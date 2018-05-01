بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب

هسبريس من الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أنه سيستقبل، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية بالرباط وسيطلب منه مغادرة المغرب "فورا".

وقال بوريطة في لقاء صحفي، "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران".

وتابع بوريطة أن "سفير صاحب الجلالة بطهران غادر إيران اليوم وسأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا"، مشددا على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة.

وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.