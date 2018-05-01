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الرئيسية | سياسة | المغرب يغلق سفارته في طهران ويطرد سفير إيران

المغرب يغلق سفارته في طهران ويطرد سفير إيران

المغرب يغلق سفارته في طهران ويطرد سفير إيران
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:26

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي تتهمها بتسليح وتمويل وتأهيل جبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني الشيعي.

وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحافيين أنه أبلغ نظيره الإيراني صباح اليوم بقرار قطع العلاقات وأنه طالب القائم بالأعمال الإيراني في الرباط بمغادرة الأراضي المغربية فورا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - انشري يا عزيزتي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:32
على بركة الله يا ريت كل من دعم هاته الجهة طرده من اراضينا
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114
2 - fatima الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:33
نعم خطوة إيجابية .تجب الصرامة فكل داعم للبوليزبال هو عدو للمملكة المغربية
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115
3 - مول الحوت الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:33
أحسن ما فعل المغرب،إيران دولة مارقة ولا تقة فيها !!!
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106
4 - محمد الريفي السني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:33
اذا تتبعنا سياسة السعودية سنذهب للهاوية يجب ان تكون لدينا سياسة مستقلة. معذرة ايران عن طرد السفير
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-152
5 - سيمو الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:34
بعد صوت الدبلوماسي الكويتي حول تقرير المصير للشعب الصحراوي والمناخ العام الدولي تجاه ايران قفزة للاصطياد في المياه العكرة
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16
6 - سمحمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:34
أحسن مافعلتم ويجب ان ينتقم فريقنا عليهم في كأس العالم
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57
7 - marokkii الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:35
عندما لاحظنا تقرب العلاقات بين ايران والجزائر فهمت كل شيء .الجزاىر في ازمة خانقة تطلب الدعم من ايران بشروط اعطاء مواقع عسكرية وتساعدها ماديا لوبوزبال
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51
8 - الفيلالي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:35
على الدولة المغربية ان تقطع علاقتها حتى مع الجزائر الحاضن الاول للخونة خونة الوطن لكي تنكشف عورة حكام الحزائر للعالم.
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94
9 - تمغربيت الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:35
فقط اتمنى ان يكون قرار المغرب قرار سيادي لا دخل لأحد فيه.. نعرف أن إيران تدعم الإرهابيين البوليساريو من زمن كما تحاول اختراق المجتمع المغربي هذا معروف ..يجب علي المغرب ان يكون حذرا أصبحنا في عالم الثقة فيه معدومة وسياسة مجرد كذب وخداع ومن تعتبرهم اصدقاء لك في الغد ينقلبون عليك... في هذه الأيام المباركة نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المغرب من كل شر..
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58
10 - ميسوري الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:35
الصحراء المغربية خط أحمر. وقطع العلاقات مع إيران عمل دكي للحفاظ على العلاقات المتميزة مع الحلفاء التقليديين كالعربية السعودية وما جاورها
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35
11 - بوسحور الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:36
هذا ما وجب قيام به من زمان ومع جميع الدول التي تدعم وتعترف بالجبهة
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27
12 - محمد الزموري الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:36
يجب قطع العلاقات مع كل من يدعم الانفصاليين بدون استثناء وأظن أن طبول الحرب بدأت تدق بين إيران والغرب .
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25
13 - عبد الله الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:38
ولمادا لم يتم التعامل مع الجزاءر بنفس الطريقة
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35
14 - ali الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:39
اولم يحن الدور على الجزائر صانعة المرتزقة و المساند الرسمي و الممول بدون نزاع؟
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35
15 - Seddam الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:39
المغرب يطرد السفير الإيراني لأن حزب الله اللبناني المدعوم من طرف إيران يدعم البوليساريو ادن فلماذا لم يطرد السفير الكويتي و يقطع العلاقات مع الكويت التي أيد ممثلها الداءم في الأمم المتحدة أطروحة البوليساريو أسبوعين فقط بعد اتفاق الدول العربية في الضهران على دعم المغرب في قضية وحدته الترابية ؟؟؟؟!!!!!!!
