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الرئيسية | سياسة | الخارجية: الموقف الكويتي لم ولن يتغيّر تجاه الصحراء المغربية

الخارجية: الموقف الكويتي لم ولن يتغيّر تجاه الصحراء المغربية

الخارجية: الموقف الكويتي لم ولن يتغيّر تجاه الصحراء المغربية
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 ماي 2018 - 18:10

قال مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، إن موقف دولة الكويت من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران جاء متناغما مع مواقفها الإيجابية دائما تجاه المملكة بصفة عامة، وتجاه القضية الوطنية على وجه الخصوص، سواء داخل مجلس الأمن أم خارجه.

وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن المملكة المغربية شكرت كل الدول التي أيّدت موقفها القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث كانت جميع المواقف جد إيجابية وداعمة، مستنكرة "المساس بالأمن القومي والوحدة الترابية المغربية"، مبرزا أن "دولة الكويت الشقيقة كانت قد أصدرت بيانا توضيحيا، أكدت فيه التزامها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي، وأهمية حل النزاع في الصحراء ضمن إطار السيادة المغربية، واعتذرت عن تصريحات أحد دبلوماسييها (المبتدئين) غداة التصويت على القرار 2414، بشأن الصحراء المغربية".

وأضاف أن "الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة، ومسمى الصحراء المغربية هو المعتمد في الخطاب السياسي للسياسة الخارجية الكويتية، والدليل هو تصويت هذه الدولة على القرار 2414 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 30 أبريل 2018".

المصدر ذاته أشار إلى أن "العلاقات بين الدولتين لطالما كانت متميزة ومتسمة بالتضامن الموصول والتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية، ولا أدل على ذلك من اللقاءات المستمرة بين الطرفين (ما لا يقل عن 4 لقاءات، اثنان منهما على مستوى الوزيرين، ولقاءان على المستوى متعدد الأطراف في إطار العمل العربي المشترك)".

من جهة أخرى، أكد مصدر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن القرار الإيجابي لمجلس الأمن 2414 "يعتبر نتاجا للتعليمات السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ترجمتها التعبئة الشاملة والدينامية الفاعلة التي جسدتها الدبلوماسية المغربية، من خلال التحركات المكثفة واللقاءات والمبادرات التي قادها السيد الوزير على مختلف المستويات وفي أكثر من محفل دولي، ثنائي أو متعدد الأطراف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - اللی فهم افهمني الجمعة 04 ماي 2018 - 18:17
السیاسة دیال الفراشة خوف و مصالح
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4
2 - علي الجمعة 04 ماي 2018 - 18:24
في السياسة ليس هناك أصدقاء دائمين أو أعداء دائمين السياسة كلها نفاق ومصالح
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6
3 - Zirlo الجمعة 04 ماي 2018 - 18:31
يعني ممثل الكويت في مجلس الامن كان **.
للعقلاء ما تدفع اليه المنطقة هو للهيمنة الاسراءلية بعد الحاق ايران بصدام. و نفس الاخطاء تعاد لكن هل من عاقل؟
عوض التفاهم مع ايران يتم اتباع مجنون البيت الابيض.
و النتاءح ستكون كارثية على الجميع.
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0
4 - مول الخير الجمعة 04 ماي 2018 - 18:32
حفظ الله اميرالكويت وشعبها لان مواقفكم دائما تابثة اتجاه اشقائكم المغاربة
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1
5 - حسن الجمعة 04 ماي 2018 - 18:35
على المغرب تفادي شد عليا نقطع عليك مع بعض الدول كقطر و الكويت و الحفاض على شعرة معاوية لانهما دول تضر اكتر مما تنفع ولهدا السياسة تم السياسة مع دول مزاجها كالطفل الصغير و قصة قطر مع الحسن التاني خير متال
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2
6 - wood الجمعة 04 ماي 2018 - 18:38
فعلا امر غير لائق و خارج ابسط الاعراف ان يتحدث المغرب مكان دول المفروض هي التي ستعبر عن واقفها . فالمخزن دأب على مثل هذه السلوكات لشرح مواقف الآخرين إما بتضخيمها و تجميلها عندما يرغب ان تكون لصالحه او التقليل من اهميتها و تبريرها عندما تكون في غير صالحه !!!
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7 - ملاحظ الجمعة 04 ماي 2018 - 18:47
أصبح القريب و البعيد يتكالب علينا و على وحدتنا.....الكل يريد أن يجرب ملح طعامه على جرحنا.....
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