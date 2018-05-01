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كُتّاب وآراء
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عاجل: المغرب يقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:15
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.
وأضاف بوريطة للصحافيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
2 - halza الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:27
لماذا لم يتم قطعها مع إتيوبيا أم أن إيران تعادي أممريكا والشرق الأوسط المهم سياسة المملكة فاشلة السياسة الخارجية والداخلية معا لا تخدم المواطن
تعليق غير لائق
-73
3 - هد الشی اللی بغینا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:27
هکذا مع الکل مهما کان لا نخاف لعقوبة لسبلیون
7 - ولد زايو الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:33
انا ماشي شغلي في مثل هذه الأمور. مايهمني هو الإنتصار على إيران في المبارة التي ستجمع المنتخب المغربي مع إيران في كأس العالم. قبل بضع سنين قطع المغرب علاقته مع إيران بسبب البحرين. والآن بسبب حزب الله اللبناني. هذاك في لبنان وهاذيك في الخليج أي البحرين. لماذا لم يقطع المغرب علاقته مع لبنان كذلك لأن حزب الله هو حزب لبناني ومشارك في الحكومة اللبنانية. مافاهم والو آآآآلخوت.
تعليق غير لائق
-16
8 - طارق الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:33
المغرب بدأ يربط علاقاته مع الدول الحليفة للبوليساريو خاصة الافريقية واليوم يقطع علاقته بإيران بسبب البوليساريو ههههه, على من يضحكون.
تعليق غير لائق
-26
10 - ندم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:34
المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب البوليساريو
التعليق بعد قليل
التعليق بعد قليل
11 - جواد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:35
إيران دولة ارهابية و شيء طبيعي ان تدعم كيان إرهابي
12 - أسد الأطلس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:37
الوحدة الترابية للملكة خط أحمر الصحراء مغربية حتى يرت الله الارض ومن عليها
13 - Seddam الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:37
المغرب يطرد السفير الإيراني لأن حزب الله اللبناني المدعوم من طرف إيران يدعم البوليساريو،إذن لماذا لم يطرد السفير الكويتي و يقطع العلاقات مع الكويت التي أيد ممثلها الداءم في الأمم المتحدة أطروحة البوليساريو أسبوعين فقط بعد اتفاق الدول العربية في الضهران على دعم المغرب في قضية وحدته الترابية.
14 - بارعون في الخصومات الفارغة الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:39
محاباة لأمريكا وإسرائيل والسعودية لا غير...أشك أن هذا سيفيدكم في شيء...
إن كان على البوليزاريو لماذا لا تقطعون العلاقات إذن مع الجزائر؟ ولماذا أعدتم ربط العلاقات مع كوبا؟
سياسة خارجية متخبطة،ستبقون وحيدين...لا تجيدون اللعب على الحبال، في العلاقات الدولية يجب ترك الباب مواربا دائما...لا معنى لقطع العلاقات عند المحترفين.
إن كان على البوليزاريو لماذا لا تقطعون العلاقات إذن مع الجزائر؟ ولماذا أعدتم ربط العلاقات مع كوبا؟
سياسة خارجية متخبطة،ستبقون وحيدين...لا تجيدون اللعب على الحبال، في العلاقات الدولية يجب ترك الباب مواربا دائما...لا معنى لقطع العلاقات عند المحترفين.
تعليق غير لائق
-12
15 - abdou الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:40
Sans commentaire ,les choses sont bien visibles à des milliers de km . Car les relations intimes Algéro-iraniennes ne laisse pas de doutes .
17 - fattah rif الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:41
قطع العلاقات مع إيران هو مطلب سعودي خليجي ولا علاقة له بالبوليساريو .
إيران سحبت اعترافها بالجمهورية المزعومة في عهد الرئيس الإيراني الاسبق خاتمي ولا اعتقد أن يكون هناك دعم للبوليساريو أكثر من الجزائر ومع ذلك مازال المغرب تربطه علاقة ديبلوماسية معها.والسؤال الأهم لماذا لم تبادر إيران إلى القطيعة مع المغرب بعد تدخل سلاح الجو المغربي بدك حصون الحوثيين في اليمن الى جانب الخليجيين؟؟؟
إيران سحبت اعترافها بالجمهورية المزعومة في عهد الرئيس الإيراني الاسبق خاتمي ولا اعتقد أن يكون هناك دعم للبوليساريو أكثر من الجزائر ومع ذلك مازال المغرب تربطه علاقة ديبلوماسية معها.والسؤال الأهم لماذا لم تبادر إيران إلى القطيعة مع المغرب بعد تدخل سلاح الجو المغربي بدك حصون الحوثيين في اليمن الى جانب الخليجيين؟؟؟
18 - ابو ملحاد المغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:41
خير ما فعلته الحكومة المغربية بسبب البوزبال او بدونهم
لا تشرفنا علاقات مع نظام كهنوتي ارهابي متخلف احد اهم محاور الشر في العالم
لا ارى اي فائدة من ايران، حقا انه نظام خبيث لكل ما للكلمة من معنى
فماذا قدمت للانسان اللبناني و السوري و الفلسطيني و اليمني و البحريني؟؟!!
