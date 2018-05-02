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كُتّاب وآراء
الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر
قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم، إن "المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وايران والبوليساريو" عقب قرار المملكة قطع العلاقات مع إيران.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح صحفي، بأن المغرب يتفهم محاولة الجزائر إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة.
وأضاف: "المغرب يتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران".
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بنعلي الشريف إن بلاده استدعت السفير المغربي على خلفية "تصريحات لا أساس لها"، معتبرا أن فيها "توريط للجزائر بشكل غير مباشر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ان المخابزات المغربية على علم بكل صغيرة وكبيرة تقع فوق ارض الجزاءر.
نعم يجب على الجزائر أن تحمل مسئولية كل ما يجري الان
في كل يوم تزيد قضية الصحراء المغربية من إحراج الجزائر في العالم بتخندقها إلى جانب إيران وسوريا الأسد وروسيا...
يجب نشر هذه المعطيات ولو لبعض منها حتى يفتضح امرهم ويعلم الجميع الحقيقة كصور المنشات الملتقطة بالفمر الصناعي . هل هذا حرام؟
إن السبب الحقيقي الذي تنهجه المملكة المغربية هو تطبيق الاملاءات الإسرائيلية و الأمريكية لمقاطعة الجمهورية الاسلامية الإيرانية، بمعية الدول العربية الملكية الرجعية الفاشلة
لكنكم معدورون لأنكم لم يعد لكم زعيم و حكومة شرعية منذ عهد العشرية السوداء وبالتالي فمخاطبتكم لحكومة الجار الغربي يعد كوسيلة احتجاجية ذكية تعبر عن فقدانكم الثقة الكلية في شرعية حكومتكم و حاكمكم المغربي الذي مازال يحكمهم حتى بعد موته كما فعل النبي سليمان ..
هاهي الجزائر تحتج على اقحامها في معمعة ايران و حزب الله فلما لا تطالبونها بمقاطعة المغرب إن لم تكن لكم ثقة في وجود حكومة جزائرية في الأصل
لكم الله يا شعب الدزاير