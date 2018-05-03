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كُتّاب وآراء
برلمانيون يطالبون بوريطة بتقديم أدلة مقاطعة إيران
طالبت فرق برلمانية بمجلس النواب بعقد لقاء مستعجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لتدارس خلفيات قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران، الذي أكدت وزارة الخارجية المغربية أنه "قرار مستقل وسيادي لا دخل لأي بلد أو سياق إقليمي فيه".
وفي الوقت الذي قالت فيه الوزارة التي يشرف عليها ناصر بوريطة إن المملكة تملك أدلة دامغة ومفصلة حول دور "حزب الله" وتورط السفارة الإيرانية بالجزائر في أعمال التدريب العسكري لميليشيات البوليساريو وإمدادها بالأسلحة وتدريبها على عمليات "حرب الشوارع"، دعا النواب البرلمانيون إلى لقاء بحضور المسؤول الحكومي حول الموضوع.
ورغم أن رئيس لجنة الخارجية لم يتوصل بأي طلب إلى حدود الساعة، حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية، إلا أن ثلاثة فرق برلمانية أكدت لهسبريس أنها أعدت طلباتها لاجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي لتدارس الموضوع وتقديم الأدلة التي بُني عليها قرار قطع العلاقات مع إيران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لان رئيس الحكومة سيقول البرلمانيين ان جلالة الملك هو الذي أمر لقطع هذه العلاقة مع إيران. وينتهي الاجتماع.