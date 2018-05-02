جمعية: دعم "حزب الله" للبوليساريو تهديد للمغاربة

وسام الحنكاري

اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران "صائب ويدخل في إطار الشرعية الدولية ضد الدول والجهات التي تقدم الدعم العسكري، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتهدد السلامة البدنية للمغاربة".

وأكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن تقديم أي دعم عسكري من أي جهة كانت لجبهة البوليساريو الانفصالية "تهديد لأرواح المغاربة، والسلامة الجسدية للجنود المغاربة، وتحريض على الحرب، والزج بالمنطقة في مصير مجهول".

كما دعت الرابطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على تشجيع الحلول السلمية بين الطرفين، والتصدي لكل التدخلات في المنطقة، والتي تؤدي إلى تنامي التطرف العنيف والإرهاب، ومزيد من الحروب وويلاتها.

وشددت الرابطة على أن هذا البلاغ يأتي بعد ثبوت تقديم إيران دعما عسكريا، عبر السفارة الإيرانية في الجزائر، لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأوضح البلاغ أن موقف الرابطة يأتي انسجاما مع مواقفها القاضي "بضرورة استكمال الوحدة الترابية، بالدفاع عن كل التراب الوطني كحق من حقوق المواطنات والمواطنين في وطن موحد، يتمتع الجميع بحقوقه كاملة".

وأشارت الرابطة إلى أن دولة إيران تدخلت في الشأن الداخلي لعدة دول: العراق، سوريا، اليمن، السودان، لبنان، وتحدثت عن "إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، المؤرخ في 9 دجنبر 1981، والذي يعلن رسميا في بنده الأول أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى".

وأضافت الرابطة: "ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما".

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.

وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مؤكدا أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".