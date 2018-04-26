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الرئيسية | سياسة | دوفيلبان: الحدود البرية المغلقة تكبد المغرب والجزائر ملياري أورو

دوفيلبان: الحدود البرية المغلقة تكبد المغرب والجزائر ملياري أورو

دوفيلبان: الحدود البرية المغلقة تكبد المغرب والجزائر ملياري أورو
وائل بورشاشن* (صور: منير محيمدات)
الخميس 26 أبريل 2018 - 17:00

قال دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إن إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب يتسبّب في خسارة ملياري أورو للبلدين، مشددا في الآن ذاته على أهمية الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي بعد استحضاره بعض مُعيقاته، مضيفا أن كل "بلد يتقدم هو بلد يستقر".

ونبّه دوفيلبان، في محاضرة حول الحداثة المتوسطية ألقاها في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، إلى أن الخوف من الإرهاب والهجرة يختصر العلاقة بين ضفتي المتوسط في الوقت الحالي؛ وهو ما يؤدي إلى توقيف "قدرتنا على رؤية الواقع كما هو".

وأضاف رئيس الوزراء في عهد جاك شيراك أن علاقة فرنسا بالدول المغاربية وإفريقيا في الظروف الحالية حيوية؛ لأن هذه "المرحلة لا يمكننا القيام فيها بالقليل بين أوروبا وإفريقيا"، داعيا إلى برنامج أوروبي إفريقي للعمل المشترك يهتم بالبنية التحتية الإفريقية من باب "استفادة أوروبا من الدرس الصيني"، والاستفادة مما قامت به أمريكا مع أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وحمّل المتحدث مسؤولية "بداية عدم الاستقرار في المنطقة" إلى التدخل الأمريكي في العراق و"تدمير أمريكا العراق والمجتمع العراقي"، مشيرا إلى أن هذا "أعطى البداية لعدم الاستقرار الذي وصل ليبيا وسوريا واليمن"، كما حمل جزءاً من المسؤولية للمستشرقين الذين فرقوا بين المتخيلات وبسطوا تركيب الأشياء وتعقيدها بدل محاولة الفهم "من طنجة إلى بكين"، مستشهدا بـ"استشراق" إدوارد سعيد الذي ربط فيه رؤية أوروبا للشرق بمخيالها.

ووصف دومينيك دوفيلبان الوضع في الساحل الإفريقي بأنه في تدهور، وعلق على الموقف الفرنسي تُجاه هذه المنطقة بقوله: "لا نتقدم في الاتجاه الصحيح"، كما تضمنت كلمته حديثا عن الاستعمار الفرنسي الذي "خانت فيه أوروبا مبادئها".

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق أنه بالرغم من وجود أحكام مسبقة وجهل أجزاء من مجتمعاتنا بهذا الغنى في ضفتي المتوسط؛ فإن "قوتنا بإرثنا المشترك وتاريخنا المشترك"، مذكرا بعدم وجود أصل متفرد للجماعات الإنسانية؛ وهو ما يعني أن "علينا أن نتبادل المِخْيالات والتجارب، وأن ندخل في حوار حقيقي بين الدول وبين المجتمعات وبين الناس".

دوفيلبان، الذي تحدث في جزء كبير من مداخلته عن الأعمال الفنية المتوسطية وأعلامها وبعض دلالاتها، أشار أيضا إلى تأثير الفن العربي الإسلامي في الحداثة الفنية المتوسطية؛ فالفنون الإسلامية التي "تولي اهتماما للكاليغرافيا"، أو فن الخط، ''أغنى اكتشافها أعمال الفنانين المتوسطيين وبحثهم الفني وتشكيلهم''، واستحضر دوفيلبان في السياق نفسه تأثيرا آخر للحضارة العربية الإسلامية في ضفتي المتوسط قامت به شخصيات كـ"ابن رشد وابن خلدون".

