24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. كرسي المعارضة (5.00)

  2. بنشريف: الشعبوية تفتك ببرامج تلفزية .. وإعلاميون يذبحون العربية (5.00)

  3. "حزب الله": ضغوط إسرائيلية وراء اتهامات المغرب.. و"الحجج واهية" (5.00)

  4. ضبط لحوم وأحشاء في ظروف غير صحية بالبروج (5.00)

  5. حركة التوحيد والإصلاح: بين مطالب الحل وضمانات تحصين المشهد السياسي المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | جمعية: دعم "حزب الله" للبوليساريو تهديد للمغاربة

جمعية: دعم "حزب الله" للبوليساريو تهديد للمغاربة

جمعية: دعم "حزب الله" للبوليساريو تهديد للمغاربة
وسام الحنكاري
الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:15

اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران "صائب ويدخل في إطار الشرعية الدولية ضد الدول والجهات التي تقدم الدعم العسكري، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتهدد السلامة البدنية للمغاربة".

وأكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن تقديم أي دعم عسكري من أي جهة كانت لجبهة البوليساريو الانفصالية "تهديد لأرواح المغاربة، والسلامة الجسدية للجنود المغاربة، وتحريض على الحرب، والزج بالمنطقة في مصير مجهول".

كما دعت الرابطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على تشجيع الحلول السلمية بين الطرفين، والتصدي لكل التدخلات في المنطقة، والتي تؤدي إلى تنامي التطرف العنيف والإرهاب، ومزيد من الحروب وويلاتها.

وشددت الرابطة على أن هذا البلاغ يأتي بعد ثبوت تقديم إيران دعما عسكريا، عبر السفارة الإيرانية في الجزائر، لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأوضح البلاغ أن موقف الرابطة يأتي انسجاما مع مواقفها القاضي "بضرورة استكمال الوحدة الترابية، بالدفاع عن كل التراب الوطني كحق من حقوق المواطنات والمواطنين في وطن موحد، يتمتع الجميع بحقوقه كاملة".

وأشارت الرابطة إلى أن دولة إيران تدخلت في الشأن الداخلي لعدة دول: العراق، سوريا، اليمن، السودان، لبنان، وتحدثت عن "إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، المؤرخ في 9 دجنبر 1981، والذي يعلن رسميا في بنده الأول أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى".

وأضافت الرابطة: "ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما".

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.

وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مؤكدا أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".

