على كل مَن يقول عكس ذلك بما لا يمكن أن يتصوروه من تضحيات.وهل هناك من يمكن أن يتصور غير ذلك ما عدا الحالات الشاذة والشاذ لا يُقاس عليه؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
33 - امازيغ سوسي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:43
والله لو كنت جنديا او شرطيا او دركيا او فردا من القوات المساعدة لرفضت تامين الامن في هده الحالة ولعصيت الاوامر لانه لا يعقل ان يكون هناك شيء اسمه انفصاليو الداخل توفر لهم الدولة كل شيء جنسية مغربية جواز سفر مغربي السماح لهم بالحضور الى اجتماعات ولقاءات ضد الوحدة الترابية للوطن ثم يعودون الى منازلهم في المغرب دون متابعة ولا محاسبة . وفي الاخير يطلبون مني التصدي لهم. التصدي لشيء وربما الموت من اجل شيء ليس منطقيا ولا يقبله العقل . لم يسبق في التاريخ ان استعمل مصطلح انفصاليو الداخل وان يتحلوا بهده الجراة والوقاحة ويتمتعوا بكل هده الحرية فما هو السر في دلك ؟ والله اتمنى ان تقوم احتجاجات في كافة التراب الوطني حتى يفسر لنا هؤلاء المسؤولون معنى انفصاليو الداخل وما هو السر وراء تساهل الدولة معهم الى هدا الحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - راصد المغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:45
المغرب ارتكب خطأ كبيرا في ترك الحبل على الغاربة لشردمة الخونة في اللعب بمستقبل البلاد . حفنة من الخونة العملاء لأسيادهم عسكر الجزائر ترك لهم المغرب هامشا خطيرا من التحرك و غسل أدمغة تلاميذ و طلبة يقدمونهم في الصفوف الاولى في كل عمليات تخريب و ترويع الآمنين ثم يوثقون تدخلات الامن و بها يحاججون المغرب في المحافل الدولية و بها يبتزونه في الإتفاقيات التجارية مع اوروربا. كان على المغرب و ما زال ان يحصد رؤوس الفتنة و يقطعها عن دابرها إن باللين او القوة كما فعلت إسبانيا في كاتالونيا. اما اسلوب المهادنة و ما يسمى بحقوق الإنسان فهي اخطاء قاتلة .و لن نكون اكثر ديمقراطية من إسبانيا التي سحقت الإنفصاليين الكاتالونيين بالردع و السجن و الملاحقة الدولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - farouk الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:48
اذا دعت البولزاريو انفصال الداخل القيام بالمظاهرات في قلب العيون استفزازا للامن الوطني فلماذا لم نقم بتلك المظاهرات المليونية والتي كانت مقررة لاجراءها في نهاية الاسبوع الماضي احتجاجا على اجتيازات العدو للحدود في المناطق المغربية العازلة ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - من المغرب الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:48
اقول البوزبال عندكم الزهر لان الملوك داءما يصبرون.لكن لاتنسى المقولة الملوك يصبرون واذا ضربو فإنهم يقطعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
37 - ولاد الكورس الأحرار الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:49
الصحراء هي مغربية أبا عن جد وهي بلد كل مواطنين من طنجة حتى الكويرة يحق لأي أحد أن يستقر فيها يعني ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - ع.الحميد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:52
البوليزاريو والجزاءر مايصورو حتي بيضة في ملف الصحراء لانها مغرببة منذ قرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
39 - farid الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 23:57
هؤلاء يمسون وحدتناالترابية ادن يجب محاسبتهم لدى القضاء. باركا من الطنيز ايها المرتزقة. راه الصحراء مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - مصطفى الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:00
ياكلوا الغلة و يسبوا الملة. ...لكن لا بأس فلتتعلم الجزائر و من صفها من دروس حقوق الإنسان التي تمارس في أقاليمنا الجنوبية من خلال حرية التعبير والرأي و التظاهر و الاحتجاج السلمي. و لتتعلم كيف تعامل مواطنيها في غرداية و تيزي وزو و باقي مدن الجزائر. ....." المغاربة قشابتهوم واسعة، و متمرسين فالديبلوماسية ماشي بحال اللي باغيين غير يشعلو العافية "
أما دعاة الانفصال و الفتنة في الصحراء فنقول لهم : عودوا إلى رشدكم، إنما للصبر حدود. و الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ..
وانكم والله لفي وطنكم معززين مكرمين تستفيدون من كل الامتيازات التي لا يستفيد منها أسقاؤكم في باقي الوطن. . فاحمدو الله على نعمه. ... و لا تنكروا جميل هذا الوطن و أهله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - حسونة السوسي الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:01
يا اخوة ... لماذا لانفكر بطريقة أخرى؟ اننا بلد ديموقراطي نحترم حرية الرأي. .. حتى لو كان معاكسا لما نريد .. فكم يبلغ عدد المتظاهرين؟ ولماذا لا يتظاهر اولاءك المتضامنين مع الوحدة ؟ إذا استطاعت البوليساريو إشعال فتيل شلة قليلة من مؤيديها من بعيد ، فأين عملنا نحن كاصحاب الأرض ... فيجب أن نقوم بعمل مضاد يغطي على ما يقوم به البوليساريو. . وذلك بتعبئة المواطنين الصحراويين المؤيدين للوحدة ودفعهم للتظاهر تأييدا للوحدة وتسويق ذلك في المنتظمات الدولية !! أما استعمال السجن أو الضرب أو القمع فإنه لم يعد يجدي في مثل هذه الأمور. . فلنحاربهم بسلاحهم ... سواء على الحدود ... أو في المنتظم الدولي .. أو على أرض الوطن ... ولكل مقام مقال ...!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - الحقيقة الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:07
على المغرب ان يتدخل بكل عنف وقوة لقمع هؤلاء المرتزقة الخونة البوليزبال كما فعلت اسبانيا مع الكطلون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - الفيلسوف الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:12
يجب ان يطبق في حقهم كل العقوبات، فهم يخرجون بلا ترخيص و يغلقون الشارع و يمنعون المارة، ويخربون الممتلكات و يستفزون الشعب المغربي بحملهم لعلم العصابة، و الاخطر انهم يحرقون العلم المغربي..
