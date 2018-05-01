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الرئيسية | سياسة | السعودية تدين تدخل إيران في شؤون المغرب

السعودية تدين تدخل إيران في شؤون المغرب

السعودية تدين تدخل إيران في شؤون المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 20:55

عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحف سعودية، أن "حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة".

وقال المصدر إن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبد الله الحارث الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:09
أشم رائحة كأس العالم وإرادة المغرب كسب تأييد السعودية بقرار قطع العلاقة مع إيران
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-42
2 - متتبع الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:11
ألا لا يجهلن أحد علينا***فنجهل فوق جهل الجاهلينا

اوا ها كا نبغيوكم في ذراعنا ..راها شاعلا شاعلا غير وجدو...
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18
3 - إبراهيم الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:13
السعودية تدين إيران لتبرز عضلاتها عن المغرب والمغرب يدين صواريخ الحوثيين، ألسعود يخافون من إيران لي أن إيران دات اقتصاد قوى وعندها الصنع محلي وتهدد من يحوم جانبها،وأل سعود ليس عندهم ضمير يمشون وراء ترامب لي إقتناء أنضمة الصواريخ وووو
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-32
4 - فلاح الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:14
لماذا هذا التوقيت بالضبط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد نجاح الحملة الوطنية الشعبية لمقاطعة المنتوجات الثلاثة التي تتحكم في رقاب المغاربة.....دخل حزب الله وايران على الخط .حيث الكاسيطة ديال البوليزاريو مابقاتش واكلة ههههههه
المغاربة عيقو وفيقو هذي فرصة ديالكم ولن تتكرر اصمدوا ولا تتراجعوا....
حنا ما عندنا غرض بالصحراء ولا الهندية .حنا باغيين العيش الكريم وتقسيم ثروة بلادنا بالعدل .صافي باركا من حدران الراس. اللي بغا الصحراء يمشي ليها .العياشة ماكاين غير هوما. اشكايديرو مايدافعوا على مصالح سيادهم .
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-42
5 - aissa الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:14
كل الدول العربية و الإسلامية تدعم المغرب في قضية صحراءه المغربية إلا الجزائر . سبحان الله.
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40
6 - Ramon الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:17
للاسف حكومتنا اداة بايادي السعودية و اذنابها...... حزب الله لم يدرب احد .... ثم اننا في غنى عن صراعات الشرق الاوسط الوسخة، الاولى الحفاظ على علاقات متوازنة
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-42
7 - tangerois الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:21
Soyez intelligents vous avez boycotté les produits des voleurs maintenant exigez des preuves des dires d'Elmakhzen nous avons besoin des preuves nous sommes pas des chèvres. D'après certaines sources les dirigeants marocains vont envoyer l'armée de terre pour défendre les saoudiens et cette histoire d'Iran c'est pour préparer le peuple , soyez intelligents boycottez ces informations exigez des preuves
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-19
8 - louardi dz الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:21
يا ولدي احنا (الجزائر)الي اندربوا و انسلحوا و نوفروا الحماية و الدعم السياسي و الديبلوماسي و المالي ما قطعتوش معانا العلقات و جنوب افريقيا احتجزت سفينة محملة بالفوسفات بالاضافة الى كل الدعم اللي اتقدموا وقطعتوا علقاتكم مع ايران لان حزب الله و ليس ايران من يدم بل حزب الله ما هذا الرابط العجيب و ما هته النضرية اللتي لم يتوصل لها حتى طاليس
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-32
9 - أنس تقني صيانة الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:23
إتهام المغرب إيران التدخل في شؤون المغرب يأتي كرد غير مباشر للإمتناع الروسي على التصويت لفائدة المغرب في المحفل الأممي بمعنى آخر هي رسالة لروسيا عن طريق حليفتها إيران...
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20
10 - Ayoub الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:24
Et maintenant c'est clair et nette que le coupable numéro un est l'Algérie qui a autorisé à l'Iran et à Hezbo llah d'armer et entrainer la fraction séparatiste et terroriste du Polizbal
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-2
11 - رشيد من Köln الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:52
المملكة العربية السعودية حليف المغرب وإيران حليفة اليهود الصهاينة. .
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0
12 - said الثلاثاء 01 ماي 2018 - 21:57
المعلق باسم فلاح اراك من النوع الدى يجري واء المال وانت غير صالح لهدا البلاد ما صحو به اجدادنا انت تضربه في0 الثروة اين الثروة التي تتكلم عنها واش الثروة هي باش كتخدم البلاد وهي باش كتحتفظ على التوازن الى بعيني التروة عري على كتافك اما الدين يجرون وراء الوهم فهم الكسلا نين
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