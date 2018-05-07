24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟
- تفاؤل حذر وتخوفات مشروعة
- هل تقودكم السياسة إلى حيث لا تعلمون...؟
الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)
ملك السعودية يأمر بتوفير الحماية للمبلغين عن ممارسات الفساد (5.00)
- جيش الجزائر يستفز المغرب بمناورات "الطوفان" - (93)
- حملة "المقاطعة" تفجر إبداعات مغاربة بأغان و"سكيتشات" ساخرة - (81)
- الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني - (75)
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو - (61)
- لأول مرة بالمملكة .. آلاف المرشحات يتبارين لولوج مهنة العدول - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
دعا مسؤولون جزائريون سابقون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر إلى طرد الملحق الثقافي الإيراني أمير الموسوي، حفاظاً على المصلحة العليا والعامة للبلاد؛ وذلك على بعد أيام قليلة من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران، بسبب علاقة مشبوهة بين حزب الله وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، كشفت الخميس الماضي "تورط شخص يشتغل بالسفارة الإيرانية في الجزائر، يحمل جواز سفر دبلوماسي إيراني، في تنظيم عمليات تسليح جبهة البوليساريو"، وأوضحت أن "هذا الشخص مكن من كل التسهيلات اللوجستيكية للمسؤولين العسكريين لحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف ولقاء مسؤولي الجبهة".
وربط أكثر من مصدر جزائري بين الأزمة المغربية الإيرانية وبين التحركات "المشبوهة" التي يقوم بها الملحق الثقافي ذاته منذ سنوات بالجزائر، إذ أكد الضابط الجزائري السابق نوار عبد الملك أن التوتر الجديد بين الرباط وطهران يقف وراءه المسؤول الإيراني نفسه.
وقال الضابط السابق المعروف بتأييده للأطروحة الانفصالية للبوليساريو وكذلك لحركة "مجاهدي خلق" الإيرانية: "منذ 2015 ونحن نحذّر من سفارة إيران، غير أن السلطات الجزائرية تجاهلت ذلك رغم معلومات خطيرة قدمناها في حملاتنا ضد أمير الموسوي، ولما تسببت نشاطاته المشبوهة في أزمة دبلوماسية مع المغرب لجأت الجزائر إلى التفاوض السري مع طهران من أجل طرد مقنّن لهذا الضابط الذي حيثما حلّ صنع أزمات".
وتابع عبد الملك: "مهما كان مدى الخلاف بين حكام الجزائر والمغرب على ملفات مختلفة وفي مقدمتها قضية الصحراء، يجب أن يتوحدوا ضد مشروع إيران الهدام الذي يستهدف الهوية المغاربية ويعمل على زعزعة الأمن القومي المغاربي، والضرر سيطال الرباط والجزائر وتونس ونواكشوط وطرابلس وكل دول الشمال الأفريقي".
من جهته دعا المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري عدة فلاحي أمير الموسوي إلى مغادرة الجزائر، وقال في صفحته على "فيسبوك": "أعتقد أنه -حفاظا على المصلحة العليا والعامة- أصبح ضروريا على الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية أن يبادر شخصيا ويطلب إعفاءه من مهامه ومنصبه".
وعلل المستشار السابق ذلك بأن "نشاطاته وتحركاته عبر التراب الوطني واتصالاته المكثفة والمتشعبة بفعاليات المجتمع المدني، والتي ذهب إلى استعراضها وبشكل مفرط عبر الفضاء الأزرق من خلال صفحته على فيسبوك، أضحت تثير القلق، وتطرح العديد من الأسئلة الحرجة والمحرجة حتى بالنسبة للمصالح الأمنية بالجزائر".
وأكد فلاحي، في تصريح لصحيفة "الحياة" الجزائرية، أن وجود أمير الموسوي الاستخباراتي بالسفارة الإيرانية في الجزائر يحرج السلطات، ويجعل المغرب يستغل الموضوع في صراعه الإقليمي معها.
علاوة على ذلك، تجند نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد الملحق الثقافي، إذ أطلقوا صفحة على "فيسبوك" تحت عنوان: "الحملة الجزائرية لطرد الملحق الثقافي الإيراني". كما انتشر "هاشتاغ" "اطردوا_أمير_موسوي" بشكل واسع داخل الصفحات الجزائرية.
وخلال الساعات الماضية تناقلت مواقع إعلامية خبر طرد الجزائر الملحق الثقافي الإيراني بسبب تحركات مشبوهة، لكنه رد بطريقة غير مباشرة على هذه الأخبار والتي أسماها "الضوضاء الإعلامية المسيرة".