يجب على الحموشي ان لا يتساهل مع كل ما يخالف القانون سواءا كان مغربيا او اجنبيا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - الفيلسوف الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:16
زرواطة لدوك لي ما كيحترموش النظام العام و السلطة و الشعب..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - مهضوم الحقوق الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:26
حقوق الإنسان تنتهك وتداس بأقدام الدولة العميقة في قلب الدار البيضاء والحسيمة وجرادة وتنغير ونساء ماتوا في الصويرة من أجل كيلو غرامات من الدقيق وووووووو نصيحة إلى مسؤولي هذا البلد الشفارة يراجعوا حساباتهم شعب التسعينات ليس هو شعب الألفين وشعب الألفين ليس هو شعب 2018 بنيتم السجون وأغلقتم المدارس سيأتي يوم لن ولم تستطيع الدولة التحكم حتى في مدينة لوحدها للصبر حدود العدالة ثم العدالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - التصعيد الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:33
التظاهر يتزامن مع القرار الأممي حول الصحراء.
يعتقد هؤلاء المتهورون المتظاهرين أن مصير المغرب سيتقرره على ورقة أحدهم في مجلس الأمن أو سيأتي على لسان أحد عربيا كان أم عجميا @!!!
الصحراء جزء من هذا الوطن تاريخا و جغرافيا، ومن ضاق ضنك عيشه فيه فإن أرض الله واسعة، فليذهب خيمة في كوبا أو غوانتانامو اذا لم تسعفه خيام تندوف البالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - ماقل ودل الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:34
منطقيا، هذا أسميه إنبطاح. أن يفسح المجال للصعاليك بإثارة الفوضى، فهذا لا يقبله العقل ولا ا القانون ، ولن تسمح به أية دولة. هذا ذُل وهوان...
شاهدنا في جميع الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، الدول التي تتبجح بالديموقراطية، كيف تتصدى وتتعامل مع كل من سولت له نفسه إثارة الفوضى أو التظاهر بدون رخصة. يقابلون بالقمع والهراوات الكهربائية وتوقيفهم وممحاكمتهم.
ونحن نعاملهم بالحسنى إبتغاء مرضاة الأمم المتحدة التي مازالت تراوغ في هذا الملف بمصطلحات ضبابية ومتاهات في التعبير، وأخذ العصا من الوسط والنتيجة، كالعادة صفر لمثله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - نجم الجنوب الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:37
انفصاليو الداخل هم الطابور الخامس لجنرلات الجزائر وعصابتهم بمخيمات الرابوني.. يعيشون بين ظهرانينا يقرأون في مدارسنا ويتمتعون بكل الحقوق التي توفرها الدولة المغربية بل من نعم لايحصل عليها حتى مواطنو الشمال بالاضافة الى استفادتهم من اموال الدولة الجارة الحقودة..اعداء وخونة ورعاع وميليشيات تكون بعضهم في ثكنات مايسمى بالمخيمات الصيفية ببومرداس ..لايمتون لنا بأية صلة ولا إلى شرفاء وأحرار العائلات الصحراوية العريقة المتشبتة بوطنيتها المغربية الحقة..إنهم يأكلون الغلة ويسبون الملة.. امتزج الدلال لديهم بالوقاحة الفجة والشغب واثارة القلاقل الدموية كنماذج اكديم ازيك المجرمة..ذئاب مفترسة ومسعورة وغادرة.. حان الوقت لاغلاق ابواب التسامح والمهادنة معها وتفعيل القبضة الحديدية ضدها بجمعها وتهجيرها الى تندوف او وضعها في حي مخصص لها على شكل سجن كبير مشدد الحراسة والمراقبة وقطع كل وسائل الاتصال معها من انترنيت وحواسيب وهواتف نقالة..هؤلاء اكثر خطرا بيننا من شرذمة الخيام البالية التي امامنا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:38
سجلوا أسماء المتمردين ناكري الخير واحرموهم من المساعدات .... المهم لابد من عقاب إداري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - rado الأربعاء 25 أبريل 2018 - 00:44
سواء المحرضون أو المحرضين كلهم لا يتقنون إن اتقنوا سوى الشغب والكلام الفارغ المبني على ما تمليه عليهم الجزائر، ولهذا فهؤلاء لا يفهمون سوى لغة العصى ولا شيء غير العصى، ولهذا لا يجب على قواتنا الباسلة التساهل معهم أبدا أبدا أبدا،
عودوا الى الفيديوهات في اليوتيوب كي تشاهدوا أيها الانفصاليون الخونة كيف تعامل جنرالات الجزائر مع انفصالييهم ولكم التعليق،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 50 | عرض: 1 - 50

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.