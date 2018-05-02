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الرئيسية | سياسة | إيران: اتهامات المغرب بالتعاون مع البوليساريو "كاذبة"

إيران: اتهامات المغرب بالتعاون مع البوليساريو "كاذبة"

إيران: اتهامات المغرب بالتعاون مع البوليساريو "كاذبة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 09:59

في أول رد فعل رسمي لإيران على اتهامات المغرب لسفارة طهران في الجزائر بالتورط في تسهيل تدريب قياديين عسكريين من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران لميليشيات البوليساريو، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن هذه "الادعاءات بشأن التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذبة".

ومن جهتها نفت السفارة الإيرانية بالجزائر، اليوم ضمن بلاغ لها، نفيا قاطعا الاتهامات المغربية بشأن علاقاتها بأنشطة البوليساريو، والتي على أساسها قامت المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

ووفق البيان، أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر "التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

وكان حزب الله في لبنان قد نفى بدوره الاتهامات المغربية بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، وقال في بيان له "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".

وأضاف حزب الله أنه "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلي جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abybakk الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:08
Franchement je crois plus les iraniens que les marocains,
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-16
2 - رشيد من Köln الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:09
اللهم احفظ بلدنا المغرب وبلاد الحرمين من كيد المجوس والفرس ايران الخبيثة
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16
3 - MOUAD الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:11
شرح الواضحات من الفاضحات. الخطة المغربية واضحة, استغلال التقرير الاوروبي الدي يصف حزب الله بالجماعة الارهابية, وهو نفس راي امريكا واسرائيل وحتى السعودية التي يسعئ المغرب للارضائها. وبالتالي ربط البوليساريو بحزب الله وايران مما يؤدي الى اسقاط البوليزاريو والجزائر في حفرة الارهاب.
انه الطكتيك
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-3
4 - حكيم الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:16
سؤال واحد اللي ما لقيت ليه جواب: علاش ما قاطعناش الجزائر رغم علم العالم بأسره بأنها تساند البوليزاريو في كل شيء و منذ سنين ؟ الفاهم يفهمنا الله يرحم الوالدين
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9
5 - abdou de crema الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:16
ربما هذا هو الوجه الحقيقي لضعف الدبلوماسية المغربية و التي وجدت كل شيء جاهزا لتستعرض عضلاتها و كأنها فعلا تستخدم الدبلوماسية، كان حريا ببوريطا أن يستدعي السفيرين الإيراني و اللبناني أو أيا كان من تمثيلية حزب الله و يحاورهم في الموضوع و ينقل للمغاربة وجهة نظر الطرف الآخر لنقرر ما إن كنّا سنواصل أو نقاطع، لا الإكتفاء بأخبار أعدى خصوم الإسلام و الذين يعملون على إضعاف المسلمين حتى يتمكنوا من السيطرة التامة على العالم و بالتالي الحرب الصليبية التي تكلم عنها البرهوش بوش تكون قد أكملت مسارها، يا لغباء المسلمين
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-1
6 - امين الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:21
نتيجة هذا اللقاء.
العدالة والتنمية حكومة مهزلية.
تريدون محاربة المقاومة.....بعتم فلسطين...
كنتم تقولون ان إخواننا الجزائريون هم من يدعمون...أعداء الوحدة المغربية...والان؟؟؟
إيران حزب الله وغدا بشار الأسد.وبعد غد العراق.وبعد فنزويلا..
الله يهديكم
الشعب المغربي ليس غبي ويعلم كل شيء ولكن ما باليد حيلة
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-1
7 - عزيز الأربعاء 02 ماي 2018 - 10:22
اعتقد ان السعودية لن تتأخر في إعلان جبهة البوليساريو منظمة إرهابية
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5
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