الإمارات تقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية

هسبريس من الرباط

تتوالى ردود الفعل على قرار المغرب، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات مع إيران بسبب دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية، إذ قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية: "نقف مع المغرب في حرصه على قضاياه الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية".

نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 1 mai 2018

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر": "سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ، أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".