24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3613:3017:0720:1521:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الآلاف يحتجون في موسكو ضد حظر "تيليغرام" (5.00)

  2. "السقطة الأممية" تجر ويلات الانتقادات على قيادة البوليساريو (5.00)

  3. نتانياهو: إيران تقوم بتطوير برنامج "سري" لامتلاك سلاح نووي (5.00)

  4. قتيلة وثلاثة جرحى في انقلاب سيارة ناحية سطات (5.00)

  5. الجزائر تعتزم حظر استيراد الهواتف والأغذية (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المغرب يملك أدلة على تمويل حزب الله للبوليساريو

المغرب يملك أدلة على تمويل حزب الله للبوليساريو

المغرب يملك أدلة على تمويل حزب الله للبوليساريو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:47

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن قطع العلاقات مع إيران يعود إلى "انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديده أمن واستقرار المملكة".

وأوضح الوزير أن "المملكة تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر من الجبهة الانفصالية"، وزاد: "لدينا معلومات أخرى تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل لقاء قياديين من حزب الله بالبوليساريو".

وأعلن المغرب، اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لدعمها جبهة البوليساريو.

وقالت وزارة الخارجية إنها طلبت من السفير الإيراني في الرباط مغادرة البلاد بسبب دعم النظام الإيراني وحزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرة إلى أنها ستغلق سفارة المغرب في طهران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ايران الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:53
حسب المقالات ولات ايران رقم 1 في دعم الارهاب لجميع مناطق العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - فاس.. الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:57
وغلق سفارة لبنان... اليس حزب الله هذا في لبنان...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - abdelghanl الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:58
The Kingdom should take his responsibilities in this very sensitive period and react to protect The interest of the country and the Moroccan people . Keep watching the geopolitical changes and never forget that alliances are today changing fast .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - salime الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:59
نحن مع الوحدة الترابية ولكن التوقيت في هذه المرحلة جاء لارضاء الحلف المناوئ لايران. امريكا واسرائيل والسعودية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - محسن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:59
مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.يجيب على المملكة المغربية. ان تتخد خطواة أكثر حدة لزجر كل مايهدد أمن المملكة واستقرارها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - aymen الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:59
قربا لجلالة ترامب و محاولة خلط الاوراق و التخفيف من وطءة قرار مجلس الامن الاخير و حملة مقاطعون،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
7 - عييى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:00
تحيا بلادي يحيا الشعب المغربي تحيا المخابرات المغربية يحيا الملك يحيا الجيش المغربي يحيا الأمن والأمان حفظ الله بلدنا من أعداءنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - aziz الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:00
يجب قطع العلاقة مع نظام الجنرالات الجزائري رأس الأفعى، سياسة مد اليد والتودد لمثل هذه الأنظمة لم تعد تجدي نفعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - intidam الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:00
على المغرب ان يحرس جيدا الحدود من تسلل الاعداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - المغرب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:02
لبارح شرح لينا نتنياهو..
ليوم جبنا الملفات القادم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - حزب تشتيت المسلمين الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:03
دخول هذا الحزب في النزاعات الطائفية والعرقية وتشتيت الدول والشعوب في الشرق الاوسط مشهود له بذلك وهو ما يبين استغلال الدين لأغراض التفرقة خدمة لمصالح المركبات الصناعية الحربية وهذه المرة على أرض الجزائرووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.