وعدّد المتحدث تأثيرات متبادلة أخرى بين حضارات المتوسط وثقافاته كالحضارة الفرعونية التي "تركت أثرا في عقائد الأنوار"، والحضارة الرومانية" التي كانت أول من جمعت حضارات المتوسط جميعها"، مضيفا أن الالتقاء بين كل الرؤى شكل رؤية جديدة؛ "وهو ما يجب أن نَعيهُ من أجل تشييد مستقبل مشترك"، ثم استرسل: "نحن أقوياء بتحدياتنا المشتركة التي لا يمكننا التخلص منها إلا بشكل مشترك سياسيا، اقتصاديا، وإنسانيا، في التحدي السوري، الليبي، واليمني" فضلا عن "التحدي العربي- الإسرائيلي".

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 26 أبريل 2018 - 17:06
La frontières terrestres fermées entre Maroc et l'Algérie coûtent 2 milliards d'euros ce n'est pas graves on est bien comme ça. faut que ça reste fermé pour un certain temps encore. et surtout bien surveiller notre frontière du trafic de contrebande qui essaient de passé partout surtout renforcé la sécurité de nos frontières avec le voisin de l'est et du sud également avec la Mauritanie
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-10
2 - رشيد الخميس 26 أبريل 2018 - 17:10
أليس الفرنسيون أكبر المستفيدين من الخلاف المغربي الجزائري؟ يبيعون الأسلحة للطرفين و يستفيدون من الصراع بينهم لتحقيق أكبر المكاسب الإقتصادية و السياسية ؟
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30
3 - hicham الخميس 26 أبريل 2018 - 17:11
وماذا فعلت يوم كنت في خارجية فرنسا لحل المشكلة بين البلدين. يضحكني هؤلاء السياسيون حيثما يتواجدن. يوم يكونوا في السلطة لا يصلحوا شيئا ولما تزال منهم السلطة يطعنون في اصلاحات الحكومة الجديدة. من المستفيد من الصراع سوى دول الغرب التي تبيع اسلحتها. كفانا نفاقا.
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29
4 - ali الخميس 26 أبريل 2018 - 17:12
هيهات لو أغلقت هذه الحدود إلى الأبد. أليس كل ما يأتي من جار العار شر؟
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-12
5 - saad الخميس 26 أبريل 2018 - 17:14
الجزائر مستعدة بأن تفند جميع ترواثها وتستعمل شثى الطرق للإطاحة بالاقتصاد الوطني الجزائر نيتها ان يتشرذ الشعب المغربي الجزائر لا يفرحها ما يفرح المغاربة الجزائر لها مخططات صهيونية وخطيرة لا يعلمها إلا الله حقد وحسد مدفون في جسدها الجزائر تضحي بالشعب وماله من أجل المغرب سؤال لماذا كل هذا التسلّح في نظركم الجواب عند الحكومة الجزائرية اللهم اجعل جسدهم يفتك بهم
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17
6 - عبدالسلام من البيضاء. الخميس 26 أبريل 2018 - 17:16
ياسيدي يعطيونا غير التيساع...لا نريد ما سيأتينا من الجهة الشرقية..
يــاريت لو بني بيننا وبينهم سور أعلى من سور الصين..
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11
7 - المغرب الكبير الخميس 26 أبريل 2018 - 17:17
الله يجيب لي يفهم الدول دارت بينها حروب طاحنة و رغم ذلك طوت صفحة الماضي و اتحدت و ألغت الحدود ونحن نحفر الخنادق و كأننا في حرب عالمية الله اهدي
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10
8 - hamas الخميس 26 أبريل 2018 - 17:17
غباء حكام الجزائر مند الاستقلال وتواضع مستواهم الاقتصادى والسياسي واعتمادهم على الديماغوجية بدل الحكامة الجيدة كل دلك تسبب في افقار شبعهم الغني وخلق الصراع في المنطقة رغم الروابط المتينة التي تجمع شعوبها
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4
9 - sofianedz الخميس 26 أبريل 2018 - 17:18
les responsables des deux pays (algériens et marocains ) devront trouver une solution finale dans les plus bref délais car cette situation est intolérable .car dans le cas contraire, les deux peules doivent faire quelques choses . bien sur ! pacifiquement.