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16
16 - وأخيرا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:40
صباح الخير السي بوريطة. أخيرا تحركت الدبلوماسية المغربية. إيران تدعم البوليزاريو منذ نجاح الثورة سنة 1979. سياسة التعامل مع العدو بحذر لا تجدي نفعا خصوصا مع عدو فارسي ماكر يتوفر على مخطط قومي محكم لتصدير الثورة وتقسيم العالم العربي والاسلامي على أساس طائفي. أتمنى أن يتم قطع العلاقات إلى الأبد وعدم التراجع في هذا القرار لأن هذا البلد أقوى مما نتصور من حيث الحنكة السياسية والمكر والدهاء.
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10
17 - كمال الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:40
من مفروض يكون من زمان. الله الوطن الملك
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13
18 - صحراوي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:41
و هناك الجزاءر، جنوب افريقية، اثيوبية، و القاءمة طويلة، ام ان هاذ امر من ترامب او مكرون،
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0
19 - jamayka الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:41
نعم لقطع العلاقات وغلق السفارات لجميع الدول التي تدعم المرتزقة البوزباليوا وعلى رأسهم الجزائر و جنوب أفريقيا
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24
20 - خليل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:42
دول كثيرة تدعم البوليساريو ولم نقطع معها العلاقات والجزائر خير مثال واولى بالقطع لان عدائها تابت اتمنى ان لا تكون خطوة متسرعة
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11
21 - مواطن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:42
ﻻ يجب ان نقاطع ايران..لان الصديق عدو والعدو صديق...
مصلحة المغرب هي الﻻ نفتاح مع العالم
ايران دولة عضمى لها عﻻقة جيدة مع روسيا والغرب..يجب ان نكسب ودها وﻻ نعاديها
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-22
22 - ماجد واويزغت الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:43
الحمد لله ايوا هادشي كان يوقع شحال هادي
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20
23 - yassine99 الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:45
على المغرب أن يفوز على إيران في كأس العالم
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6
24 - العربي مكناس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:46
وحدتنا الترابية فوق كل اعتبار هناك خطين مترابطين ضد وحدتنا الاول خط جنوب افريقيا وتحرض بريطانيا وسويد والخط الثاني عبر ايران وتحرض.روسيا وراء هذا وَذَا ك الجزائر
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6
25 - جعفر القشبندي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:46
وماذابعد الخبر يعنؤ الطرد والشتم والقذف
المغرب هوالذي بدأ بالمراوغات وليس
إيران وإيران هي من سبقت طرد السفير
وقامواالمغاربة كالعادة بمقلوبها هه
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-2
26 - المغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:48
هده فرصة من دهب لاعتبار الجبهة عصابة ارهابية بما انها تمول وتسلح من قبل حزب الله الإرهابي وعلى المغرب ان لا يفاوض ولا يجالس جبهة ارهابية الآن سقط القناع يا حكام الجزائر انتم من تريدون جر المنطقة الى لااستقرار والفوضى وكلنا عليكم الله
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3
27 - وزير الدفاع المغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:50
كل من يدعم جبهة البوليساريو الإرهابية يجب قطع العلاقات معه النظام الجزائري و جنوب إفريقيا
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3
28 - كريم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:50
هذا ليس بحزب الله ابدا وإنما حزب الشيطان الأكبر الذي جعله أداة في يد عدوة وحدة مملكتنا ولن يفلحوا ابدا مهما طال الزمان ،
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3
29 - من المهجر الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:52
على فكرة ليس من هو ضد إيران فهو بتالي مع إسرائيل أو العكس صحيح علي زينهم بجوج بهم كل واحد فيهم عندوا مشروعه في المنطقة الشرق الأوسط.. المهم المغرب بعيد فل يتركوننا وشانن..
