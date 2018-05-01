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"حزب الله" يرد على اتهامات المغرب بدعم البوليساريو
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:00
ردت منظمة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، على اتهامات المغرب، لها بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية.
ونفى "حزب الله" في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه من قبل المغرب بتسليح وتمويل وتدريب الجبهة الانفصالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - nabilllll الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:09
اذا كُنتُم لا تمولون البوليزاريو فلا تعترف بهم فورا امام مجلس الأمن
2 - حسن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:10
أحسن رد هو ماقام به المغرب الطرد للخونة وعاش الملك والشعب المغربي حرآ أبيآ
3 - رشيد من Köln الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:11
يغفل الكثير من ابناء المسلمين حقيقة المجرم الرافضي ( عدو الصحابة وأمهات المؤمنين ) حسن نصر الله ، وذلك في خضم الإنتصارات الوهمية والمتفق عليها مع ما يسمى اليوم بدولة إسرائيل.
4 - رشيد من Köln الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:12
خبر مفرح للمملكة المغربية ولشعبها بعد ان اتضحت خبث وتأمر ايران المجوسية ضد المغرب وضد الشعوب العربية والاسلامية.
5 - جبح الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:14
معلوم غادي ينفي واش اتسحاب لكوم هادي هيا السياسية و الا فلى هههههههه
6 - DAVID SIMON الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:17
الصحراء ارظ مغربية امازيغية ولن نقبل ابدا بان تكون فن جنوب المغرب بمى يسمى بالجمهورية (العربية) الصحراوية ولو بعد مليار سنة لن يتحقق حلم البوليزاريو ابدا وابدا ,سبتة مشات مليلية مشات ونزيدو عليها حتى الصحراء لا لا لا لن نقبل ابدا وابدا.
7 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:17
من المعروف ان حزب الله اللبناني مرتبط بالحرس الثوري الايراني بقيادة الجنيرال قاسم سليماني فهو ذراعه الارهابية في العالم العربي في لبنان و سوريا و العراق و اليمن فبعد ان تاكد للمغرب خطورة المؤامرة التي تحاك في الخفاء على يد النظام الجزائري الارهابي لما قطع علاقاته مع ايران في غياب جلالة الملك عن ارض الوطن فخطورة الارهابيين استعجلت اتخاذ هذا الموقف فالنظام الجزائري جعل من ارض الجزائر بؤرة للارهابيين لارهاب الجيران فبعد ايوائه لمليشيات البوليساريو الارهابية على مدى 43 سنة و شن حربها ضد المغرب من 1975 الى 1991 و دواعش شمال افريقيا من كتائب مخابراته الارهابية هاهو يستنجد بحزب الله الارهابي لتدريب الجماعات الارهابية الاخرى في غرب المنطقة العربية لزعزعة استقرار ما تبقى من العالم العربي لقد كنا نحذر بتعاليقنا بان الارهاب يعشش في الجزائر و ان نظامها الحاكم فقد السيطرة على الوضع و اصبحت دولة البوليساريو التي يتغنى بها و يدافع عنها في المحافل الدولية و يصرف اموال شعبه عليها اصبحت تتصرف بكل حرية و استقلالية في جمهوريتها التندوفية بعد ان امتلكت جيشا قوامه 25 الف ارهابي مسلح من خزينة اموال الجزائر
8 - مغربي واقعي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:17
رغم معارضتي لما يقوم به حزب الله و إيران من تدمير للأمة الإسلامية. الا اني لا افهم القرار المتسرع للمغرب. للاسف هذا ضغط من السعودية لانه المغرب بقي محايدا في القضية القطرية. المغرب يريد أن يتقرب من السعودية بإتهام إيران بتسليح المرتزقة. إيران و حزب الله منشغلون بتدمير او قتل السنة بلاد الشام و مرتزقة بوزبال لا يهتم لها أحد. للاسف قرار متسرع و خاطىء من المغرب. هل فقط من أجل أل سعود ترتكبون أمور صبيانية؟ أين التفرد بالقرار يا حاكم البلاد؟ أين الديبلوماسية يا حاكم البلاد؟ اطلب من رئيس الدولة و حاكم البلاد و ملك البلاد محمد السادس عدم التسرع و الارتماء في حماقات ال سعود... و اتمنى من الملك محمد السادس سحب قواته من اليمن.
شكرا للنشر
مغربي مسلم سني محب لوطنه كاره للتبعية و التسرع الغبي و محب الديبلوماسية.. الان ممكن انه إيران و حزب الله يمولو المرتزقة .. للاسف للاسف حكامنا متسرعون.
شكرا للنشر
مغربي مسلم سني محب لوطنه كاره للتبعية و التسرع الغبي و محب الديبلوماسية.. الان ممكن انه إيران و حزب الله يمولو المرتزقة .. للاسف للاسف حكامنا متسرعون.
