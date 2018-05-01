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الرئيسية | سياسة | بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب

بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب

بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 16:57

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أنه سيستقبل، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية بالرباط وسيطلب منه مغادرة المغرب "فورا".

وقال بوريطة في لقاء صحفي، "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران".

وتابع بوريطة أن "سفير صاحب الجلالة بطهران غادر إيران اليوم وسأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا"، مشددا على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة.

وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - يسن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:05
حسنا فعلت... لكننا نظل مقاطعون .... نحل امورنا الداخلية... و هاد شوفو الامور الخارجية... الشعب الا عطيتوه قيمتو . و رديتو ليه الاعتبار و عمالتو بالعدل والله تاي..ادوز ف البوليزاريو.. و ل معاها
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26
2 - ملاحض من شيكاغو الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:05
هادي بانت ليا آخر إبداعات المخرجين المغاربة...أقصد السياسيين المغاربة لتدويخ المداويخ عن المقاطعة...
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3 - اسماعيل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:05
سياسة خارجية ناجعة أحسن دفاع هو الهجوم وفقكم الله .
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34
4 - عيسى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:08
يحيا الشعب يحيا الملك يحيا المغرب يحيا الجيش المغربي تحيا المخابرات المغربية يحيا القمر الصناعي يحيا الأمن والأمان حفظ الله بلدنا من أعداءنا. الموت للخونة .
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3
5 - كبور الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:08
وماذا عن النظام الجزائري الذي يسلح ويمول الجبهة من أجل محاربة المغرب.
ألا تستعملون معهم سياسة غلق السفارة وحتى القنصلية . ألا يستحقون الرد الحازم.
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4
6 - Abdel الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:09
l'Iran est la première source de tous les conflits du monde entier !! il fait s'en éloigner comme de la peste !!!
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0
7 - قاسم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:09
هذه الهجمات العدوانية من ايران وحزب الله اللبناني على ارض مملكة الشرفاء والأولياء تتكرر مرارا وتكرار وهم قوم لا يؤمنون يرفعون شعار الطهرانية وهم افعالهم افعال شياطين يتآمرون على سيادة الشعب المغربي وهم وراء تغير سياسة روسيا باعتبارهم حلفاء لها في ارض الشام في كثير من الأحيان يتعامل مع هؤلاء بنية البناء غير انهم قوم جبلوا على الغذر ومالهم الخسران باْذن الله
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2
8 - intidam الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:10
والوسيط الرئيسي لهذا التحالف الارهابي مع جبهة وهمية هي جارة السوء الجزائر ونحن المغاربة اذكياء لسنا ا علياء /// بين قوسين ( المقاطعة مستمرة)
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2
9 - Anir الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:10
عندكم أدلة على إيران وليس لديكم أدلة على الجزائر؟
واضح السيد بوريطه ان هذا القرار جاء لإرضاء السعودية.
انتم في واد والشعب المغربي في واد اخر والسلام
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10 - Ramon الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:12
وزن كلامك اسي الوزير ..... و بعد من مشاكل الشرق الاوسط
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11 - brigite الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:12
je pense que vous avez oubliè l'algerie qui crie sur
tous les toits qu'elle soutient les polizbel diplomatiquement et militairement.
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12 - خالدخال الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:13
جيتوا حتى عند المغرب وبغيتوا تلعبوا المخابرات عندنا واعرة بزاف ديروها غير زوينة .إيران لم تلتزم باتفاق مع المغرب بعدم تدخل في شؤون داخلية للمغرب مقابلة فتح سفارة لها في رباط الله يحمي هدا الوطن الأمن من كيد أعداء امييين
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13 - سعيد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:14
صراحه المغاربه فالأمن كيكونو سبقين وهادي كتحسي ليهوم نسفقو ليكوم علا مجهودات لي كتقوم بيها الإدارة التراب الوطني والقوات المسلحة والأمن الوطني وجميع من يسهر علا سلمات المواطنين المغاربة شكرا لكم⁦
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14 - عادل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:14
تخلطت على المحزم الخيوط فكل اسبوع له عدو جديد
كن.الجزائر الى جنوب افريقيا الى كوبا و الان ايران.
قولوا الحقيقه للشعب اامغربي.
قطع العلاقات جاء بامر من السعودية التي هي في ازمه مع ايران.المغرب ليس له استقلالية القرار.
حربكم في اليمن ضد مصالح ايران هي غاطتكم لان.ايس للمغرب ايه مصلحه في تلك المنطقه.
فمره اخرى بين اامغرب عدم استقلاليه قراره.
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15 - HAMID الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:14
حزب الله يدعم البوليساريو مجرد شماعة
الحقيقة لا يعرفها الا السعودية واسرائيل
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16 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:15
علينا الحزم ثم الحزم مع كل من يتآمر على وحدتنا الترابية والرد بالقوة اللازمة على كل عدو وأولها جنرالات الجزائر الأشرار ونقول لهم لن تنالو مرادكم ولو زدتم مئة عام أخرى في معاداة المملكة وانفاق مال شعبكم على لوبيات العالم فالمغرب أقوى وأعرق وأشرف منكم
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17 - Nabil NY الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:15
La blague du siècle. Dite la vérité aux marocains que c'est l'Arabie saoudite qui vous a donner l'ordre et vous nous sorter ce mensonge. Polisario et hezb lah et bientôt Israël ouvre son embassade au Maroc officellement
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18 - عزالدين الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:15
ايران هي رأس الشيطان ومن زمان الحسن التاني رحمه الله ونحن في مشاكل مع ايران الشيعية . وحسنا فعلت يا بوريطة. اما الشأن الداخلي فنحن الشعب لازلنا مقاطعون للسنطرال وافريقيا غاز وسيدهم علي . انتهى الكلام
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19 - محمد وزان الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:15
الشعب المغربي ينتظر منكم اطلاعه بتلك الحجج الدامغة. اللهم احفظنا من كيد الكائدين.
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20 - يوسف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:16
قرار عادي ان نقطع العلاقات مع نظام الملالي الإيراني اذا تورطوا في المس بوحدتنا الترابية.
ولكن لا زلنا مقاطعوووووووووووووووووون........
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21 - عادل القنيطرة الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:16
المغرب فوق الجميع ... ايران حتما موعدها مع حرب قادمة ... و مقابلة في المندياااال نكشكشو عليها ... عاش المغرب ... فحال ديما ...
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