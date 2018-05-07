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الرئيسية | سياسة | جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو

جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو

جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 07 ماي 2018 - 13:00

دعا مسؤولون جزائريون سابقون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر إلى طرد الملحق الثقافي الإيراني أمير الموسوي، حفاظاً على المصلحة العليا والعامة للبلاد؛ وذلك على بعد أيام قليلة من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران، بسبب علاقة مشبوهة بين حزب الله وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وكانت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، كشفت الخميس الماضي "تورط شخص يشتغل بالسفارة الإيرانية في الجزائر، يحمل جواز سفر دبلوماسي إيراني، في تنظيم عمليات تسليح جبهة البوليساريو"، وأوضحت أن "هذا الشخص مكن من كل التسهيلات اللوجستيكية للمسؤولين العسكريين لحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف ولقاء مسؤولي الجبهة".

وربط أكثر من مصدر جزائري بين الأزمة المغربية الإيرانية وبين التحركات "المشبوهة" التي يقوم بها الملحق الثقافي ذاته منذ سنوات بالجزائر، إذ أكد الضابط الجزائري السابق نوار عبد الملك أن التوتر الجديد بين الرباط وطهران يقف وراءه المسؤول الإيراني نفسه.

وقال الضابط السابق المعروف بتأييده للأطروحة الانفصالية للبوليساريو وكذلك لحركة "مجاهدي خلق" الإيرانية: "منذ 2015 ونحن نحذّر من سفارة إيران، غير أن السلطات الجزائرية تجاهلت ذلك رغم معلومات خطيرة قدمناها في حملاتنا ضد أمير الموسوي، ولما تسببت نشاطاته المشبوهة في أزمة دبلوماسية مع المغرب لجأت الجزائر إلى التفاوض السري مع طهران من أجل طرد مقنّن لهذا الضابط الذي حيثما حلّ صنع أزمات".

وتابع عبد الملك: "مهما كان مدى الخلاف بين حكام الجزائر والمغرب على ملفات مختلفة وفي مقدمتها قضية الصحراء، يجب أن يتوحدوا ضد مشروع إيران الهدام الذي يستهدف الهوية المغاربية ويعمل على زعزعة الأمن القومي المغاربي، والضرر سيطال الرباط والجزائر وتونس ونواكشوط وطرابلس وكل دول الشمال الأفريقي".

من جهته دعا المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري عدة فلاحي أمير الموسوي إلى مغادرة الجزائر، وقال في صفحته على "فيسبوك": "أعتقد أنه -حفاظا على المصلحة العليا والعامة- أصبح ضروريا على الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية أن يبادر شخصيا ويطلب إعفاءه من مهامه ومنصبه".

وعلل المستشار السابق ذلك بأن "نشاطاته وتحركاته عبر التراب الوطني واتصالاته المكثفة والمتشعبة بفعاليات المجتمع المدني، والتي ذهب إلى استعراضها وبشكل مفرط عبر الفضاء الأزرق من خلال صفحته على فيسبوك، أضحت تثير القلق، وتطرح العديد من الأسئلة الحرجة والمحرجة حتى بالنسبة للمصالح الأمنية بالجزائر".

وأكد فلاحي، في تصريح لصحيفة "الحياة" الجزائرية، أن وجود أمير الموسوي الاستخباراتي بالسفارة الإيرانية في الجزائر يحرج السلطات، ويجعل المغرب يستغل الموضوع في صراعه الإقليمي معها.

علاوة على ذلك، تجند نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد الملحق الثقافي، إذ أطلقوا صفحة على "فيسبوك" تحت عنوان: "الحملة الجزائرية لطرد الملحق الثقافي الإيراني". كما انتشر "هاشتاغ" "اطردوا_أمير_موسوي" بشكل واسع داخل الصفحات الجزائرية.

وخلال الساعات الماضية تناقلت مواقع إعلامية خبر طرد الجزائر الملحق الثقافي الإيراني بسبب تحركات مشبوهة، لكنه رد بطريقة غير مباشرة على هذه الأخبار والتي أسماها "الضوضاء الإعلامية المسيرة".

وكتب الموسوي في صفحته على موقع "فيسبوك" منشورا أرفقه بصور قال إنها خلال جولة سياحية له مع أصدقاء عبر ميترو العاصمة الجزائرية.

