24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. التقاعد والتغطية الصحية يصلان إلى مزارعي النباتات السكرية بالمملكة (5.00)

  2. المقاطعة أو المناورة المكشوفة (5.00)

  3. سلطات النواصر تهدم المجمع الصناعي '"ميد بارك" (5.00)

  4. تدخل روسي في "الوقت الميت" يؤجل التصويت على قرار الصحراء (5.00)

  5. مغاربة بين الأسعار والادخار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | ذكرى تنصيب الحكومة .. العثماني ينسى الاحتجاجات ليشيد بالاشتغالات

ذكرى تنصيب الحكومة .. العثماني ينسى الاحتجاجات ليشيد بالاشتغالات

ذكرى تنصيب الحكومة .. العثماني ينسى الاحتجاجات ليشيد بالاشتغالات
هسبريس من الرباط
الخميس 26 أبريل 2018 - 14:00

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لتنصيب حكومة سعد الدين العثماني من لدن البرلمان ونيل برنامجه الحكومي ثقة نواب الأمة، بعدما تمكن من تشكيل الأغلبية عقب أزيد من نصف سنة من "البلوكاج"، بعد فشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في هذا المسعى.

وبالرغم من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق المغربية خلال هذه السنة، لتنضاف إلى الاحتجاجات التي شهدها الريف، حيث عاشت مدينة جرادة على وقع احتجاجات تدخلت خلالها الحكومة أكثر من مرة دون أن تفلح في إنهائها؛ فإن سعد الدين العثماني بدا وهو يتحدث عن هذه السنة متفائلا بما حققه.

وخلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، اعتبر العثماني السنة الأولى من عمر حكومته "حافلة بالعمل"، والتي كانت خلالها الحكومة تشتغل في جو عمل ساده مستوى عال من التشاور، والتعاون والعمل المشترك، مضيفا أن "السنة الأولى من عمر الحكومة كانت سنة البناء والتأسيس".

واعتبر رئيس الحكومة أن السنة المقبلة ستشهد بداية ظهور نتائج هذا الاشتغال، مشددا على "ضرورة الوقوف عند الجوانب والمجالات التي يمكن أن يتطور فيها الأداء ويتحسن، ورفع الوتيرة للوصول إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين".

من جهة ثانية، جدد العثماني التأكيد على أن الحكومة عازمة على العمل من أجل تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار و"جعلها حقيقة في خدمة المقاولات"، موضحا أن التصور الذي قدمه أمام أنظار الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة.

