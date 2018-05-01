"حزب الله" يرد على اتهامات المغرب بدعم البوليساريو

هسبريس من الرباط

ردت منظمة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، على اتهامات المغرب، لها بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية.

ونفى "حزب الله" في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه من قبل المغرب بتسليح وتمويل وتدريب الجبهة الانفصالية.