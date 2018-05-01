المغرب يغلق سفارته في طهران ويطرد سفير إيران

هسبريس من الرباط

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي تتهمها بتسليح وتمويل وتأهيل جبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني الشيعي.

وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحافيين أنه أبلغ نظيره الإيراني صباح اليوم بقرار قطع العلاقات وأنه طالب القائم بالأعمال الإيراني في الرباط بمغادرة الأراضي المغربية فورا.