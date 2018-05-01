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الرئيسية | سياسة | "حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية"

"حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية"

"حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:13

رد "حزب الله" اللبناني، المدعوم من قبل إيران، اليوم الثلاثاء، على اتهامات المغرب له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، ونفى في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه.

البيان الذي نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية جاء فيه: "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".

وتابع: "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.

وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مشددا على أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - tarik الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:23
الشيعة وما أدراك ما الشيعة سرطان ينهش العقيدة الإسلامية
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50
2 - رشيد من Köln الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:23
يغفل الكثير من ابناء المسلمين حقيقة المجرم الرافضي ( عدو الصحابة وأمهات المؤمنين ) حسن نصر الله ، وذلك في خضم الإنتصارات الوهمية والمتفق عليها مع ما يسمى اليوم بدولة إسرائيل.
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12
3 - مصطفى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:25
دائما عندما يتبث تورط "حزب الله" في أي حرب أو أي صراع يرد بنفس الطريقة و هي التجارة بالقضية الفلسطينية.
و سي نصر الله راه المغرب قطع العلاقات مع إيران بسبب تدخلك في القضية المغربية ماشي الفلسطينية.
هذا استغباء منكم.لكن المغاربة ليسوا أغبياء لهذه الدرجة.
سابقا عندما قطع المغرب علاقاته مع إيران بسبب التهكم على البحرين لم يدفعه أحد إلى ذلك.و حتى عندما أعاد تطبيع العلاقات لم يفرضها عليه أحد.
تلك العقلية "الشرق اوسطية" لا توجد عند المغاربة.
شوف ليك شي مبرر آخر ا سي نصر الله.
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39
4 - يا للعجب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:26
أتسائل وأسأل العقلاء لماذا لم تتخذ هذه القرارات في حق الدولة الصهيونية أريد الإجابة من فضلكم
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11
5 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:26
و الله حشمتونا في السياسة الخارجية. ...
ما هي المصلحة لحزب الله أن يسلح البوليساريو. ...
و مصاب يخرج من الأوضاع في سوريا و الله باززززز عليكم. ...
واش نبكي أولا نضحيك
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-20
6 - حزب الله اللبناني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:26
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم أن حسن نصر الله قتل الفلسطينيين عندما كان في منظمة أمل اﻹيرانية . هل تعلم أن التقية هي الكذب والنفاق وهي تسعةأعشار من الدين الشيعي اﻹيراني .
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16
7 - mathat الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:28
المغرب والله مسكين السعودية تتفرش ليه طريق وامريكا تتوجه فيه ....... لنفق مسدود .........?
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-10
8 - raiss الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:28
ماذا بخصوص الجزائر ؟ الداعم والممولون الرئيسي البوليساريو . السياسة عالم غريب جدا !!!!!
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42
9 - م المصطفى الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:29
المملكة المغربية لم تقدم على اتخاذ إجراء قطع علاقتها مع ايران إلا بالبرهان والحجة خلافا للردود الواهية لحزب الله. فالمغرب له سيادته وقوته ومخابراته التي تشهد لها الدول الأروبية بمكانتها ومتانتها. هذه المخابرات المغربية التي تمكنت بوسائلها الخاصة من الوقوف على المآمرة التي تدبر ضد بلادنا من طرف حزب الله بتواطؤ مع ايران.
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14
10 - zaki الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:31
ولكن المغرب لديه حجج قوية من أجل إتهامكم بتمويل البولساريو و تدريبهم ... لهذا يجب توضيح سبب إقدامكم على تمويل الطرف الأخر و تدريبهم قبل نشر خبر على الصحافة الدولية . و تقولون بسبب ضغوط أمريكية و إسرائيلية..
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12
11 - حسن المغترب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:31
حزب الله ، يجب تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية
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4
12 - marouane الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:31
ادا كان للمغرب حجج كما يقول فما عليه إلا الخروج بها وإنهاء الجدل أما بهده الطريقة فهو فهو يفتح باب النقد السلبي لحزب الله الإرهابية. إيران لم ولن تكف عن إشعال الفتن أينما رأت دلك فرصة للانتقام أو لهدف توسعي لنفودها فلا أدري ما كانت تنتظر المغرب من المجوس عندما قررت إعادة ربط العلاقات الدبلوماسية معها!!!!!
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3
13 - Monte-Carlo الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:32
نحن لا نريد من يسب أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضها و أصحاب رسولنا الحبيب صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم و أرضاهم
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17
14 - عبد الرحمان الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:32
وكذلك كانتوفير إيران وحزب الله ينكرون تدخلها في سوريا وفي الأخير رضخا للواقع حين ظهرت الحقيقة للعالم أجمع
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4
15 - HAKIM الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:32
ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب لايران
- حزب الله يشارك في الحكومة اللبنانبة
- تندوف ارض جزائرية
فلماذا ايران ؟
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6
16 - Khalid الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:33
إيران و حزب الله يعيثون فسادا في سوريا و يمولون كل جهة قد تكون في صفهم فلا أستغرب ضلوعهما في دعم البوليساريو خصوصا و أن هاته الأخيرة أغلقت كل الأبواب في وجهها فمن البديهي أن تلجأ لأعداء الأمة العربية لتنال الدعم و الإعتراف
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7
17 - DIDINE الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:34
كلام واقعي و مقنع المغرب ينتهج سياسة المتوتر المضطرب سياسة تفتقد الى النجاعة و المصداقية سياسة الهواة
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-6
18 - j'aime mon Maroc الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:34
بل أنتم وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
فلتتركوا المغرب وشأنه وانشغلوا بلبنانكم ومعاركه

