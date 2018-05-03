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كُتّاب وآراء
الجامعة العربية تدين التدخل الإيراني في المغرب
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وأعرب محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحافي، عن "التضامن مع المملكة المغربية بعد قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة"، واصفا أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية بـ"المرفوضة والمدانة".
وذكر المتحدث الرسمي بأن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية "عكس موقفا عربيا صلبا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها"، مشيرا إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد "إطارا عربيا فعالا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية".
وأوضح عفيفي أن هذا التطور، الذي يعدّ الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية "المزعزعة" للاستقرار في المنطقة العربية، "يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الإستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار".
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أعلن، أول أمس، أن المملكة المغربية قرّرت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكريّ لحليفها (حزب الله) للـ"بوليساريو".