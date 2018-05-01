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كُتّاب وآراء
بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أنه سيستقبل، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية بالرباط وسيطلب منه مغادرة المغرب "فورا".
وقال بوريطة في لقاء صحفي، "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران".
وتابع بوريطة أن "سفير صاحب الجلالة بطهران غادر إيران اليوم وسأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا"، مشددا على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة.
وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ألا تستعملون معهم سياسة غلق السفارة وحتى القنصلية . ألا يستحقون الرد الحازم.
واضح السيد بوريطه ان هذا القرار جاء لإرضاء السعودية.
انتم في واد والشعب المغربي في واد اخر والسلام
tous les toits qu'elle soutient les polizbel diplomatiquement et militairement.
كن.الجزائر الى جنوب افريقيا الى كوبا و الان ايران.
قولوا الحقيقه للشعب اامغربي.
قطع العلاقات جاء بامر من السعودية التي هي في ازمه مع ايران.المغرب ليس له استقلالية القرار.
حربكم في اليمن ضد مصالح ايران هي غاطتكم لان.ايس للمغرب ايه مصلحه في تلك المنطقه.
فمره اخرى بين اامغرب عدم استقلاليه قراره.
الحقيقة لا يعرفها الا السعودية واسرائيل
ولكن لا زلنا مقاطعوووووووووووووووووون........