وكتب الموسوي في صفحته على موقع "فيسبوك" منشورا أرفقه بصور قال إنها خلال جولة سياحية له مع أصدقاء عبر ميترو العاصمة الجزائرية.
وسبق للملحق الثقافي أن أثار جدلا واسعا قبل أيام بالجزائر بعد تطاوله على حرم الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين، والتي عبرت عن أملها في "رؤية سقوط نظام الملالي في إيران"، وذلك بمناسبة لقاء نظمته المعارضة الإيرانية في فرنسا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح "البوليساريو"
الجزائريون الذين يسلحون البوليساريو يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح "البوليساريو
ما هذه العجائب
الجزائري لا بعرف فعل هذه الاشياء و من المستحيلات السبع أن يمنع شخص جزائري شخص أخر يسلح من يدافع عن نفسه
اما ملف الصحراء فقد طالبت الامم المتحدة من المغرب التفاوض
مع جبهة البوليساريو و بدون شروط ,فكفاكم من الهروب للامام
والكيان معترف بها من طرف العالم بأكمله .. ونجحو في محكمة العدل الأوروبية الذي أقر بفصل الصحراء الغربية عن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبار الصحراء الغربية منطقة محتلة ما زال مصيرها بين يدي الأمم المتحدة...أين الدولة المغربية سياسة المغرب ظعيفة بنسبة للبوليزبال لازم على المخزن أن يطرد كل هده الدول التي تسنيد ...أم حجة إيران فقط
مع ايران و فتح علاقات مع اسرائيل
- من دمر العراق هم العرب وليس ايران
- من زرع الفتن و سلح السوريين ليس ايران
-لامن يحاصر ويجوع ويقصف اليمنيين ليس ايران
- من شاركة مع الناتو في تدمير وقتل الليبيين ليس ايران
عدو الجزائر هي اسرائيل و الاعراب عبيد الصهاينة و الغرب
تحية صادقة لكل من قال كلمة صدق.
اما ايران فهي دولة ذات سيادة وقوة اقليمية بناء العلاقات معها مهم جدا للجزائر
كان على الوزير والناطق الرسمي بالحكومة المغربية قطع العلاقات مع الجزائر التي تصرح جهارا نهارا بدعم جبهة البوليساريو وهنا بيت القصيد والسؤال المطروح دائما لماذا المغرب يقطع علاقاته مع دولة لاناقة ولاجمل لها في قضية الصحراء وترك الجزائر الحاضن الاول والاخير
انور مالك له حسابات ضيقة مع الشيعة فهو مواطن عادي لايمثل اي صوت سياسي
تحية تقدير للشعب الجزائري الأبي.
نحن مهد ظهور الانسان العاقل فوق الارض، الى حد الساعة، وانسان شمال افريقيا لا حاجة له بفكر الملالي وخرافات الزرادشت وahora mazda و Avesta ولا حتى المهدي المنتظر الدي يحكم الملالي ايران نيابة عنه معهقدين انه سيظهر قريبا.
ما تقوم به حاليا ايران في بلدان جيرانها هو مع الاسف انتقام لما قامت به الغزوات والفتوحات الاسلامية في بلاد فارس. ولن تكون للفرس صداقة مع العرب الا بعد ان يصبح العرب ادنابا تابعين لهم في كل الميادين. اد لا فرق بين امريكا وايران بالنسبت للعرب.
اما شعارات تحرير القدس وفلسطين من طرف الفرس الساسانيين ما هي الا لعبة الشطرنج للتغلغل في بلاد العرب الشرق اوسطيين. اما بلاد شمال افريقيا فليعلم الفرس اننا اشد باسا مما يتصورون
وسياتيك بالاخبار من لم تزود ان لم تلجم خزي الله عن التمرد.
L'IRAN CHERCHE À EXPORTER SA FÂCHEUSE RÉVOLUTION DE " KHOMEINI " ET LE CONFLIT EN SYRIE VERS L'AFRIQUE DU NORD
L’ALGÉRIE ET LE MAROC SONT TOUS LES DEUX DES CIBLES DES CHIITES qui visent à détourner les deux peuples vers le courant chiite pour,LE CONFLIT AVEC L'IRAN n'est pas politique mais il est sur le fond religieux
LES ALGÉRIENS NE DEVRAIENT PAS OUBLIER QU'ILS SONT DES "SUNNITES " MALÉKITE comme LES MAROCAINS et tous les peuples du MAGHREB ,c'est là ou L'IRAN intervient pour inviter des citoyens à adopter son courant chiite
...
L’ALGÉRIE s'isolera de son environnement des SUNNITES
...