N.B / wallahi 1000 fois que plusieurs pays veulent que cette situation reste comme ca , notamment les pays arabes . salam
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10
10 - Mann الخميس 26 أبريل 2018 - 17:20
الشعوب العربية بشكل عام لا تعرف مصلحتها ، غالبا ما يغلب على الانسان العربي طابع الحكم على الاشياء بالعاطفة و تغييب العقل( الانتخابات مثلا) .. الشعب الانجليزي اختار الانفصال على أوربا و مع ذلك تجد البزنيس و المصالح متبادلة بينهم .. نحن تجد الأخت لا تكلم اختها لمدة 10 سنوات لان ابنيهما الصغار تخاصما في ما بينهما ذات يوم !
العقل ثم العقل ثم العقل
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15
11 - خنيفري الخميس 26 أبريل 2018 - 17:20
في الحقيقة لا نريد فتح الحدود لأننا لسنا مؤهلين إلى ذلك. ومن الأحسن أن تبقى مغلقة. فلنفتح الحدود مع اوربا وأفريقيا أحسن لأنهم مجتمعات متحضرة ولا يكنون لنا العداء والبغضاء كما هو الشأن بالنسبة إلى الجارة الشرقية. التسااااع احسن
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-1
12 - 007 الخميس 26 أبريل 2018 - 17:21
من كان السبب في وضع الحدود بين البلدين وليس فرنسا اقتصادكم مبني علي تفقير الشعوب
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9
13 - ملاحظ الخميس 26 أبريل 2018 - 17:23
سياية فرنسا هي أصل المشكل و للاسف ما زالت
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9
14 - أبو عمير الخميس 26 أبريل 2018 - 17:23
عجيب !!!!!!
والله إنه العجب أن يحاول الفرنسيون إصلاح ذات البين ( مغ/جز )
¿¿¿¿
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6
15 - algerien الخميس 26 أبريل 2018 - 17:24
ثمن الامن اكبر من 2 مليار اورو ... ضياع شباب في المخدرات لا يعوضه مليار مليار مليار اورو ...
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0
16 - Ali الخميس 26 أبريل 2018 - 17:26
لست انت من تعطينا دروسا ماذا فعلت يوم كنت في الحكومة الفرنسية كل هاته المشاكل سببها فرنسا
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3
17 - Zeineb الخميس 26 أبريل 2018 - 17:30
النظام الجزائري طبعا لا يهمه ملياري دولار من فتح الحدود لأن الذي يهمه بالأساس هو التفقير و رهن المنطقة في التخلف هذه لا تحتاج إلى محللين فهي من البديهيات المفضحات
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-4
18 - sawra الخميس 26 أبريل 2018 - 17:36
ومين سمعك ...المغرب حرر اراضيه من الاستعمار... ارضه تاريخيا و جغرافيا فسلم الاستعمار الاسباني المقيت الارض لاصحابها باتفاقية مدريد وهي مسجلة بالامم المتحدة وتوج التحرير بالمسيرة الخضراء شارك فيها 350 الف مغربي وشارك في المسيرة كل الدول العربية ...الا الجزائر الذي طلع بحكاية البوليزاريو ولازال النظام الجزائري يعيش على السراب في ملهاة سريالية
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3
19 - متتبع الخميس 26 أبريل 2018 - 17:40
عندما تنظر جميع اعمار النظام الجزائري ومن يطوف حوله تجد ما بين 60 سنة و 84 سنة رغم هدا السن تجدهم يكدبون يسرقون يتكبرون ...
لا يفكرون في الموت ولم يستفبدو من اللدين سبقهم في الحكم كيف كانت نهايتهم مما جعلني استنتج ان اغلبهم عاش في الفقر في صغر .
مثل شعبي مغربي وياك من جيعان الى شبع
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1
20 - Slimane الخميس 26 أبريل 2018 - 17:41
لما كانت الحدود مفتوحة خسرت الجزائر 3,5 مليار دولار منها 2 مليار فى المحروقات و 1,5 مليار فى تهريب المواد الغذائية المدعمة التى كانت تستبدل بالمخذرات.
الحمد لله, لا حاجة لفتحتها ونتمنى ان تقوم السلطات بتلغيم كل الخنادق التى قامت بحفرها لقطع الطريق على الحراقة الذين فاق عددهم مئات الالاف كما صرح به الهلال الاحمر الجزائرى.
