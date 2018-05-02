الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر

هسبريس من الرباط

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم، إن "المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وايران والبوليساريو" عقب قرار المملكة قطع العلاقات مع إيران.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح صحفي، بأن المغرب يتفهم محاولة الجزائر إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة.

وأضاف: "المغرب يتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بنعلي الشريف إن بلاده استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".