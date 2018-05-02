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كُتّاب وآراء
جمعية: دعم "حزب الله" للبوليساريو تهديد للمغاربة
اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران "صائب ويدخل في إطار الشرعية الدولية ضد الدول والجهات التي تقدم الدعم العسكري، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتهدد السلامة البدنية للمغاربة".
وأكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن تقديم أي دعم عسكري من أي جهة كانت لجبهة البوليساريو الانفصالية "تهديد لأرواح المغاربة، والسلامة الجسدية للجنود المغاربة، وتحريض على الحرب، والزج بالمنطقة في مصير مجهول".
كما دعت الرابطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على تشجيع الحلول السلمية بين الطرفين، والتصدي لكل التدخلات في المنطقة، والتي تؤدي إلى تنامي التطرف العنيف والإرهاب، ومزيد من الحروب وويلاتها.
وشددت الرابطة على أن هذا البلاغ يأتي بعد ثبوت تقديم إيران دعما عسكريا، عبر السفارة الإيرانية في الجزائر، لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأوضح البلاغ أن موقف الرابطة يأتي انسجاما مع مواقفها القاضي "بضرورة استكمال الوحدة الترابية، بالدفاع عن كل التراب الوطني كحق من حقوق المواطنات والمواطنين في وطن موحد، يتمتع الجميع بحقوقه كاملة".
وأشارت الرابطة إلى أن دولة إيران تدخلت في الشأن الداخلي لعدة دول: العراق، سوريا، اليمن، السودان، لبنان، وتحدثت عن "إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، المؤرخ في 9 دجنبر 1981، والذي يعلن رسميا في بنده الأول أنه "لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى".
وأضافت الرابطة: "ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما".
جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قال في وقت سابق إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني بالرباط.
وأضاف بوريطة أن إيران وحليفها "حزب الله" الشيعي يدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية بالجزائر، مؤكدا أن "هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا".
*صحفية متدربة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
و نديرو تحالف مع امريكا ضد ايران
و هاكدا غادي تمشي فيها اسرائيل
و تمشي فيها ايران على ظهر امريكا و حنا نبقاو لور بدون خسارات
وأعرب الملك في هذه البرقية، عن أخلص التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات للرئيس رامافوسا بموفور الصحة والسعاد، ولشعب جنوب إفريقيا الشقيق بتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار.
حدث هذا منذ ثلاثة ايام فقط لماذ لم يقطع المغرب علاقاته مع جنوب افريقيا اللتي احتجزت سفينة الفوسفات و باعتها في المزاد العلني و حولت القيمة المالية الى البوليزاريو لماذ لم يقطع المغرب علاقاته معنا (الجزائر) و نحن نصرح و نعلن امام كل العالم اننا نئوي و نحمي و ندعم سياسا و ديبلوماسيا و عسكريا و مستعدين حتى للقتال الى جانب الصحراويين فلماذا لا تقطعون علاقتكم معنا سحبتم سفيركم عقب تصريح مساهل حول المخذرات و طلبتم بالاعتذار و لم يعتذرلكم احد و رغم هذا اعتدم سفيركم مع العلم انه لا يوجد سفير للجزائر بالمغرب فقط قائم بالاعمال نحن لا نريد علقات معكم فقط ننتضر ان تقوموا بالمبادرة لا نريد علقات معكم اتفهمون
المغرب سيقطع علاقته مع الجزائر في 2021 بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الذي يمر من الأراضي المغربية لأنه يستفيد من الغاز مجانا مقابل الانبوب اي قرابة 1 مليار م3 من الغاز سنويا تمثل 7/100 ،من دون تكاليف اي ربح صافي، يعني ان المغرب يستفيد بسد حاجاته لمدة 28 سنة، وبعد 2021 لن يجدد الاتفاقية وسيتملك الانبوب لنقل الغاز الطبيعي من اكبر الحقول في العالم التي سيعلن عليها في تندرارا لنقل هاته الثمينة إلى محطات توليد الكهرباء تصدير الفائض إلى أوربا، وبعدها سنقطع العلاقات نهائيا مع نظام بوتفليقة والعسكر، عليك أن تفهم louardi جيدا أن المغرب يتبع مصالحه دون تأثيرها على قوته، سأخبرك ان العالم كله اكتشف ان الأسلحة الروسية مزيفة و متخلفة جدا حتى s400وs500 وذلك بعد الضربة العسكرية التي قامت بها usa .إذا نستنتج ان الجزائر اشترت أسلحة ومنظومات بعشرات المليارات $ دون جدوى ودعمها البوليساريو بالمال والسلاح المستخدم الروسي واللوجيستيك منذ 43 سنة كلفها 300 مليار دولار +الفساد في المشاريع ايام البحبوحة المالية 800 مليار $،اليوم فهمت جيدا ماذا تعني الجزائر انها البقرة الحلوب