مجرد الخراب و التكلاخ و عدم الاستقرار
على المغرب دعم المعارضة الايرانية المتمثلة في منظمة خلق اليسارية المناضلة
تحية للرفاق مريم رجوي ومسعود رجوي و زهراء مريخي.. هؤلاء احرار ايران يستحقون الدعم و التعاطف و اللجوء
اطالب على الفور بفتح مكتب سياسي لمنظمة خلق مكان السفارة الايرانية و منحهم الدعم و اللجوء السياسي
لا تشرفنا علاقات مع نظام كهنوتي ارهابي متخلف احد اهم محاور الشر في العالم
لا ارى اي فائدة من ايران، حقا انه نظام خبيث لكل ما للكلمة من معنى
فماذا قدمت للانسان اللبناني و السوري و الفلسطيني و اليمني و البحريني؟؟!!
مجرد الخراب و التكلاخ و عدم الاستقرار
على المغرب دعم المعارضة الايرانية المتمثلة في منظمة خلق اليسارية المناضلة
تحية للرفاق مريم رجوي ومسعود رجوي و زهراء مريخي.. هؤلاء احرار ايران يستحقون الدعم و التعاطف و اللجوء
اطالب على الفور بفتح مكتب سياسي لمنظمة خلق مكان السفارة الايرانية و منحهم الدعم و اللجوء السياسي
19 - louardi dz الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:41
الاوامر صدرت الى المغرب من جهات معلومة الله غالب المغرب ما عليه الا الانصياع
20 - كريم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:44
وقت غريب ومشبوه ، هل نتماها مع نتنياهو أما ماذا؟!؟نريدو أدلة على هذا الدعم ،مع أني لا أرتاح لهذا الدولة ،لكن لايجب أن نكون خادعين لأحد.
21 - Gala الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:46
كان المغاربة يساندون ما يسمى حزب ألله في حربه مع إسرائيل وكنا ضد نعته بالإرهاب ولكنه الآن ظهر على حقيقته.
22 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:50
ارجوا ان تفعلوا نفس الشيء مع الجزاءر التي هي مصدر كل المصاءب
24 - بن المداني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:55
وهل كان للمغرب فعلا علاقات مع ايران ام كانت تحجبها ضلال امريكا وال سعود..
25 - عبدالسلام الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:59
وبمادا.تنفعنا.هاد.ءيران.كل.ماربطت.علقة.
مع.اي.دولة.خربت.تنتج.الخراب.لا.غير
مع.اي.دولة.خربت.تنتج.الخراب.لا.غير
26 - bloc du ciel الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:06
ça tombe du ciel subitement,
hier le ptit koweit déclare son soutien a l'onu au valetsario,le maroc n'a rien dit,
l'algérie finance, arme, son valetsario,l'algérie déclare que le maroc colonise le sahara ,
l'afrique du sud soutient le valet sario,
et subitement le maroc coupe avec l'iran,
cette affaire concerne le moyen orient,alors les pays arabes du golfe doivent se réunir pour dire clairement qu'il apprécie la position du maroc,et déclarent que le saraha est marocain,
on attend ,le koweit doit renvoyer son représentant de l'onu pour avoir une position claire,sinon on suit pour rien
hier le ptit koweit déclare son soutien a l'onu au valetsario,le maroc n'a rien dit,
l'algérie finance, arme, son valetsario,l'algérie déclare que le maroc colonise le sahara ,
l'afrique du sud soutient le valet sario,
et subitement le maroc coupe avec l'iran,
cette affaire concerne le moyen orient,alors les pays arabes du golfe doivent se réunir pour dire clairement qu'il apprécie la position du maroc,et déclarent que le saraha est marocain,
on attend ,le koweit doit renvoyer son représentant de l'onu pour avoir une position claire,sinon on suit pour rien
27 - المغرب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:10
اضن انه اكبر خطا ارتكبه المغرب ستسلح ايران جبهة البوليزاريو بالاسلحة وخاصة الصواريخ الباليستيا
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