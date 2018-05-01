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كُتّاب وآراء
"حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية"
رد "حزب الله" اللبناني، المدعوم من قبل إيران، اليوم الثلاثاء، على اتهامات المغرب له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، ونفى في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه.
البيان الذي نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية جاء فيه: "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".
وتابع: "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.
وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مشددا على أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (82)
و سي نصر الله راه المغرب قطع العلاقات مع إيران بسبب تدخلك في القضية المغربية ماشي الفلسطينية.
هذا استغباء منكم.لكن المغاربة ليسوا أغبياء لهذه الدرجة.
سابقا عندما قطع المغرب علاقاته مع إيران بسبب التهكم على البحرين لم يدفعه أحد إلى ذلك.و حتى عندما أعاد تطبيع العلاقات لم يفرضها عليه أحد.
تلك العقلية "الشرق اوسطية" لا توجد عند المغاربة.
شوف ليك شي مبرر آخر ا سي نصر الله.
ما هي المصلحة لحزب الله أن يسلح البوليساريو. ...
و مصاب يخرج من الأوضاع في سوريا و الله باززززز عليكم. ...
واش نبكي أولا نضحيك
- حزب الله يشارك في الحكومة اللبنانبة
- تندوف ارض جزائرية
فلماذا ايران ؟
فلتتركوا المغرب وشأنه وانشغلوا بلبنانكم ومعاركه
ونحن بلد ذو سيادة ولا حق لكم أن تبينوا من يكون صديقنا من عدونا
ولا علاقة لنا رسميا مع إسرائيل إلا إذا أوهمكم سادتكم في طهران بذلك
من المستفيد ؟
اسرائيل فقط !
يجب الحدر في اتخاد القرارات و لا يمكن لأوربا مثلا رغم اتهامات نتنياهو ، تبقى على علاقات مع ايران و علاقات اقتصادية كبرى
المهم ايران ترد الجميل للجزائر لأنها ساندتها في سوريا
في ظرف الشعب ينتظر بعد 7سنوات عجاف
سرقت خلالها 20% من تقاعده
زيادات هامة في الاجور
على الاقل 10%
وتخفيض في الضرائب
لتخرج الحكومة بخبر لا يقدم ولا يأخر
في مسلسل باسل
.mais parait que le Maroc en cree
المرجوا النشر و شكرا
الحمد الله شعب قاطع المنتوجات 3 ودولة حتا هيا بغات دير المقاطعة
لك الله يا وطني
أشك أكثر بل بالتاكيد أن الموساد هي من تتلاعب بالعالم
ولفقت أخبار زائفة للمخابرات المغربية
حذاري حذاري من بني صهيون انهم لم يتعلموا مما وقعوا فيه مع هتلر وقبله
خيبر خيبر يا يهود ان جيش محمد سيعود
و المغرب من اجل ربح صوت الدول الوازنة اقليميا ( واللي فنفس الوقت ضد سياسات ايران و حزب الله ) مثل السعودية، فرنسا، امريكا، اسرائيل الخ ... قرر يقطع علاقته مع ايران لكن بالفن، لاحقاش ماعندوش حجة .. ايران عمرو نوات الشر للمغرب، ولا المغرب لايران، يعني علاقة زايد ناقص، لكن تحت ضغط سعودي دارها المغرب في عدة محاولات : الاولى من اتهم ايران بنشر الشيعية في المغرب بصح ماصدقاتش .. دابا لقاو قالب ديال البوليزاريو .. الحاصول المغرب بسيف عليه دارها و هدي هي لعبة التكتلات الاقليمية، القوي كايكيدي الضعيف.
السؤال هل كان بالاحرى قطع العلاقات مع الجزائر التي تؤوي البولزاريو على اراضيه و هل البولزاريو تحتاج الى التدريب على يد مجموعة لبنانية على اسقاط الطائرات الحربية و معروف ان البولواريو اثناء الحرب اسقطت عدد من المقاتلات؟يبدو ان مداوييخ الخارجية المغربية لم يختارو سبب بذكاء سياسي
من جهة اخرى اسراءيل لديها ادلة قاطعة كذلك ضد ايران لتطوير اسلحة نووية.
ولذلك كانت ولاتزال الحركات الصهيونية تمنع أمريكا من التدخل في كبح جماح سيطرة ايران على العراق وسوريا، لانها بذلك أشغلت الجميع عن فلسطين وقدمت خدمة لاتتكرر لإسرائيل.
المغرب قطع العلاقات مع ايران ولم تعلق ايران الى حد الان على القرار خصوصا وأن بوريطة كان اليوم بالذات في ايران يطلع التيرانيين على الادلة الدامغة التي لديه ضد الجماعتان الارهابيتان حزب الله والبوليزاريو...و على غرار ردود فعل المندهش..سارع حزب الشيطان وليس حزب الله الى النفي رابطا القرار بإسرائيل و المقاومة الفلسطينية الباسلة لدغدغة المشاعر كعادته....
كنا نساند هاذا الكيان عنذما كان يوجه اسلحته الى إسرائيل حصرا...ولكن عنذنا تورط غي عمليات اغتيال داخل لبنان و عمليات ارهابية في البحرين و الكويت والسعودية و العراق و اليمن اصبح ادات تخدم مصالح ايران في العالم العربي...مخططات لتشتيت الامة العربية و بت النعرات و التفرقة و العنف و توريط الدول العربية في صراعات تنائية كما في الازمة الخليجية....لعبة يتقنها فقط الشياطين...
و جاء الدور على المغرب لكن تلك امانيهم...قد نكون على خلاف عميق و مزمن مع الجزائر ولكن ليس لدرجة الغباء بأن نرهن مستقبل الشعب بهذه الازمة الظاهر فيها الحق من الباطل...فالمغرب يتقدم وفي نفس الوقت لا يهمل قضاياه المصيرية....
La destruction des installations nucléaires iraniens vont être bombardés par les Américains et les Israéliens sans aucun doute tôt ou tard. En ce qui concerne l'aide apporté par le Hisbollah au Polisario s'il s’avère vrais c'est regrettable et la rupture des relations avec l'Iran dans ce cas est justifiée
La paix et la tranquillité de mon pays valent mille fois les relations avec le Diable même s'il est de ma confession
.......أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك....
ورأس الحربة في ذلك هو الكتائب أو الذباب الإلكتروني في مواقع تواصل الاجتماعي
وكاندوي مع العقلاء وناس لي كاتفهم. نفس الأسلوب لي دار ف دول الخراب العربي هو لي حاولو يديروه ف كديم ايزيك والحسيمة. وآخر دساءسهم هي مهاجمة الإقتصاد الوطني والشركات المغربية التي تشغل تقريبا مليون مغربي
لقد جاء وقت الحزب ويجب على المخابرات المغربية أن تستيقظ خصوصا في الإنترنت
انكشفت الاكذوبه التي طالما روج لها المسلمون من جميع اطيافهم.