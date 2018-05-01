المالكي يشيد بنجاح الكوريتين في المصالحة

هسبريس من الرباط

التقى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لي جو يونغ، رئيس المنتدى البرلماني الأفريقي بالجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للجمهورية الكورية، بدعوة من نظيره شونغ سي كيون، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأشاد المالكي، في كلمة له خلال هذا اللقاء، بعبقرية الكوريين "ونجاحهم في توفير الأجواء والظروف التي قادت إلى المصالحة بين الكوريتين، والتي يجب أن تتحول إلى مصالحة دائمة ومجسدة على مختلف الأصعدة".

وأكد المالكي على أهمية إنشاء المنتدى البرلماني الأفريقي ومنتديات مماثلة بالبرلمان الكوري الجنوبي، مما "يتيح للبرلمانيين من بلدان صديقة تبادل الأفكار والتعاون خدمة لمصالح الشعوب، وحتى يلعب ممثلو الشعب دورهم في تقارب الحضارات، والتعاون في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والثقافية وغيرها". كما اقترح رئيس مجلس النواب فِي هذا الصدد "تأسيس منتدى برلماني اقتصادي مغربي-كوري، يضم النواب والفاعلين الاقتصاديين، ويشكل أرضية للتفكير، وتبادل التجارب، والبحث عن سبل تقوية التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري، وتجسيد التعاون الثلاثي المغربي الكوري الأفريقي".

من جانبه، أعرب لي جو يونغ، رئيس المنتدى البرلماني الأفريقي بالجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، عن تقديره لزيارة الوفد المغربي، مشيدا بمقترح المالكي بإنشاء منتدى برلماني اقتصادي مغربي-كوري، حيث اعتبر أنه "يستجيب فعلا لمستوى الثقة المتبادلة بين البلدين"، معبرا عن استعداده للعمل على تجسيد ذلك على أرض الواقع، "خاصة أنه سيفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المملكة المغربية، ومن خلالها نحو أفريقيا، وهو رهان استراتيجي لتنويع شركاء كوريا" يؤكد رئيس المنتدى.

جدير بالذكر أن الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب يتكون من محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وكميل توفيق، رئيس فريق التجمع الدستوري، ونور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي.