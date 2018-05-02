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كُتّاب وآراء
إيران: اتهامات المغرب بالتعاون مع البوليساريو "كاذبة"
في أول رد فعل رسمي لإيران على اتهامات المغرب لسفارة طهران في الجزائر بالتورط في تسهيل تدريب قياديين عسكريين من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران لميليشيات البوليساريو، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن هذه "الادعاءات بشأن التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذبة".
ومن جهتها نفت السفارة الإيرانية بالجزائر، اليوم ضمن بلاغ لها، نفيا قاطعا الاتهامات المغربية بشأن علاقاتها بأنشطة البوليساريو، والتي على أساسها قامت المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
ووفق البيان، أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر "التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".
وكان حزب الله في لبنان قد نفى بدوره الاتهامات المغربية بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو الانفصالية، وقال في بيان له "من المؤسف أن يلجأ المغرب، بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".
وأضاف حزب الله أنه "كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران، التي وقفت وتقف إلي جانب القضية الفلسطينية وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
انه الطكتيك
العدالة والتنمية حكومة مهزلية.
تريدون محاربة المقاومة.....بعتم فلسطين...
كنتم تقولون ان إخواننا الجزائريون هم من يدعمون...أعداء الوحدة المغربية...والان؟؟؟
إيران حزب الله وغدا بشار الأسد.وبعد غد العراق.وبعد فنزويلا..
الله يهديكم
الشعب المغربي ليس غبي ويعلم كل شيء ولكن ما باليد حيلة