*صحفية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ياسين الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:28
بالحيلة احسن خلي ايران حتا تحارب اسرائيل
و نديرو تحالف مع امريكا ضد ايران
و هاكدا غادي تمشي فيها اسرائيل
و تمشي فيها ايران على ظهر امريكا و حنا نبقاو لور بدون خسارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
2 - عبدو1 الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:40
شأن إيران والجزائر شان واحد الا وهو التدخل في شؤون الدول ذات سيادة كاملة. تدخل إيران بدعمها للانفصاليين في نظري المتواضع يصب لصالح المغرب حيث جل دول العالم يكن لإيران الكراهية والعدوانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - louardi dz الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:44
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية، عن أخلص التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات للرئيس رامافوسا بموفور الصحة والسعاد، ولشعب جنوب إفريقيا الشقيق بتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار.
حدث هذا منذ ثلاثة ايام فقط لماذ لم يقطع المغرب علاقاته مع جنوب افريقيا اللتي احتجزت سفينة الفوسفات و باعتها في المزاد العلني و حولت القيمة المالية الى البوليزاريو لماذ لم يقطع المغرب علاقاته معنا (الجزائر) و نحن نصرح و نعلن امام كل العالم اننا نئوي و نحمي و ندعم سياسا و ديبلوماسيا و عسكريا و مستعدين حتى للقتال الى جانب الصحراويين فلماذا لا تقطعون علاقتكم معنا سحبتم سفيركم عقب تصريح مساهل حول المخذرات و طلبتم بالاعتذار و لم يعتذرلكم احد و رغم هذا اعتدم سفيركم مع العلم انه لا يوجد سفير للجزائر بالمغرب فقط قائم بالاعمال نحن لا نريد علقات معكم فقط ننتضر ان تقوموا بالمبادرة لا نريد علقات معكم اتفهمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-40
4 - خانة الارهب منبوذة الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:52
اتساءل مع كثيييير من المغاربة لماذا لم يعلن المغرب البوليساريو منظمة إرهابية و يشترط ان يتفاوض معها اذا ما تخلت عن اسلحتها و عن تهديدات هل المسلحة... و بالتالي ستصبح الجزائر في خانة الدول المؤيدة و الممولة و الراعية للارهاب مثل ايران و سوريا و ... اظن ان المغرب سيتفادى استراتيجية الدفاع عن موافقه باتخاذه مواقف هجومية ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - مقاطع الأربعاء 02 ماي 2018 - 17:58
شخصيا ، لااااااا أصدق إدعاءات المخزن ضذ إيران و البوليساريو، لو قام ترامب اليوم بتغيير لهجته مع إيران و توصلوا إلى إتفاق كما حدث عهد أوباما ، سنرى الحليب و التمر المخزني في إستقبال السفير الإيراني في الرباط، كل شيء متوقف على مزاج رئيس ميريكان ، أنشر الرأي الآخر إن كانت لديكم حرية التعبير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
6 - محمد بوعناية الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:10
ان اسرائيل هي التي تهدد امن المغرب وليس حزب الله ومن كذب ني فل يشاهد هذا الفيديو على البوتوب (( عاجل خطير معهد إسرائيلي ل؟يدريب عناصر بالمغرب )) ولمذا لم تنشر وسائل الإعلام هذا الفيديو ؟؟؟؟ وذا المعهد الإسرائيلي موجود في مكناس وفروعه في كثير من المدن المغربية استخلفهم بالله شاهدوا بأنفسكم التنسيق الإسرائيلي مع بعض رجال السلطة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
7 - mimouass aliouass الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:10
نحن في عراك مع الزمان لا مع البوليساريو و حزب الشيطان الإيراني الذي هو ببلد شقيق الا و هو لبنان علينا نحن المغاربة الأسود ان نبحث عن أسلحة و دخاءير قد و ضعتها المليشيات الإرهابية البوليساريو و حزب الشيطان في مخازن سرية تحت الأرض بالمناطق العازلة بالصحراء المغربية هذا جد مهم لأنهم يسهلون العمليات للتسلح بسرعة و لن نترك لهم بنصر من الله مقرا و لا استقرارا و لا وجودا و الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - hassan الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:14
قطع العلاقات مع اَي دولة تهدد أمن وسلامة المغاربة لا نقاش فيه لهذا يجب قطع العلاقة مع العدوة رقم واحد الى وهي دولة الجزاءر !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - عبد المالك الجزائري الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:21
ارجوا النشر، هذا مجرد رأي.... لا احد يأتي يقنعني ان قرار المغرب سيادي، ولو كان كذلك لبدأ بقطع العلاقات مع الجزائر الممول الرئيسي للبوليزاريو، من المؤسف ان تصبح ايران هي التي تعبر عن نفسية كل مسلم، ولولا اجرامها في سوريا لوقفنا كلنا معها... والمخزي ان قائدة الاسلام السني السعودية قد باعت كل ما بقي من كرامة في قلوب العرب والمسلمين في مزادات ترمب من اجل البقاء في العروش وارضاء امريكا واسرائيل... لم اكن اتوقع ان الانظمة خائنة لهذا الحد وقد صدعوا رؤوسنا بالخطب والشعارات القومية الجوفاء منذ ان كنا صغارا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - ماغوكان الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:21
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب قطع العﻻقة مع الجزائر وإيران ﻹنهم الممولين للعصابات المليشيات الإرهابية المسلحة مثل : حزب الله اللبناني و ميلشيات البوليساريو . و المليشيات الحوثيين . و المليشيات الحشد الشعبي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - Hicham الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:29
الدعم بطرق غير قانونية ، وشرعية متعارف على مبادئها وشروطها كما هو في القانون الدولي ، يعتبر تمويل لتنظيم إرهابي ، وهذا أمام المجتمع الدولي ، أضف تهديدات هذه المنظمة الإرهابية بإسقاط الطائرات المدنية ، التي تخترق الصحراء المغربية ، والتلاعب في الاعانات للصحراويين المحتجزين والمهددين في أبناءهم إن تكلموا أو عادوا إلى أرض وطنهم ، فهذه الجبهة تتوفر فيها نفس مبادئ بوكوا حرام بمالي ، المرجوا من الدول العظمى آتخاذ قرارات حازمة قبل فوات الاوان . والله ولي التوفيق .!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - maghribi 18 الأربعاء 02 ماي 2018 - 18:31
إلى louardi dz
المغرب سيقطع علاقته مع الجزائر في 2021 بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الذي يمر من الأراضي المغربية لأنه يستفيد من الغاز مجانا مقابل الانبوب اي قرابة 1 مليار م3 من الغاز سنويا تمثل 7/100 ،من دون تكاليف اي ربح صافي، يعني ان المغرب يستفيد بسد حاجاته لمدة 28 سنة، وبعد 2021 لن يجدد الاتفاقية وسيتملك الانبوب لنقل الغاز الطبيعي من اكبر الحقول في العالم التي سيعلن عليها في تندرارا لنقل هاته الثمينة إلى محطات توليد الكهرباء تصدير الفائض إلى أوربا، وبعدها سنقطع العلاقات نهائيا مع نظام بوتفليقة والعسكر، عليك أن تفهم louardi جيدا أن المغرب يتبع مصالحه دون تأثيرها على قوته، سأخبرك ان العالم كله اكتشف ان الأسلحة الروسية مزيفة و متخلفة جدا حتى s400وs500 وذلك بعد الضربة العسكرية التي قامت بها usa .إذا نستنتج ان الجزائر اشترت أسلحة ومنظومات بعشرات المليارات $ دون جدوى ودعمها البوليساريو بالمال والسلاح المستخدم الروسي واللوجيستيك منذ 43 سنة كلفها 300 مليار دولار +الفساد في المشاريع ايام البحبوحة المالية 800 مليار $،اليوم فهمت جيدا ماذا تعني الجزائر انها البقرة الحلوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.