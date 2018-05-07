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الرئيسية | سياسة | وفد برلماني جزائري يصل المغرب وسط أجواء توتر

وفد برلماني جزائري يصل المغرب وسط أجواء توتر

وفد برلماني جزائري يصل المغرب وسط أجواء توتر
هسبريس - متابعة
الاثنين 07 ماي 2018 - 12:05

يشارك وفد برلماني جزائري في اجتماع للبرلمان العربي بالمغرب، يبدأ الإثنين ويستمر 3 أيام، وسط توتر بين البلدين، بحسب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي، "يشارك وفد برلماني عن مجلس الأُمَّة، في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المُزمع انعقادها في الفترة ما بين 7 و9 ماي الجاري، بالعاصمة المغربية الرباط".

وتركز الجلسة، وفق بيان سابق للمجلس، على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية، التي عقدت بالظهران في السعودية، وعلى مواصلة جهود دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية على رأسها القضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الجزائري إلى المغرب، وسط أجواء توتر في العلاقات بين البلدين خلال الأيام الأخيرة.

واستدعت الجزائر، الأسبوع الماضي، السفير المغربي لديها احتجاجًا على تصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي أعلن فيها قطع بلاده علاقاتها مع طهران.

وأوضح بوريطة، أن "الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - amine ka الاثنين 07 ماي 2018 - 12:23
1000 مرحبا بإخواننا الجزائريين في بلدهم التاني المغرب
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-2
2 - ابن الصحراء الجزائري الاثنين 07 ماي 2018 - 12:26
الجزائر لا تترك الكرسي فارغا ، الوفد الجزائري لم يأت لزيارة المغرب والدعوة لم تكن من المغرب وإنما الزيارة للمشاركة في البرلمان العربي ، والجزائر عضو مؤسس فيه ، ومن حقها المشاركة بقوة القانون الداخلي ..لهذا الاتحاد ولا يمكنها أن تترك الكرسي فارغا مثل ما يحق لأي دولة عربية أخرى ، والوفد يحضر بصفته عضو مؤسس ومشارك وفاعل وله صوت ..ولم يحضر لزيارة المغرب ..
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-40
3 - debdoubi الاثنين 07 ماي 2018 - 12:28
rester chez vous on a pas besoin de vous.
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20
4 - مغربي من الريف الاثنين 07 ماي 2018 - 12:30
انا في نظري المتواضع انه يجب استقبالهم احسن استقبال كممثلين للشعب الجزائري الذي لاحول ولا قوة له، كذلك هؤلاء الممثلين عن مجلس الامة الجزائري فهم يرددون اسطوانة الحكام الجزائريين العسكر منهم والمدنيين فهم كالدمى والكراكيز ينفذون ما يؤمرون به من طرف العسكر الجزائري.مشكلنا مع الحكام في الجزائر الذين يخلقون العداوة مع جيرانهم من اجل الاستمرار في الحكم وبالتالي الاغتناء وترك الشعب الجزائري للقرش في البحر المتوسط لاكله كلما اراد الهروب إلى الظفة الاخرى بحثا عما يقتات به بعدما ان ضاق بالجوع والبطالة في الجزائر.
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15
5 - algerien الاثنين 07 ماي 2018 - 12:42
سياسة الكرسي الفارغ ليست سياسة حزائرية .. الجزائر لا تقاطع اجتماعا اقليميا لا علاقة له بالمغرب الا بالاستضافة ..و لا تقطع علاقاتها الديبلوماسية بالمغرب لانها تفهم بالسياسة و تدرك ان قطع العلاقات مع بلد جار يعني في العرف الديبلوماسي المرحلة التي تسبق اعلان الحرب . درجات معالجة الخلافات الديبلوماسية هي . استدعاء السفير ثم الاحتجاج ثم تخفيض التمثيل ثم استدعاء السفير ثم قطع العلاقات نهائيا ثم ..........البارود .. الجزائر في الدرجة الاولى من درجات معالجة الخلافات الديبلوماسية ..
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0
6 - مرحبا الاثنين 07 ماي 2018 - 12:48
مرحبا بهم إشوفو المغرب فين اوصل رغم المشاكل الداخلية و الخارجية ومعاكستهم لمصالحنا .وووووووو
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