9 - الرباطي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:18
عندنا مثل مغربي يقول : لي تاي يشطح ماي درك وجهو بالعربية باش يفهموا الخونة :من يرقص لا يمكنه أن يستر وجهه... رآه هذا المغرب و أجرك على الله... او بالمهل تاي تكال بودنجال... رويداً رويدا....
10 - شيعي إيراني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:20
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من يعرف التقية عند حزب الله اللبناني ? الجواب هو أن التقية هي الكذب والنفاق هي تسعة أعشار من الدين اﻹيراني . هذا يعني أن حزب الله اللبناني المدعم من إيران يستعمل التقية. هذا الكلام مسطر في كتبهم الدينية مثل : الكافي و بحار الأنوار.
11 - momo الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:22
حسبي الله ونعم الوكيل. البارحة الصهاينة يتهمون إيران امتلاك اسلحة نووية ولهم أدلة واليوم المغرب يتهم إيران بتسليح البوليزاريو... أنها حملة الماسونيين ونعيجهم ضد إيران! ماهو دخلنا نحن شعب هده البلاد؟ وماذا ستستفيد إيران أو حزب الله في بلادنا؟ أباراك علينا من هاد الأكاذيب أيها المداويخ... عاشت المقاطعة
12 - fouad الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:24
ا لسلامعلىكم ليكون في علمكم ان حزب الات اكبر عدو للمسلمين والله اكثر من الصهاينة بالله لو صار حرب اليهود مع حزب الات سادعم اليهود واقتل اقاتل حزب الات بدون تردد وانا مسلم سنى
13 - علي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:26
لا أظن أن حزب الله قادر على تمويل البوليساريو في الوقت الراهن لأنه منشغل بالحرب في سوريا وما تكبده من خسائر هناك المغرب فعل ذلك لكي يرضى السعودية لأن أزمة قطر اترت كثيرا على العلاقة بين البلدين
14 - أبو خليل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:29
هل هي دبلوماسية التسرع؟...
هل هناك أطراف تريد الإيقاع بالمغرب لتأزيم علاقاته؟
ماذا سيجني حزب الله أو إيران من دعم شرذمة مرتزقة تندوف؟
وهل هذه الشرذمة لا ينقصها سوى هذا الدعم؟
جارة السوء توفر لهم كل شيء، ولماذا لم نقطع علاقاتنا معها؟
وماذا سنستفيد من قطع العلاقات مع إيران بعد استرجاعها؟
مجرد تساؤلات...
هل هناك أطراف تريد الإيقاع بالمغرب لتأزيم علاقاته؟
ماذا سيجني حزب الله أو إيران من دعم شرذمة مرتزقة تندوف؟
وهل هذه الشرذمة لا ينقصها سوى هذا الدعم؟
جارة السوء توفر لهم كل شيء، ولماذا لم نقطع علاقاتنا معها؟
وماذا سنستفيد من قطع العلاقات مع إيران بعد استرجاعها؟
مجرد تساؤلات...
15 - NeoSimo الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:30
المغرب لن يقوم بمثل ردة الفعل هذه إلا إذا كانت هنالك معلومات استخبارية تثبت تدريب حزب الله لمرتزقة البوليزاريو بدعم من إيران...
إعتراضي الوحيد على الموضوع هو عدم قيام المغرب بقطع علاقاته كذلك بالجزائر لأنها العدو رقم واحد للمغرب...
إعتراضي الوحيد على الموضوع هو عدم قيام المغرب بقطع علاقاته كذلك بالجزائر لأنها العدو رقم واحد للمغرب...
16 - وجدي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:37
أن "المملكة تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر من الجبهة الانفصالية"، وزاد: "لدينا معلومات أخرى تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل لقاء قياديين من حزب الله بالبوليساريو". هذا ما صرح به وزير الخارجية المغربي.
إذن ، فاﻷدلة تفضح حزب الله الشبعي الذي نفى في البيان الذي اعلن فيه نفيا قاطعا عن تمويل و تدريب عصابات البوليساريو المدعمة من طرف إرهابيي قصر المرادية بالجزائر . فقطع العلاقات مع ايران قرار صائب ﻷنه يعتبر استئصالا لفيروس اﻹرهاب و حرب العصابات التي تريد مخابرات الجزائر العسكرية تخوضه مع المغرب .
إذن ، فاﻷدلة تفضح حزب الله الشبعي الذي نفى في البيان الذي اعلن فيه نفيا قاطعا عن تمويل و تدريب عصابات البوليساريو المدعمة من طرف إرهابيي قصر المرادية بالجزائر . فقطع العلاقات مع ايران قرار صائب ﻷنه يعتبر استئصالا لفيروس اﻹرهاب و حرب العصابات التي تريد مخابرات الجزائر العسكرية تخوضه مع المغرب .
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