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-1
30 - faroukbela الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:52
عش نهار تسمع اخبار يجب على المغرب ان يقطع علاقته مع الدول المشبوهة والغير اللائقة
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-1
31 - SLIM الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:53
ما دخل حزب الله في البوليساريو ?
الجزائر موريتانا مصر جنوب افريقيا نيجريا حتى اسبانيا
يدعمون البوليساريو ,لماذا لم يقطع المغرب علاقاته معهم ؟
المشكل هو ليس البوليساريو بل مقاطعة ايران لارضاء اسرائيل .
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-1
32 - Karim الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:54
اللهم إن هذا لمنكر من يكون هؤلاء المرتزقة حتى نخاف منهم كل هذا الخوف حزب الله في عداد المنظمات الإرهابية أما إيران علينا ألحفاظ على علاقتنا بها فهي دولة معترف بها و لها وزنها يجب تحكيم العقل
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33 - brahim الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:55
الصحراء مغربية وستبقى مغربية. إيران لا تنفع بشيء
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1
34 - عبدو.ج الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:56
بعد طرد أعداء المملكة المغربية إيران تطرد كذلك الجارة العدوة الجزائر رأس الحربة تلعب معنا لعبة النعامة إلى متى...وبهذا الصاع بصاعين
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1
35 - مضيا ولا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:56
إيران داعمة للفتن وبجانبها روسيا !! وأدل دليل على ذلك عدم تصويتها لصالح المغرب في مجلس الأمن في ملف الصحراء المغربية أخيرا
ولاننسى ما فعله الخوارج في المغرب الإسلامي ، والتاريخ يعيد نفسه !!!
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1
36 - خالد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:57
واين هو الدليل يا دولة المؤسسات ولا الشعب ليس محتاج للدلاءل لانه شعب مدوخ وقطيع
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0
37 - محمد ksa الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:58
كفو يالمغرب حي القرار وصاحب القرار وعاش المغرب وصحراءه ووحده أراضيه خط احمر
كانت ولا زالت ايران الخبيثة الراعي الرسمي لأي شي يفكك ويضعف الدول العربية .
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2
38 - KIM الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:59
المغرب سيقطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم العسكري
لحليفها حزب الله و حماس الذين يحاربون الكيان اسرائيلي
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-2
39 - rachida الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:07
وهل تم طرد السفير الجزاءري من ارض الوطن ؟ فالجزاءر بكل علانية تدعم وتدرب وتمول البوليزاريو ومن مدة طويلة من 1975 . نريد من المغرب ان يكون حازما مع كل من سولت له نفسه العبث بوحدتنا الترابية .
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40 - عادل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:09
الخطوة المقبلة تصنيف المرتزقة كجماعة إرهابية لحشد الدعم الدولي من أجل استئصال الارهابيين و الدول الداعمة للإرهاب. خطوة ذكية من المغرب لتضييق الخناق على الدول الداعمة للبولزاريو على رأسها الجزائر
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0
41 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:11
اذا كان طرد المغرب للسفير الايراني بسبب دعمهم للبوليزاريو.. فعلى المغرب طرد عشرات السفراء لنفس السبب... ولكن اعتقد ان القضية فيها رائحة السعودية التي لم تعد تدري اين تضع قدميها.
للاسف ليست لنا استقلالية في القرارات الدولية فدائما ننتظر الاوامر من فرنسا و امريكا والخليج...
اما القرارات الداخلية فنتخذها بين عشية و ضحاها كقمع الاحتجاجات بالريف و جرادة... ونجد لها التبريرات مع اشراقة اليوم التالي في "قنوات" الصرف الصحي التي تدَّعي المصداقية في نقل الاخبار وهموم الشعب...والسلام.
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42 - lefkih الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:12
L'Algérie a fait pire , quand va t'on chasser son embasadeur?
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43 - ahmed الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:12
ايران لاتريد اصدقاء بل هي تريد اتياع يتصرفون بامر منها
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