ونحن بلد ذو سيادة ولا حق لكم أن تبينوا من يكون صديقنا من عدونا
ولا علاقة لنا رسميا مع إسرائيل إلا إذا أوهمكم سادتكم في طهران بذلك
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4
19 - طيران الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:35
لماذا لا يقطع علاقاته مع الجزائر وكوبا وروسيا فهم اكبر داعمي بوليساريو.اتمنى ان يحافظ المغرب على حياده .واتمنى من اللبنانيين ان يبتعدو عن مشاكل ايران
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13
20 - الوجدي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:35
لا احد يصدق كلام من النوع ذَا !
من المستفيد ؟
اسرائيل فقط !
يجب الحدر في اتخاد القرارات و لا يمكن لأوربا مثلا رغم اتهامات نتنياهو ، تبقى على علاقات مع ايران و علاقات اقتصادية كبرى
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2
21 - المنصف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:35
انتم تعرفون المغاربة جيدا فبرمشة عين نزيلكم من الخريطة
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-5
22 - atlas الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:35
المغرب يريد ركوب الموجة الترامبيك لادراج البوليزاريو في خانة الارهاب وليس له غرض لا بايران و لا اسرائيل و بمريديهم حكزب الله
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-5
23 - عبد الله الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:36
هذا ديدنهم منذ القدم التقية والكذب والمشروع الايراني لتشييع شمال افريقيا ليس خاف على أحد وأسهل طريق هو تخريب المنطقة
المهم ايران ترد الجميل للجزائر لأنها ساندتها في سوريا
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-1
24 - مريريكشي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:36
المغرب له موقف ثابت من قضية الصحراء المغربية ووحدته الترابية، والحل ليرضي الطرفين هو الحكم الذاتي. وأي مساس بالوحدة الترابية فهو عداء المملكة المغربية. والمملكة لا يؤثر عليها أي طرف أكان أمريكيا أو سعوديا ولو كان ذلك صحيحا لما إتخذت الحياد في الأزمة الخليجية. وتعد المخابرات العامة المغربية من أقوى المخابرات في العالم تستعين دول أوربية بخبرتها
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2
25 - راسكو الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:37
هذا كذب يريدون دولارات السعودية فقط سيندم المغرب على انحيازه للسعودية على حساب مواقفه المستقلة الذي عرف بها منذ قرون
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-1
26 - الفيلالي.م الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:37
المغرب كدولة مسؤولة لا يمكن عبثا ان يقطع علاقته مع ايران اذا لم تكن له حجج دامغة بالصوت والصورة من كون حزب الله يدعم الخونة بمباركة ايران والجزائر. انكم في مواجهة شعب قوي ومتماسك ولا يمكن ان يسمح في شبر من أراضيه دبلوماسيته عبر العالم محترمة .
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1
27 - تمغربيت الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:37
ليس من هو ضدكم فهو مع أمريكا أو إسرائيل والعكس صحيح.. كلكم مثل بعضكم ولا احد احسن من الاخر .. إيران لها أجندتها في المنطقة إسرائيل وأمريكا أيضا والكل يضرب ضربته لهاذا وفروا حججكم الفارغة.. اللعبة أصبحت واضحة وضوح الشمس..
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2
28 - Dark الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:40
Ana anti9 al bayan hizb allah,ya ssi borita abda menal jazaer a9tA3 am3aha al hala9a yak homa ali kayaymawlo o yahtadno al Polisario..allah ya3tina wajhak
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3
29 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:42
حزب الشيطان هو ذيل إيران . خربوا دول المشرق وأرادوا أن يخربوا دول المغرب.
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1
30 - رشيد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:42
توقيت المقاطعة فعلا يثير التساؤلات والشبهات رغم اختلافنا وحربنا مع الروافض القتلة السفاحين ....
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-1
31 - ميمون الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:42
هذا النوع من الاخبار
في ظرف الشعب ينتظر بعد 7سنوات عجاف
سرقت خلالها 20% من تقاعده