لله عليكم, ماذا تستفيد الجزائر من فتح الحدود الغربية ? الجزائريون قالوا كلمتهم لالالالالالالا لفتح الحدود....وطالب بترحيل كل الحراقة الموجودين حاليا فى الجزائر.
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-4
21 - BATLIMOSS الخميس 26 أبريل 2018 - 17:45
نحن كمغاربة لا مشكلة لنا مع الشعب الجزائري و الدليل أن الجزائريين موجودون هنا في المغرب و منهم من يدرس و منهم من يشتغل ومنهم من يستثمر وكذلك منهم من أستقر مع أسرته و يعيش كأي مواطن مغربي ، طلبات الجنسية المغربية من طرف الجزائريين ل سنة 2018 تجاوزة 5200 طلب حسب إحصائيات وزارة الذاخلية ، مشكلتنا مع جنرالات المرادية الذين يكيدون للمغرب مند الستينات ويريدون خلق دولة من مرتزقة إرهابيين ومعضم هؤولاء لازال يتحكم في رقاب الشعب الجزائري بالتهديد و الوعيد للعشرية السوداء ، فتح الحدود سيكون إجابي مع نظام شاب ديموقراطي واعي له نظرة للمستقبل ، أما حاليا فلا أظن أنه يمكن فتح الحدود مع جنرالات ما زالوا يعيشون على الفكر الستاليني و منطق الحرب الباردة
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5
22 - danilo الخميس 26 أبريل 2018 - 17:53
un milliard d'euros ,pour l 'Algérie c'est rien du tout . mais ! l'ouverture des frontières avec les marocains c'est une perte plus de dix milliard d’euros , donc , aucune chance Mr ex ministre
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2
23 - عبدالله فاس الخميس 26 أبريل 2018 - 18:05
باسم الله الرحمن الرحيم ان السوق المغاربي اصبح معدوم بمى اسموه الارهاب حتى لايكون هناك اكتفاء داتي لدول الخمس ويبقى تحت السيادة الغربية لان اتحاد المغرب العربي قيمة مضافة لاتحاد افريقيا وهدا يشكل على دول السيادة شوكة الحنجرة بما فيه دول اروبا واتفاقية الصيد البحري خير دايل على دالك لانهم يضربون طرف بآخر لينجحوا في مهامهم فرق تنتصر ونحن مضاويخ
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1
24 - الزمر الخميس 26 أبريل 2018 - 18:14
السلام ، الكل أصبح يهودي في هذا العالم المال المال " لن يرضى عليك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم" رحنا فيها آخوتنا،
اما بنسبة إلى الحدود مع الجزائر فيجب على هذه الدولة تغيير سياست الكراهية إتجاه المغرب، التي زراعتها في الشعب الجزائري مند أكثر من أربعين سنة ، وكما يعرف الجميع أن هذا النظام نظام ثوري مبني على العنف. وليس مثل المغرب إسلامي، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يتكلم هذا الوزير الفرنسي السابق على الحدود والخسائر ، وياحلدا لو كانت الجزائر بلد المليون شهيد بعد إستقلالها استثمرت في الحب والسلم والسلام. كانت أصبحت أحس من السويد بكل من معنا من كلم، ولكنها إختارت طريقا آخر، مقارنة مع اليابان التي نهضة من الرماد.
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0
25 - أمين alemana الخميس 26 أبريل 2018 - 18:14
السبب الرئيسي بين الجزائر والمغرب بعدم فتح الحدود هي فرنسا بعد الاستعمار ولم ترسم الحدود .على أية حدود تتحدث إسي لوزير .أنتم هم سبب في هده العدوانية بين المغرب والجزائر
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0
26 - عبدالسلام من البيضاء. الخميس 26 أبريل 2018 - 18:16
يا سي Slimane نحن من غلقنا تلك الحدود سنة 94 لأنه لا يأتينا منها سوى الإرهاب والحبوب المهلوسة والهجرة السرية..
كم مطمئن فمعظم المغاربة لا يريدون فتح تلك الحدود...ويتمنون لو بني سور بيننا وبينكم يكون أطول من سور الصين..

نحن هكذا بخير والحمد لله لا نعاني أبدا من نقص في البطاطا أو الحليب ، المغرب غني ولله الحمد بخضره وفواكه... وهي في متناول الجميع بالطبع غني أو فقير..والمغرب كما في علم الجميع له فائض كبير في ذلك ولله الحمد وله الشكر على ذلك..
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