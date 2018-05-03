قناة إيرانية: المغرب ينفذ مؤامرة القرن ضد فلسطين

هسبريس من الرباط

لم تجد قناة العالم الإيرانية سوى التمسك بجلباب فلسطين لتحاول تحريف اتهامات المغرب لطهران بالتورط،عبر حزب الله اللبناني، في تنظيم تداريب عسكرية لميليشيات البوليساريو، إلى اتهام الرباط بكونها تنفذ أجندة ترتبط بما يسمى مؤامرة القرن الأمريكية الإسرائيلية ضد فلسطين.

وأفادت القناة المقربة من النظام الحاكم بإيران، ضمن مقال نشر في موقعها الرسمي، بأن "القضية الملحة والأساسية التي يواجهها العالم الإسلامي هي قضية فلسطين، ومسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 14 ماي، وإثارة مثل هذه القضايا لا هدف له سوى تحريف بوصلة الرأي العام نحو تطبيق مؤامرة القرن الأمريكية الإسرائيلية".

وتابع المصدر: "لو قبلنا جدلا بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي لا يقفان خلف هذا الأمر، ولو تصورنا أيضا أن قطع المغرب لعلاقاته مع إيران لم يأت بعد التهديدات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو لإيران خلال زيارته إلى السعودية وكيان الاحتلال والأردن، والمسرحية الفكاهية التي قام بها نتنياهو، فإنه لا يمكن إنكار أن الرابح الأكبر فيها هو هذه الدول".

وزاد المقال ذاته أن "اتهام وزير الخارجية المغربي لإيران و"حزب الله" بالسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلاده بشكل متزامن يكشف عن الأيادي الخفية لهذه القضية، والدور الذي تلعبه أميركا والكيان الصهيوني..."، وفق كاتبه.