زيادات هامة في الاجور
على الاقل 10%
وتخفيض في الضرائب

لتخرج الحكومة بخبر لا يقدم ولا يأخر
في مسلسل باسل
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-2
32 - sabri الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:43
Le Maroc aurait du prendre beaucoup pkus de temps avant de faire des betises pareilles! et justifier de telle betises avec une quelconque soutien de hezbollah avec le Polisario. on a besoin d'amis pas d'ennemis . e
.mais parait que le Maroc en cree
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-3
33 - مقاوم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:43
نحن و جمهور المقاومة في المغرب مع ملكنا حفضه الله و شفاه مستعدون للدفاع عن بلادنا ضد البوليزاريو الارهابية و ضد اي معتدي كيف ما كان لكن نحن على يقين ان حزب الله و السيد حسن نصره الله حفضه الله لم و لن يغيرو البوصلة عن عدو الامة اسرائيل و ان حكومة المغرب رضخة للضغوط الامريكية و السعودية ولتشتيت انتباه المغاربة عن مشاكلهم الاقتصادية

المرجوا النشر و شكرا
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-3
34 - Salima الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:44
الى مزبلة التاريخ يا حزب الملالي انت واسيادك الروافض. ايران ومن والها لياتي من ورائهم الى الخراب. فاتحتظنهم جارة السوء الخرائر
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1
35 - العيد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:45
هاذا امرا دبر بليل اسرائيل السعودية برعاية امريكية والمغرب البيدق الذي يحركونه كيف ماشاؤ
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-5
36 - عصام من والماس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:45
وملكوم على زربة خليوهوم غي دوز تصويت على كأس العالم وديك ساعة قطعو العلاقة معاهوم هانتوما ضيعتونا فصوت فابور
الحمد الله شعب قاطع المنتوجات 3 ودولة حتا هيا بغات دير المقاطعة
لك الله يا وطني
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1
37 - محمد المغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:45
إيران تريد استغلال ضعف العالم العربي من أجل الاستحواذ عليه
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2
38 - عاطف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:46
هل يريد نصر الشيطان أن يقول انه عدو إسرائيل ههههههههههه. ان الأعداء الحقيقيين لليهود والأمريكان .هم الذين صرفت عليهم المليارات من الدولارات لاغتيالهم هم ابو مصعب الزرقاوي و العولقي و وسمى بن لذن وغيرهم من أصحاب القول والعمل
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0
39 - واحد فايق و عايق الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:46
يرحم باباكم قطعوا معنا العلاقات أنا كجزائري أطلب منكم أن تقطعو معنا العلاقات
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9
40 - Ziryab الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
ما أثارني ليس قطع العلاقات و لكن السرعة التي تمت بها
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3
41 - مغربي حر . الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
اذا كان صحيحا فنعم القرار و لكن لم يكن من الأولى قطع العلاقات الدبلمسية مع الجزائر التي تعتبر الممول الأول للبوليزاريو ماديا و معنويا و لوجيستيا و إعلاميا و هذا مند أكثر من أربعين سنة .
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7
42 - مواطن الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
أنا شخصيا لا أصدق أن حزب الله له علاقة بالإنفصاليين في صحرائنا الغربية

