عاجل: المغرب يقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

هسبريس من الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وأضاف بوريطة للصحافيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.