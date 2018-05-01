"حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية"

هسبريس من الرباط

رد "حزب الله" اللبناني، المدعوم من قبل إيران، اليوم الثلاثاء، على اتهامات المغرب له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، ونفى في بيان رسمي الاتهامات الموجهة إليه.

البيان الذي نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية جاء فيه: "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".

وتابع: "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.

وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مشددا على أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".