أشك أكثر بل بالتاكيد أن الموساد هي من تتلاعب بالعالم

ولفقت أخبار زائفة للمخابرات المغربية

حذاري حذاري من بني صهيون انهم لم يتعلموا مما وقعوا فيه مع هتلر وقبله

خيبر خيبر يا يهود ان جيش محمد سيعود
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2
43 - من المغرب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
المغرب لا يحب اللعب .والخطابات المزدوجة غير مقبولة
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0
44 - Hamido الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
لما التقى الملك مع الأمير محمد بن سلمان في فرنسا وعد هدا الأخير بإدراج البوليزاريو منظمة إرهابية.واليوم ظهر السبب وراء دالك الوعد.وهدا يدل ان حزب الله متورط في دالك.
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2
45 - متسائل الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
هل سيقاطع المغرب ايران في المونديال؟ أم سيطالب بتغير مجموعته ؟؟
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2
46 - خالد.ف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:47
الٱن اختلطت الأوراق و لكن قد فعلها سفير الكويت مسبقا ! لقد قالها أحدهم : اللهم أنصرني على أصدقائي ، أما أعدائي فأنا كفيل بهم ! لا ثقة في إيران و لا ثقة في العرب عامة .
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1
47 - الواقعي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:48
المغرب يعيد تموقعه بعد ان انزاح قليلا بفعل قضية قطر .و هذه اشارة لمن يهمه الامر
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2
48 - abd الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:48
المغرب كان عليه اولا ان يستغل وجود الجماعات الارهابية الموجودة في الساحل والصحراء وتنسيق مع فرنسا لتحقيق الامن ذخل المنطقة العازلة التي ذخلها الرهابين يصولون ويجولون فيها الوقت مناسب لخلط الاوراق انه وقت الارهاب كل شي مسموح به اذا تعلق بالارهاب تركيا كميثال لا تضيعو الفرصة ربما لن تتكرر اما قطع العلاقات مع ايران لا يفيد في شي وليس لها ثاتير في شي بالعكس لو تبقى العلاقات تستطيع المخابرات القيام بعمل جيد وكبير في الحرب والسلم كان يجب ان يبقى الباب مفتوح
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-2
49 - rachad hadri الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:49
حقيقة هذا الحزب الذي يسمي نفسه حزب الله وهو يقتل الأبرياء بلا رحمة ولا شفقة ظهرت جليا في المستنقع السوري تحت غطاء روسي إيراني و دائما نفس المبررات .بيان وزارة الخارجية كان دقيقا وواضحا والاكيد ان الأدلة ستخرج للعلن كما حدث مؤخرا في اختراقات البوليساريو للمناطق العازلة !؟
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0
50 - رشيد من العيون الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:49
أصلا أصلا كان ينبغي قطع العلاقات مع هذه المنظمة الإرهابي و عرابتها إيران منذ انطلاق الصورة السورية ... انظرو ماذا فعلت هذه الميليشيات في الشعب السوري فكيف ستتردد في المس بأمن دولة حليفة للغرب كالمغرب...إيران وروسيا و ما جاورهما محاور ضررها أكثر ألف مرة من نفعها
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2
51 - حسونة الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:50
هذا الحدث له علاقة بسيلفي الحريري مع جلالة الملك محمد السادس والامير محمد بنسلمان بباريس ... كان الحريري قد استقال من منصبه بسبب هذا الحزب الخبيث .. والمغرب قدم على هذه الخطوة الجميلة لكي يرضي الدول الصديقة التي تقف بجانبه في قضاياه وخصوصا في وحدته الترابية.. عاش الملك وخلي سنطرال يريب
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0
52 - youness gtr الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:50
ههههههه ضغوط اسرائيلة و الوقوف مع القضية الفلسطينية و الشريف حزب الشيطان هاد السيناريو راه قديم و اكل الدهر عليه و شرب ما زال ما عييتو من هاد القوالب ديالكم هههه قال ليك القضية الفلسطينية الله يلعن للي ما يحشم و ينزلها على الكذاب ، فين عمركم وقفتو مع فلسطين و دافعتو عليها واش تصحابونا مغفلين ، شكون حارس ديال اسرائيل من غيركم يا وجوه الشر
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-1
53 - Akkawi الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:52
استحيي من الله أن اسمي هذا الحزب. بحزب الله. بل حزب الشيطان.لم يبقى للمد الشيعي إلا المغرب لكنه لن يفلح.
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3
54 - محمد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:52
إنها طبول الحرب الكبرى ضد إيران .
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8
55 - Karima الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:55
حسن نصر الله يعلق على قطع المغرب علاقته بإيران شيء يوحي بأنه الناطق الرسمي باسم إيران
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-1
56 - Kabyle الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:55
Nous aussi on soutien le Sahara-Occidental mais pourquoi vous couper ✂ les relations avec l'Algérie, personnellement cette action c'est juste pour satisfaire
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0
57 - زهير الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:56
حقيقة اتهام جد ذكي حتى و لو كان غير صحيح.اتهام البوليسلريو سفارة ايران بالجزائر و ضرب كل هذا الخليط في خلاط واحد سيعطي عصير جد جد مر للجزائر . حتى و لو افترضنا انها تهم ملفقة و لكنها تهم صعب على كل الدول نفيها و المغرب استغل ما يقع في الشرق الاوسط لصالحه و الحرب خدعة و نتمنى من السعودية الضغط بقوة على امريكا لادانة هذا التسليح من جماعة ارهابية و دولة ارهابية . نتمنى ضغط من الخليج لادخال جبهة البوليساريو في صف المنظمات الارهابية و الضغط على امريكا لادانتها علي مستوى مجلس الامن . و ستكون القشة التي ستقسم ظهر الجزائر
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0
58 - جاد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:56
مضطر اخوك لبطل ،المغرب اضطر الى قطع علاقته مع ايران بعد تهديده من طرف السعودية بتهديد الوحدة الترابية وذلك باعطاءه فرصة ستة اشهر لقطع العلاقة مع ايران اوا مرة يمدد مجلي امن ستة اشهر لبعثة المنريوا المغىب فهمة الرسالة وبعث وزير الخارجية الى ايران لشرح الموقف الصعب للمغرب واتفقة على الرواية حزب الله والبولزاىيو .المغرب وايران علاقات تاريخية ضاربة في التاريخ المغىب وايران انحنوا الى عاصفة المىاهق بن سلمان
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59 - le complot الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:57
دابا انا ماكانقولش ايران و حزب راهم ملائكة، لكن انا شبه متأكد ان حزب الله و ايران كاع ماعلى بالهمش بالبوليزاريو.
و المغرب من اجل ربح صوت الدول الوازنة اقليميا ( واللي فنفس الوقت ضد سياسات ايران و حزب الله ) مثل السعودية، فرنسا، امريكا، اسرائيل الخ ... قرر يقطع علاقته مع ايران لكن بالفن، لاحقاش ماعندوش حجة .. ايران عمرو نوات الشر للمغرب، ولا المغرب لايران، يعني علاقة زايد ناقص، لكن تحت ضغط سعودي دارها المغرب في عدة محاولات : الاولى من اتهم ايران بنشر الشيعية في المغرب بصح ماصدقاتش .. دابا لقاو قالب ديال البوليزاريو .. الحاصول المغرب بسيف عليه دارها و هدي هي لعبة التكتلات الاقليمية، القوي كايكيدي الضعيف.
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60 - Nour الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:57
من البديهي أن يكون النفي و المغالطة ، لكن قطع العلاقة بين دولتين لا يتم إلا لمصلحة ، و لو لم يكن المغرب يتوفر على الأدلة ( و التي قدمها وزير الخارجية لنظيره الإيراني ) على هذا الدعم ، لما غامر بالمقاطعة ارضاء لاطراف خارجية. لكنها مصلحة الوطن.
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61 - متتبع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:58
لهدا اصبح عدد كبير من انفصاليي الداخل لهم توجه شيعي
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62 - يوسف السمس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 19:59
يبدو ان مقاطعة الامارات و السعودية للمغرب اتت اكلها و ادت الظغوط الى قرار المغرب قطع علاقته بايران كما ادى وقوف الولاياات المتحدة الى جانب المغرب بمجلس الامن دوره كذلك
السؤال هل كان بالاحرى قطع العلاقات مع الجزائر التي تؤوي البولزاريو على اراضيه و هل البولزاريو تحتاج الى التدريب على يد مجموعة لبنانية على اسقاط الطائرات الحربية و معروف ان البولواريو اثناء الحرب اسقطت عدد من المقاتلات؟يبدو ان مداوييخ الخارجية المغربية لم يختارو سبب بذكاء سياسي
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63 - يوسف الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:00
الروافض قوم خبيث ما دخلوا بلدا إلا أفسدوه و خربوه حفظ الله وطننا الحبيب و ملكنا الهمام من مكر ملالي إيران امين يا رب العالمين
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64 - Zirlo الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:01
اذا كان ذلك صحيحا. اذن هذه التداريب تمت في الجزاءر. و ماذا عن الجزاءر التي تدرب فوق ارضها و تسلح و تمول.........
من جهة اخرى اسراءيل لديها ادلة قاطعة كذلك ضد ايران لتطوير اسلحة نووية.
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65 - (محمد الوطني ـ كنداـ) الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:02
لا نحتاج أذلة أو أي قرائن. يكفي أن نرى تودد إيران إلى الجزائر و تودد الجزائر إلى إيران أن نعي أن هناك إجماعا على مشاكسة المغرب في وحدته الترابية. لا يجب إنكار أن إيران لها مشروع كوني و الدليل توغلها في إيفريقيا و هي تضع نصب عينيها كل الممرات المائية ؛ هرمز و اليمن ... لا ننسى أن الجزائر يجب أن تجني ثمار إصطفافها إلى جانب إيران وأعني الدفاع عن الأسد و معارضة الحرب على الحوثيين و معارضة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ... عندما ترى معانقة الديبلوماسيين الجزائريين لأي مسؤول دولي فأبحث عن مشكل الصحراء في الظل لأنهم لا يشتغلون إلا على هذه القضية. أتوجه إلى مخابراتنا للذهاب بعيدا في رصد كل شئ : ماذا تم نقله من تكنولوجيا إلى أعداء المغرب؟ و كيف يمكن لنا العمل لإبطال تأثير ذلك... لا أرى عيبا في إرسال أربعين ألف عسكري مغربي لليمن لمآزة إخوتنا. و الفاهم يفهم (الحر بالغمزة و العبد بالدبزة). (محمد الوطني ـ كنداـ)
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66 - ali الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:02
الغريب ان ايران لم تعقب او ترد على طرد سفيرها من الرباط فقط حزب الله و عصابة البوليزارو من يتكلمون و يردون هذا يعني ان المغرب لديه دلائل قوية تدين الاطراف الثلات اما فيما يخص الضغوط الخارجية فهذا امر مستبعد الان الضغط على ايران و حزب الله لا يستلزم ان يكون وسيلة الضغط من خارج المنطقة اي ان يكون بعيد كل البعد عن الشرق الاوسط .ان كان كذالك يكفي ورقة سوريا التي لها حدود مع لبنان و ايران على ما اعتقد .
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67 - hamid الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:02
Je ne comprends pas pourquoi le Maroc ne rompt pas ses relations avec l'Algerie,puisque elle finance,soutient ,abrite etc le polisario?il me semble qu'il y a un problème de logique
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68 - مفكر مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:04
لم ينجح اَي مشروع في تفتيت وانقسام العرب مثل مشروع ايران الإرهابي الطائفي.
ولذلك كانت ولاتزال الحركات الصهيونية تمنع أمريكا من التدخل في كبح جماح سيطرة ايران على العراق وسوريا، لانها بذلك أشغلت الجميع عن فلسطين وقدمت خدمة لاتتكرر لإسرائيل.
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69 - المغربي الحر الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:06
حسب ما تقوله وزارة الخارجية المغربية ان المغرب يتوفر على ادلة ذامغة عن تورط حزب الله و السفارة الايرانية في الجزائر في تقديم الدعم العسكري و اللوجستي و المخابراتي البوليساريو و ان وزير الخارجية المغربي قديم هذه الأدلة للمسؤولين الإيرانيين بطهران هذا اليوم. دعم إيران للبوليساريو عن طريق حزب الله ليس دبلوماسي او موقف سياسي كما تفعل دول أخرى بل هو دعم عسكري يعني هو بمثابة تحضير للحرب ضد المغرب و هو عدوان يهدد سلامة المغاربة و امنهم و استقرارهم بشكل مباشر
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70 - mosi. الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:07
يقول المثل المغربي للي فيه الفز كيقفز...
المغرب قطع العلاقات مع ايران ولم تعلق ايران الى حد الان على القرار خصوصا وأن بوريطة كان اليوم بالذات في ايران يطلع التيرانيين على الادلة الدامغة التي لديه ضد الجماعتان الارهابيتان حزب الله والبوليزاريو...و على غرار ردود فعل المندهش..سارع حزب الشيطان وليس حزب الله الى النفي رابطا القرار بإسرائيل و المقاومة الفلسطينية الباسلة لدغدغة المشاعر كعادته....
كنا نساند هاذا الكيان عنذما كان يوجه اسلحته الى إسرائيل حصرا...ولكن عنذنا تورط غي عمليات اغتيال داخل لبنان و عمليات ارهابية في البحرين و الكويت والسعودية و العراق و اليمن اصبح ادات تخدم مصالح ايران في العالم العربي...مخططات لتشتيت الامة العربية و بت النعرات و التفرقة و العنف و توريط الدول العربية في صراعات تنائية كما في الازمة الخليجية....لعبة يتقنها فقط الشياطين...
و جاء الدور على المغرب لكن تلك امانيهم...قد نكون على خلاف عميق و مزمن مع الجزائر ولكن ليس لدرجة الغباء بأن نرهن مستقبل الشعب بهذه الازمة الظاهر فيها الحق من الباطل...فالمغرب يتقدم وفي نفس الوقت لا يهمل قضاياه المصيرية....
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71 - isamine الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:07
Il n y a pas de fumé sans feu..!I

La destruction des installations nucléaires iraniens vont être bombardés par les Américains et les Israéliens sans aucun doute tôt ou tard. En ce qui concerne l'aide apporté par le Hisbollah au Polisario s'il s’avère vrais c'est regrettable et la rupture des relations avec l'Iran dans ce cas est justifiée

La paix et la tranquillité de mon pays valent mille fois les relations avec le Diable même s'il est de ma confession
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72 - المجيب الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:08
حزب اللة جماعة لا تراعي حتى مصلحة و امن بلدها، فكيف ستراعي امن المغرب. إذن على السيد بوريطة ان يقدم للقيادة اللبنانية دليل تورط هذه الجماعة المتنطعة مع مرتزقة البوليزباليو ويقدم لرئيس لبنان وحكومته وبرلمانه طلبا رسميا حازما كب يحددوا موقفهم من هذا العدوان السافر على المغرب ، ولكل مقام مقال. أما حزب اللة فلن نعتبره الا نكرة من الناكرات ويعامل على هذا الاساس سواء خدم كبيدق مأجور للنظام الإيراني او السوري أو الجزائري.
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73 - Marocain الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:08
ولمذا لا نقطع العلاقات الدبلماسية مع الجزاءر التي تحتضن المرتزقة وتمولهم نهارا جهارا؟
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74 - chouaib mouhaabat الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:09
دولة إيران ومثلها من بين الدول الشيوعية لا يشرفنا إطلاقا كدولة إسلامية أن تكون علاقة ديبلوماسية فيما بيننا لم نتلقى حتى الشكر والخير من الدول المجاورة وهي معتنقة الإسلام ناهيك عن الدول الشيوعية فماذا تنتظر منهم إذن سوى الخيانة ونكران الجميل أنتم تعرفون حتى وزراؤنا المغاربة نعتونا بالمداويخ والخونة مباشرة من قبة البرلمان هذه في وسط بلدنا الحبيب وأمام أعيننا..... المهم لك الله يا وطني الغالي وحسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الحكوميين لم يتبقى لنا إلا الله سبحانه وتعالى هو رجاؤنا الوحيد وهو الرزاق دو القوة المتين......
.......أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك....
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75 - مواطن من سلا الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:14
و رد حزب الله عبر قناة لبنانية : "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية". ههههه حتى تخربو المغرب و تدمروها عاد نقولو هذه هي الادلة الدامغة ..؟؟؟؟ اي هراء هذا الذي تقولون ايها الارهابيون ....المغرب الحمد لله دائما يقظا في وجه مثل هذه المحاولات اليائسة التي تمس سيادتنا و وحدتنا الترابية ..تبا لايران و لحزب الله و لمن يدعمها داخليا و خارجيا ...مصلحة البلاد هي العليا و مترفعة عن كل شيئ اخر ...و من يقول غير ذلك عبر درود الافعال فليس مغربي وطني انما هو خائن ...
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76 - جزاءري الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:20
الهدف من اتهام ايران بمساعدة البوليزاريو التقرب من ترامب لي ادراج البوليزاريو ضمن لاءحة الارهاب و رضى اسراءيل و السعودية، ترامب ليس غبي و الرابح الاكبر السعودية، في المغرب قد يكون هاذ القرار محاولة للتخفيف من وطءة المقاطعة، كان على المملكة قطع العلاقات مع الجزاءر الداعم الاكبر للبوليزاريو من باب المصدقية، و كجزاءري اطلب من المغرب ان يقطع مع بلادي كل العلاقات و هاذه وجهة نظر الجميع في الجزاءر، شكرا هيسبرس،
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77 - ولد لعيون الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:22
اختلطت الامور عليكم كيف يمكن ادراج لبوليساريو كمنظمة ارهابية لم اسمع يوما ان هناك قاتل تسلسلي بدون ان يقتل احد الامم المتحدة ومجلس الامن يتشاور مع لبوليساريو ويبرم معاهدات وانتم تتخبطون في الكلام المغرب مجرد تابع للاوامر السعودية لو كان عذره هذا فلماذا يحسن علاقته مع كوبا وهي من تدرب جنود ابوليساريو ولماذا لايغلق سفارة الجزائر ووووو.... اغلب المعلقين يهللون ويطبلون وجههم شمالا ويذهبون شمالا جنوبا وهاهم في الجنوب
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78 - ذباب بنكيران والاعداء الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:24
المغرب و الملكيات العربية الصامدة في وجه التخلف و الدكتاتورية الإسلاموية العسكرية . يتم استهدافهم منذ سنوات بالمؤامرات والدساءس من قبل إيران واتباعها والمتحالفين معها منهم الإخوان المسلمين والعدل والإحسان ك عدو داخلي . ودراع الإعلامي هي الجزيرة القطرية
ورأس الحربة في ذلك هو الكتائب أو الذباب الإلكتروني في مواقع تواصل الاجتماعي
وكاندوي مع العقلاء وناس لي كاتفهم. نفس الأسلوب لي دار ف دول الخراب العربي هو لي حاولو يديروه ف كديم ايزيك والحسيمة. وآخر دساءسهم هي مهاجمة الإقتصاد الوطني والشركات المغربية التي تشغل تقريبا مليون مغربي
لقد جاء وقت الحزب ويجب على المخابرات المغربية أن تستيقظ خصوصا في الإنترنت
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79 - مغربي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:25
لسنا مجبرين على ثبرير قرارات خاصة بنا أولا في العالم اليوم الذي يشهد صراعات و حروب و التطاحن بين كبار و ما خفي اعظم عالم لغة سائدة فيه لفة المصالح المصالح فوق كل اعتبار و بالتالي أجهزة أمنية المغربية راءدة باعتراف دولي و بالتالي المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار أولا مع العلم ان مثل هذا جرم إيراني يدخل ضمن مؤشرات التي تؤشر ان المعارك القادمة بشأن القضية الصحراء المغربية اشرس من كل التوقعات في ظل حرب حربا عالمية ثالثة شعواء غير مقروءة غير معلنة بآليات مجددة و بشتى سبل المتاحة من أجل الزعامة و النفوذ و على منابع الثروات الطبيعية .....
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80 - abdou الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:26
الشيعة اعداء الاسلام.لا حاجة لنا لا بايران ولا بحزب الله.حاشا على هدا الاسم.الاسلام لا يدعو الى الارهاب.
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81 - talb ali الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:26
المخابرات المملكة المغربية قوية جدا وتسهر من اجل الاستقرار وسلامة الوطن هي الوحيدة التي تعرف الحقيقة الصغيرة والكبيرة في العالم دبانة ماتدوز nix
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82 - Amir الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:27
هذهِ هي خير امه اخرجت للناس تدعو بالمعروف والنهي عن المنكر.
انكشفت الاكذوبه التي طالما روج لها المسلمون من جميع اطيافهم.
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