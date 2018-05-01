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الرئيسية | سياسة | الإمارات تقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية

الإمارات تقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية

الإمارات تقف مع المغرب ضد التدخلات الإيرانية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:34

تتوالى ردود الفعل على قرار المغرب، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات مع إيران بسبب دعم وتمويل "حزب الله" اللبناني لجبهة البوليساريو الانفصالية، إذ قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية: "نقف مع المغرب في حرصه على قضاياه الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية".

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر": "سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ، أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - قدور الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:48
الجزائر تدعم البوليزاريو جهارا بالمال و الدعم الدبلوماسي ولَم بقطع المغرب معها العلاقات سياسة الرد بمكيالين !
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72
2 - Abou majd الثلاثاء 01 ماي 2018 - 18:01
دول الخليج تدعم المغرب لكن ليس بالشكل الكافي والمرغوب فيه وخصوصا بعد ذهاب الرعيل الأول من امراء الخليج لقد تناقص الدعم السياسي والمادي للملكة من أشقائنا الخليجيين بل حتى زياراتهم للمملكة اصبحت ناذرة اين هي المشاريع الصحية الانسانية والتعليمية للشعب المغربي والتبرعات لاعمال الخيرية والاستثمارات والتعاون مع المغرب لتجاوز ازمة البطالة الخ المغرب ملكا وشعبا لم يغير يوما وشاىج العلاقات التي تربطه بدول الخليج رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة
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11
3 - الساكي اسبانيا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 18:02
هدا القرار موجه بالضبط لروسيا لانها عارضت اقرار مجلس الامن. و هي تلعب معنا (غميضه) لكي يتلاعبو بشمال افريقيا.. انها رساله الى الغرب وروسيا معا..هده سياسة المصالح اما معنا او ضدنا.. والمغرب يلعب اواقه تماما لصالح بلده و ارضه..و الصحراء مغربيه ولو تحالف العالم باسره لن ياخذو ولو حبه رمل..لاننا اصحاب حق.والسلام.
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30
4 - abdel الثلاثاء 01 ماي 2018 - 18:03
اتركونا نستمتع بمقابلة الباييرن والريال واليوم العالمي للعمال بالرغم من أن حكومتنا الموقرة ترى أن المغرب يمكن أن يستغني عن عماله وموظفيه وأن كما جاء على لسان الوزير الأول السابق الغير مأسوف على عزله حين قال أن الموظفين غير منتجين* الله اكبر* ماذا تنتظر من هؤلاء.
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-17
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