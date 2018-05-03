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الملك سلمان يجدد تضامن السعودية مع المغرب
الخميس 03 ماي 2018 - 19:31
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا بالملك محمد السادس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وأكد الملك سلمان، وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً مع المغرب الشقيق تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وأكد العاهلان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.