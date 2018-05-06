المالكي يمثل الملك في تنصيب رئيس كوستاريكا

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملكَ محمداً السادس في مراسيم تنصيب كارلوس ألفارادو، الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية كوستاريكا، بالعاصمة سان خوصي يومي 8 و9 ماي الجاري.

وكان العاهل المغربي قد بعث، شهر أبريل المنصرم، برقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس ألفارادو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوستاريكا.

حري بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا انطلقت منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تعتبر كوستاريكا من الدول التي جمدت اعترافها بالكيان الوهمي وتدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتربط الرباط علاقات سياسية متينة بسان خوصي. كما يرتبط المغرب وجمهورية كوستاريكا بتعاون في عدة مجالات؛ من بينها الأمن ومحاربة الفساد وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها.