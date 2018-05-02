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الرئيسية | سياسة | الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر

الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر

الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:22

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم، إن "المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وايران والبوليساريو" عقب قرار المملكة قطع العلاقات مع إيران.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح صحفي، بأن المغرب يتفهم محاولة الجزائر إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة.

وأضاف: "المغرب يتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بنعلي الشريف إن بلاده استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hamouda el fatri الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:36
رد جمييييييييييييييييل جمييييييييل جمييييييييل هدا كل ما نقد نقول
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8
2 - ع.الحميد الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:40
رد الجزاءر كان محتشما لانها تفاجءت
ان المخابزات المغربية على علم بكل صغيرة وكبيرة تقع فوق ارض الجزاءر.
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3 - bahsoun الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:40
مساء الخير للجميع
نعم يجب على الجزائر أن تحمل مسئولية كل ما يجري الان
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9
4 - امازيغ سوسي الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:41
عاجل : سؤال الى بوريطة . مادا يفعل السفير المغربي في الجزاءر ؟ وشكرا .
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4
5 - مغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:42
القضية الجزائر مع البوليساريو واضحة وضوح الشمس فعلى المغرب أن يكون حازما في الأمر لأن كما يقال الشمس مكتدرقش بالغربال
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0
6 - سام الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:44
العز للدببلوماسية المغربية التي عرفت كيف و متى تختار الوقت المناسب لفضح ارتباط الجزائر بحزب الله مما يعني أن البوليساريو لم يعد ذاك التنظيم الكفاحي بقدر ما أصبح تنظيما إرهابيا مدعوما من قبل قوى خارجية غير الجزائر الأمر الذي أعطى للمغرب دعما عالميا لتفعيل حق الدفاع عن النفس دون أي تردد إذا اقتضى الحال و هذا ما خوف و يخوف الجزائر في عز الأزمة الأمريكية الإيرانية إذ لن تتردد امريكا و حلفائها في دعم المغرب عسكريا و لوجيستيكيا إذا ما واجه حزب الله البوليساريو
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0
7 - مغربي حر الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:44
على النظام العسكري الجزائري أن يعرف أنه لن يجني شيئا من قضية الصحراء وأن يتفق مع المغرب كما فعلت الكوريتان وإلا فلن يهنأ لأن أي خطوة سيقوم بها سيرد عليه المغرب بخطوتين.
في كل يوم تزيد قضية الصحراء المغربية من إحراج الجزائر في العالم بتخندقها إلى جانب إيران وسوريا الأسد وروسيا...
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8 - بوهارو الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:45
من تنوض الحرب فيقوني دابا غي هدرا اصاف مقاطع مقاطع مقاطع
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9 - الشلح الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:45
"المغرب يتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة..."
يجب نشر هذه المعطيات ولو لبعض منها حتى يفتضح امرهم ويعلم الجميع الحقيقة كصور المنشات الملتقطة بالفمر الصناعي . هل هذا حرام؟
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10 - قدور الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:45
سبحان الله هل حزب اله حزب إيراني إنه في لبنان و مشارك في الحكومة اللبنانية في وزارات سيادية لما المغرب لا يحتج على لبنان على هاذا التدخل السافر اللبناني في مسائله الداخلية؟ الجزائر ترعى البوليزاريو منذ تأسيسها و كل العالم شاهد على ذلك و المغرب حريص على بقاء العلاقات بدرجة سفير فوق العادة
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11 - Amino الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:46
السؤال ألمطروح و الذي لا يتقبله العقل هو لماذا لم تتم مقاطعة المملكة المغربية مع الدول المعترفة بالجبهة الصحراوية و الجمهورية الصحراوية؟؟.
إن السبب الحقيقي الذي تنهجه المملكة المغربية هو تطبيق الاملاءات الإسرائيلية و الأمريكية لمقاطعة الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بمعية الدول العربية الملكية الرجعية الفاشلة
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12 - الدرهم المغربي الأربعاء 02 ماي 2018 - 21:48
إلى المعلقين الجزايريين الذين يطلبون الحكومة المغربية أن تقاطع حكومتهم يفترض فيكم أنتم أن تطالبوا حكومتكم بمقاطعة المغرب لأنه أقحمها في عمليات ارهابية
لكنكم معدورون لأنكم لم يعد لكم زعيم و حكومة شرعية منذ عهد العشرية السوداء وبالتالي فمخاطبتكم لحكومة الجار الغربي يعد كوسيلة احتجاجية ذكية تعبر عن فقدانكم الثقة الكلية في شرعية حكومتكم و حاكمكم المغربي الذي مازال يحكمهم حتى بعد موته كما فعل النبي سليمان ..

هاهي الجزائر تحتج على اقحامها في معمعة ايران و حزب الله فلما لا تطالبونها بمقاطعة المغرب إن لم تكن لكم ثقة في وجود حكومة جزائرية في الأصل
لكم الله يا شعب الدزاير
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