وسبق للملحق الثقافي أن أثار جدلا واسعا قبل أيام بالجزائر بعد تطاوله على حرم الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين، والتي عبرت عن أملها في "رؤية سقوط نظام الملالي في إيران"، وذلك بمناسبة لقاء نظمته المعارضة الإيرانية في فرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - سلا الاثنين 07 ماي 2018 - 13:16
مرحبا بكم يااخواننا في الدين الله اجيب لي قول الحق
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26
2 - الحمد لله الاثنين 07 ماي 2018 - 13:17
وشاهد شاهد من أهلها . ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
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21
3 - قولوها للسفياني الاثنين 07 ماي 2018 - 13:17
و فينك ا سي السفياني لي نهار و ما طال ونتا تشكر فإيران و حزب الله. هانتا كولشي على عينيك حنا ما قلنا والو
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27
4 - عبدالله الاثنين 07 ماي 2018 - 13:18
الشعب الجزائري شعب طيب لكن الإستعمار يوريد أن يشعل الحرب بين الشعبين الشقيقين
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29
5 - الأديب الاثنين 07 ماي 2018 - 13:19
العنوان

جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح "البوليساريو"

الجزائريون الذين يسلحون البوليساريو يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح "البوليساريو

ما هذه العجائب
الجزائري لا بعرف فعل هذه الاشياء و من المستحيلات السبع أن يمنع شخص جزائري شخص أخر يسلح من يدافع عن نفسه
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-10
6 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الاثنين 07 ماي 2018 - 13:21
البوليساريو مجموعة إرهابية ، أما الشعب المغربي والشعب الجزائري فإخوة وجيران ورمضان كريم للشعبين الشقيقين.
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26
7 - fattah rif الاثنين 07 ماي 2018 - 13:21
أمير موسوي ديبلوماسي ماكر يتقن اللغة العربية الفصحى عمل كهمزة وصل بين حزب الله اللبناني والنضام الإيراني لسنوات تابعناه في قناة الجزيرة خصوصا في (الإتجاه المعاكس ) كان يتقن الكذب والخداع وبصفة أدق(التقية) في القاموس الشيعي بمعنى يجوز الكذب والنفاق إذا كان في مصلحة التشيع .
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14
8 - mohamed الاثنين 07 ماي 2018 - 13:22
أخيرا بعض التصرفات الأخوية والمبادرات الطيبة ... هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية
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11
9 - jawad الاثنين 07 ماي 2018 - 13:22
وعلى هذا فإن الاستخبارات المغربية العالمية فهي دائما على صواب ومن يشكك في ذلك فليسأل الدول الأوروبية عن قدرتها الخارقة في رصد التحركات قبل الأحداث
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13
10 - الشر القادم من الشرق الاثنين 07 ماي 2018 - 13:23
أينما حلت إيران حل الدمار إنها والولايات غير المتحدة الأمريكية وجهان لعملة الشر الواحدة
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9
11 - بنت دزاير الاثنين 07 ماي 2018 - 13:23
الجزائري لا يأكل الرزززز بل يأكل كسكس ولا ينصاع لأحد مثل البعض.الهاشتاق انشأه جماعة الخليج وليس الجزائريين.بل حتى وان طالبنا بمغادرته فهو حفاظا على عقيدة شبابنا فقط لا غير لذلك نرجوا عدم تغيير الاسباب و ربطها بأمور اخرى
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-10
12 - مغربية وافتخر الاثنين 07 ماي 2018 - 13:25
وشهد شاهد من اهلها....هذا يعني ان المخابرات المغربية على حق وليست بادعاءات كاذبة في محاولة توريط الجزائر كما يتوهم البعض.
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9
13 - Brainiac الاثنين 07 ماي 2018 - 13:25
Cet homme n'a rien fait sans l'accord, la complicite et la coordination du regime Algerien Avec l'iran et Hezbollah.....le mask est tombe, ces gens veulent creer un nouveau mask pour leur pays....
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5
14 - محمد يحي الاثنين 07 ماي 2018 - 13:30
أمير موسوي انسان اجتماعي على قدر عالي من الثقافة والتربية وحبه للجزائر يدفعه دائما الى التخلي عن روتين المكاتب والسياحة في كل ربوع الجزائر ولقاء مختلف فعاليات المجتمع السياسية والدينية والثقافية بالاضافة الى انه صديق للكثير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحته على الفيسبوك فضاء ثقافي خصب وملتقى الشباب من كل الجنسيات العربية وانا اتشرف انه صديقي على مواقع التواصل واتيحت لي الفرصة كذا مرة للنقاش والتحاور معه، وعلى هذا من السذاجة ان يعتقد البعض ان الحكومة الجزائرية سوف تطرد مواطن مثل امير موسوي فقط لان بعض الوهابيين يشنون حملة هذه الايام ضد كل ماهو ايراني
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-13
