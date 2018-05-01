24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:36
|13:30
|17:07
|20:15
|21:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيع ديوان "روح الروح" بساحة جامع الفنا
- الآلاف يحتجون في موسكو ضد حظر "تيليغرام"
- الحدادي يلزم الصمت في انتظار قرار "طاس"
- فيضان "وادي أزدن" يقضع مضجع "تاسا ويركان" بالأطلس الكبير
- قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية
انهيار منجم "البارتين" يودي بحياة شاب وفقدان آخر ضواحي زاكورة (5.00)
الزفزافي: لا أهاب الموت أو الإعدام .. وهذه علاقتي بمايسة الناجي (5.00)
- بوريطة: حزب الله يتحالف مع البوليساريو لاستهداف أمن المغرب - (121)
- "حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية" - (117)
- "حزب الله" يدعم البوليساريو لشن "حرب عصابات" ضد المغرب - (91)
- "لهيب الأثمان" يكوي المستهلكين المغاربة قبل حلول شهر رمضان - (83)
- رجل أعمال يشيد فيلا فخمة فوق الملك الغابوي بالدار البيضاء - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تدين تدخل إيران في شؤون المغرب
عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحف سعودية، أن "حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة".
وقال المصدر إن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اوا ها كا نبغيوكم في ذراعنا ..راها شاعلا شاعلا غير وجدو...
بعد نجاح الحملة الوطنية الشعبية لمقاطعة المنتوجات الثلاثة التي تتحكم في رقاب المغاربة.....دخل حزب الله وايران على الخط .حيث الكاسيطة ديال البوليزاريو مابقاتش واكلة ههههههه
المغاربة عيقو وفيقو هذي فرصة ديالكم ولن تتكرر اصمدوا ولا تتراجعوا....
حنا ما عندنا غرض بالصحراء ولا الهندية .حنا باغيين العيش الكريم وتقسيم ثروة بلادنا بالعدل .صافي باركا من حدران الراس. اللي بغا الصحراء يمشي ليها .العياشة ماكاين غير هوما. اشكايديرو مايدافعوا على مصالح سيادهم .