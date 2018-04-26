ذكرى تنصيب الحكومة .. العثماني ينسى الاحتجاجات ليشيد بالاشتغالات

هسبريس من الرباط

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لتنصيب حكومة سعد الدين العثماني من لدن البرلمان ونيل برنامجه الحكومي ثقة نواب الأمة، بعدما تمكن من تشكيل الأغلبية عقب أزيد من نصف سنة من "البلوكاج"، بعد فشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في هذا المسعى.

وبالرغم من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق المغربية خلال هذه السنة، لتنضاف إلى الاحتجاجات التي شهدها الريف، حيث عاشت مدينة جرادة على وقع احتجاجات تدخلت خلالها الحكومة أكثر من مرة دون أن تفلح في إنهائها؛ فإن سعد الدين العثماني بدا وهو يتحدث عن هذه السنة متفائلا بما حققه.

وخلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، اعتبر العثماني السنة الأولى من عمر حكومته "حافلة بالعمل"، والتي كانت خلالها الحكومة تشتغل في جو عمل ساده مستوى عال من التشاور، والتعاون والعمل المشترك، مضيفا أن "السنة الأولى من عمر الحكومة كانت سنة البناء والتأسيس".

واعتبر رئيس الحكومة أن السنة المقبلة ستشهد بداية ظهور نتائج هذا الاشتغال، مشددا على "ضرورة الوقوف عند الجوانب والمجالات التي يمكن أن يتطور فيها الأداء ويتحسن، ورفع الوتيرة للوصول إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين".

من جهة ثانية، جدد العثماني التأكيد على أن الحكومة عازمة على العمل من أجل تطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار و"جعلها حقيقة في خدمة المقاولات"، موضحا أن التصور الذي قدمه أمام أنظار الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة.

وذكّر رئيس الحكومة بالتعهد الذي تم أمام ملك البلاد ببدء إصلاح الخاص في المراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، عبر وضع مشروع قانون يحولها إلى مؤسسات عمومية، لافتا الانتباه إلى أنه "إصلاح جديد لدينا خطة عمل واضحة للشروع فيه، والحكومة جادة في تطوير هذه المراكز لتواكب المقاولات"، بتعبير سعد الدين العثماني.