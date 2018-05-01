المغرب يملك أدلة على تمويل حزب الله للبوليساريو

هسبريس من الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن قطع العلاقات مع إيران يعود إلى "انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديده أمن واستقرار المملكة".

وأوضح الوزير أن "المملكة تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر من الجبهة الانفصالية"، وزاد: "لدينا معلومات أخرى تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل لقاء قياديين من حزب الله بالبوليساريو".

وأعلن المغرب، اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لدعمها جبهة البوليساريو.

وقالت وزارة الخارجية إنها طلبت من السفير الإيراني في الرباط مغادرة البلاد بسبب دعم النظام الإيراني وحزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرة إلى أنها ستغلق سفارة المغرب في طهران.