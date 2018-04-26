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كُتّاب وآراء
دوفيلبان: الحدود البرية المغلقة تكبد المغرب والجزائر ملياري أورو
قال دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إن إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب يتسبّب في خسارة ملياري أورو للبلدين، مشددا في الآن ذاته على أهمية الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي بعد استحضاره بعض مُعيقاته، مضيفا أن كل "بلد يتقدم هو بلد يستقر".
ونبّه دوفيلبان، في محاضرة حول الحداثة المتوسطية ألقاها في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، إلى أن الخوف من الإرهاب والهجرة يختصر العلاقة بين ضفتي المتوسط في الوقت الحالي؛ وهو ما يؤدي إلى توقيف "قدرتنا على رؤية الواقع كما هو".
وأضاف رئيس الوزراء في عهد جاك شيراك أن علاقة فرنسا بالدول المغاربية وإفريقيا في الظروف الحالية حيوية؛ لأن هذه "المرحلة لا يمكننا القيام فيها بالقليل بين أوروبا وإفريقيا"، داعيا إلى برنامج أوروبي إفريقي للعمل المشترك يهتم بالبنية التحتية الإفريقية من باب "استفادة أوروبا من الدرس الصيني"، والاستفادة مما قامت به أمريكا مع أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وحمّل المتحدث مسؤولية "بداية عدم الاستقرار في المنطقة" إلى التدخل الأمريكي في العراق و"تدمير أمريكا العراق والمجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن هذا "أعطى البداية لعدم الاستقرار الذي وصل ليبيا وسوريا واليمن"، كما حمل جزءاً من المسؤولية للمستشرقين الذين فرقوا بين المتخيلات وبسطوا تركيب الأشياء وتعقيدها بدل محاولة الفهم "من طنجة إلى بكين"، مستشهدا بـ"استشراق" إدوارد سعيد الذي ربط فيه رؤية أوروبا للشرق بمخيالها.
ووصف دومينيك دوفيلبان الوضع في الساحل الإفريقي بأنه في تدهور، وعلق على الموقف الفرنسي تُجاه هذه المنطقة بقوله: "لا نتقدم في الاتجاه الصحيح"، كما تضمنت كلمته حديثا عن الاستعمار الفرنسي الذي "خانت فيه أوروبا مبادئها".
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق أنه بالرغم من وجود أحكام مسبقة وجهل أجزاء من مجتمعاتنا بهذا الغنى في ضفتي المتوسط؛ فإن "قوتنا بإرثنا المشترك وتاريخنا المشترك"، مذكرا بعدم وجود أصل متفرد للجماعات الإنسانية؛ وهو ما يعني أن "علينا أن نتبادل المِخْيالات والتجارب، وأن ندخل في حوار حقيقي بين الدول وبين المجتمعات وبين الناس".
دوفيلبان، الذي تحدث في جزء كبير من مداخلته عن الأعمال الفنية المتوسطية وأعلامها وبعض دلالاتها، أشار أيضا إلى تأثير الفن العربي الإسلامي في الحداثة الفنية المتوسطية؛ فالفنون الإسلامية التي "تولي اهتماما للكاليغرافيا"، أو فن الخط، ''أغنى اكتشافها أعمال الفنانين المتوسطيين وبحثهم الفني وتشكيلهم''، واستحضر دوفيلبان في السياق نفسه تأثيرا آخر للحضارة العربية الإسلامية في ضفتي المتوسط قامت به شخصيات كـ"ابن رشد وابن خلدون".
وعدّد المتحدث تأثيرات متبادلة أخرى بين حضارات المتوسط وثقافاته كالحضارة الفرعونية التي "تركت أثرا في عقائد الأنوار"، والحضارة الرومانية" التي كانت أول من جمعت حضارات المتوسط جميعها"، مضيفا أن الالتقاء بين كل الرؤى شكل رؤية جديدة؛ "وهو ما يجب أن نَعيهُ من أجل تشييد مستقبل مشترك"، ثم استرسل: "نحن أقوياء بتحدياتنا المشتركة التي لا يمكننا التخلص منها إلا بشكل مشترك سياسيا، اقتصاديا، وإنسانيا، في التحدي السوري، الليبي، واليمني" فضلا عن "التحدي العربي- الإسرائيلي".
*صحفي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
يــاريت لو بني بيننا وبينهم سور أعلى من سور الصين..
N.B / wallahi 1000 fois que plusieurs pays veulent que cette situation reste comme ca , notamment les pays arabes . salam
العقل ثم العقل ثم العقل
والله إنه العجب أن يحاول الفرنسيون إصلاح ذات البين ( مغ/جز )
¿¿¿¿
لا يفكرون في الموت ولم يستفبدو من اللدين سبقهم في الحكم كيف كانت نهايتهم مما جعلني استنتج ان اغلبهم عاش في الفقر في صغر .
مثل شعبي مغربي وياك من جيعان الى شبع
الحمد لله, لا حاجة لفتحتها ونتمنى ان تقوم السلطات بتلغيم كل الخنادق التى قامت بحفرها لقطع الطريق على الحراقة الذين فاق عددهم مئات الالاف كما صرح به الهلال الاحمر الجزائرى.
لله عليكم, ماذا تستفيد الجزائر من فتح الحدود الغربية ? الجزائريون قالوا كلمتهم لالالالالالالا لفتح الحدود....وطالب بترحيل كل الحراقة الموجودين حاليا فى الجزائر.
اما بنسبة إلى الحدود مع الجزائر فيجب على هذه الدولة تغيير سياست الكراهية إتجاه المغرب، التي زراعتها في الشعب الجزائري مند أكثر من أربعين سنة ، وكما يعرف الجميع أن هذا النظام نظام ثوري مبني على العنف. وليس مثل المغرب إسلامي، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يتكلم هذا الوزير الفرنسي السابق على الحدود والخسائر ، وياحلدا لو كانت الجزائر بلد المليون شهيد بعد إستقلالها استثمرت في الحب والسلم والسلام. كانت أصبحت أحس من السويد بكل من معنا من كلم، ولكنها إختارت طريقا آخر، مقارنة مع اليابان التي نهضة من الرماد.
كم مطمئن فمعظم المغاربة لا يريدون فتح تلك الحدود...ويتمنون لو بني سور بيننا وبينكم يكون أطول من سور الصين..
نحن هكذا بخير والحمد لله لا نعاني أبدا من نقص في البطاطا أو الحليب ، المغرب غني ولله الحمد بخضره وفواكه... وهي في متناول الجميع بالطبع غني أو فقير..والمغرب كما في علم الجميع له فائض كبير في ذلك ولله الحمد وله الشكر على ذلك..