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الرئيسية | سياسة | البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران

البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران

البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:12

أعلن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مساء الثلاثاء، تأييد بلاده القوي للمغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران.

وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على موقع "تويتر"، "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما. ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي". وتابع "حفظ الله الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق".

وأعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاته مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، كما قررت الرباط إغلاق سفارتها في طهران، وطرد السفير الإيراني من الأراضي المغربية.

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