وذكّر رئيس الحكومة بالتعهد الذي تم أمام ملك البلاد ببدء إصلاح الخاص في المراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية، لافتا الانتباه إلى أنه "إصلاح جديد لدينا خطة عمل واضحة للشروع فيه، والحكومة جادة في تطوير هذه المراكز لتواكب المقاولات"، بتعبير سعد الدين العثماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Rasmus الخميس 26 أبريل 2018 - 14:18
يلاه عام دابا...أنا جابلي لله شي ثلاث سنوات....مدام كان إحساسي هكذا يعني أنها حكومة ثقيلة على القلب...بنكيران على أقل كنا ناشطين معاه وخا ما كاين والو...أما السي العثماني أدخلنا في حالة اكتئاب...وغير مستبعد عن قريب سوف نتجه إلى عيادته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - ???? الخميس 26 أبريل 2018 - 14:19
أصبحنا في هذا البلد مثل إسرائيل و فلسطين ...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - احمد=/= الخميس 26 أبريل 2018 - 14:19
هل نسي ام تناسى .الله اعلم..الشعب في عالم والحكومة في عالم آخر. المتل يقول ما شاف ما رى ما اسمع. باقي التيقار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - kada الخميس 26 أبريل 2018 - 14:20
الأستاذ عبد الإلاه بن كيران أحسن رءيس حكومة في تاريخ المغرب .إنتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
5 - مواطن الخميس 26 أبريل 2018 - 14:22
الذكرى السنوية الأولى أُاقترنت برفع الأسعار في المواد الغذائية (الزيت. الحمص...) اما السنة الثانية فليعلم الله ماذا سيقع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - Hamido الخميس 26 أبريل 2018 - 14:27
هد شي باش كتعجبني ا سي سعد الدين.ساكت أو عايش في المريخ.عملا بقوله صلى الله عليه وسلم"ادا أراد أحدكم أن يتكلم فليقل خيرا أو يسكت"على الأقل ليس كالدي وصف الشعب ب"لمداويخ"وكبيرهم"لي بغا يلعب يمشي يلعب في بلاصة اخرى".واقول للجميع ان الامور لا تبشر بالخير وربما خرج المارد من عنق الزجاجة.يارب احفظ المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - معلق متملق الخميس 26 أبريل 2018 - 14:28
انا لا اعرف ما هي الوظيفة الحقيقة للعثمانية
هل هو رئيس حكومة أم مجرد موضف خبزاوي ... فهو لا يتدخل في القضايا التي تهم الشعب حتى تنتهي التماسيح من إلتهام الفريسة ولا يبقى له إلا الكنس و محاولة تنظيف مكان الجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - عبد ربه الخميس 26 أبريل 2018 - 14:30
نعيش في فراغ سياسي وتدهور اجتماعي مند بنكيران الى يومنا هذا لولا الالطاف الإلهية و بفضل القيادة الراشيدة في حصن هذا الوطن الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - ممتعظ الخميس 26 أبريل 2018 - 14:31
واش لي يدو فالماء بحال لي يدو فالعافية...علاش غيجي معانا ...حنا الشعب لي يدنا فالعافية... كيكلسو فلكرسي كينساو ...لحساب ديال لهيه.... علاش ...حيت حنا شعب كنرضاو بلفتات ...ونتكلم كثيرا...ولا نطبق....اما اذا كان القول=التطبيق...كما هو لحال في الضفة الاخرى...والله الى غتكون كلمة الشعب... وهي الحق..مسموعة...اما هما مرتاحين ...ومطمئنين ...شربو كاع لحليب وكيتحداونا ....ولكن ....ماضاع حق ورائه طالب...الحق ينتزع...ولا يعطى.....التاريخ لا يرحم....المهم برافو والحمد لله لي مازال هاد الشعب فايق....العبرة بالخواتم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - دغوغي رضوان الخميس 26 أبريل 2018 - 14:31
نحن سكان بني دغوغ السواني التابعة لجماعة امطل لم نرى أي تقدم لا طرقات و لا صحة و لا سقي المدرسة تم إصلاحها من طرف سكان دوار القوبع متى ستلتفت إلينا الحكومة لقد سأمنا الحياة في ضروف إثيوبيا.لا قوافل طبية و لا مساعدة الأرامل.الحشرات بشتى أنواعها خصوصا مع اقتراب الصيف.ألسنا مغاربة من هذا الوطن اللذي مات أجدادنا من أجله.رسالة استعطاف لمن لهم قلوب رحيمة من أولياء أمورنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - شوف تشوف الخميس 26 أبريل 2018 - 14:48
خطاب العثماني للأمة المغربية بعدما حقق الطغات والتماسيح مبتغاهم فأقول لكم اليوم أنا منكم ومعكم في السراء والعراء وخطابي لكم قبل توديع هاته الحكومة ولسان حالي عاجز عما يجول في كينونتي فلن أودع منصبي حتى أكون على يقين بأنني متتأبط تحت ذراعي وضامن تقاعدي المريح ومستقبلي والمحيط العائلي اللذي أعيش فيه فما عليكم إلا الصبر والكفاح لبلوغ الأهداف الغير المسطرة في حكومة التسيب ومقاطعتكم جديرة بالتحكم ونهج الحكومة المغلوبة على أمرها فاصبروا وصابروا وتابروا والله ولي التوفيق . أخوكم في الله المغلوب على أمره سعد الدين المغربي وليس التركي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - هماندوزي الخميس 26 أبريل 2018 - 14:52
هذه الحكومة والحكومات السابقة طبخت في أيناء واحد وإذا أردنا تقييمها على سنة من بداية اشتغالها فلا تنال سوى صفر على اليمين وصفر على الشمال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.