15 - ابو الاميرتين الاثنين 07 ماي 2018 - 13:31
كطلبو شي حوايج كتعتبر من المستحيلات السبع بالعكس مهما المغرب عتابر ايران كتساند المرتزقة على طريق حزب الله الحكومة الجزائرية اتشبت بهم اكتر من السابق و لوا كلفها دالك قطع العلاقات مع المغرب.
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4
16 - algerien الاثنين 07 ماي 2018 - 13:31
الجزائر ليست هاوية سياسيا حتى تطرد موسوي .. طرده يعني اعتراف ضمني بمال ادعاه المغرب ... انور مالك هو من استقال من لجنة "الدابي" في سوريا .. لما قال الدابي - عسكري سوداني و رئيس اللجنة - في تقريره انه لم ير دبابات سورية في الشارع استقال انور ملك .الثلة التي طالبت بهدا مرتبطة بدول خليجية معروفة و لا يعنينا امرها . طرد السفير من عدمه قرار سيادي جزائري لا يملى من احد ..
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-5
17 - عرقسوس الاثنين 07 ماي 2018 - 13:32
وجب عليهم طرد البوليزاريو نفسها كما طردناها. التلاحم مع الشعب المغربي، هذا الاخير لن يفرط في صحرائه مهما كلفه من مال و من ارواح. ياحكام الجزائر يا جار وادينا كفاكم جورا فبعض التفاهات قد يستحيل حلها احيانا.
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3
18 - intidam الاثنين 07 ماي 2018 - 13:34
بإختصار إيران فيروس قاتل اينما وضعت قدميها إلا ووقع خراب وتدمير وقتل وتشتيت على كل حال هذا النوع من البشر غير صالح للتعايش يحب ان تنحى من الكون، يجب على الشعب الجزائري ان يكن على يقضة ويعلم ان النظام الايراني لا حبيب له ، اما خلافات المغرب و الجزائر لا تقتل ولا تخرب ولا تشتت وممكن ان تعالج وترجع المياه الى مجاريها
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4
19 - حداش الاثنين 07 ماي 2018 - 13:34
يعني أن المخابرات المغربيه عندها الحق وقادة بالشغل برافو عليكم .مساكن الجزائريين فوسط دارهوم وماجايبين لدنيا خبار ،غير بقاو حاضيينا تايخ....كم الناس آخرين مزيااااان. عاد على الله افيقوا.
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2
20 - HAMID الاثنين 07 ماي 2018 - 13:34
ايران حليف للجزائر مثلها مثل الدول التي لا تركع للغرب
اما ملف الصحراء فقد طالبت الامم المتحدة من المغرب التفاوض
مع جبهة البوليساريو و بدون شروط ,فكفاكم من الهروب للامام
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-4
21 - الصقرديوس الاثنين 07 ماي 2018 - 13:35
ههه مضحك. ودولتهم التي تسلح البوليزاريو؟
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4
22 - مول الفول الاثنين 07 ماي 2018 - 13:36
امير موسوي هو ملحق ثقافي وليس ملحق عسكري ولا علاقة له لا بالبوليساريو ولا بغيرها صحيح تحركاته في الجزائر تزعج البعض لكنه تحت مجهر السلطات الامنية الجزائرية وان اخطا سيطرد فورا اما الحملة التي تطالب بطرده فيقف وراءها من يسمون بالسلفيين والاوامر تاتيهم مباشرة من السعودية لان موسوي يحضر عادة في برامج اعلامية ويجلد ال سعود نحن لا يهمنا الشيعة ولا الوهابيون مرحبا بموسوي وبالسعوديين في الجزائر لكن من يمس امن الجزائر سيطرد كابسط عقاب ان لم يقتل اواكرر حكاية البوليساريو وحزب الله ثبت انها تلفيق اضر بصورة المغرب فلا اوروبا ولا امريكا علقت على الموضوع والتعليق فقط ممن حرر بيان قطع العلاقات في الرياض وابو ظبي
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-4
23 - البوليساريو الانفصالية. الاثنين 07 ماي 2018 - 13:37
المشكلة ليست في إيران أو المفاوضات بل ان الوهم تسبب في انسحاب عيدات شركات عالمية كبيرة من استثمارات في الصحراء ...ولهم مساعدات من أروبا وأمريكا وحتى من دول إفريقيا مثل نيجريا و جنوب إفريقيا ولهم مساعدات عسكرية من كوبا وإيران وفنيزويلا ومصروإسبانيا وإيطاليا ولهم سفاراء وممثلين في كثير من البلدان في العالم ونجحو في إهلاك الإقتصاد المغربي
والكيان معترف بها من طرف العالم بأكمله .. ونجحو في محكمة العدل الأوروبية الذي أقر بفصل الصحراء الغربية عن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبار الصحراء الغربية منطقة محتلة ما زال مصيرها بين يدي الأمم المتحدة...أين الدولة المغربية سياسة المغرب ظعيفة بنسبة للبوليزبال لازم على المخزن أن يطرد كل هده الدول التي تسنيد ...أم حجة إيران فقط
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-1
24 - adil الاثنين 07 ماي 2018 - 13:37
مهما كانت الخلافات بين المغرب و الجزائر فعليهم ان يتصدوا للتمدد الشيعي الإيراني بحزم. إيران تسعى لإستغلال الظروف الحالية للمنطقة و بسط سيطرتها سعيها لتغيير هويتنا المغاربية
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2
25 - عبد الحق الاثنين 07 ماي 2018 - 13:38
لو تم طرد كل من تطاول على الرئبس الجزائري هواري بومدين وأيضا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتم طرد عدد كبير من ممثلي الدول التي تطاولت على الجزائر وعلى الشعب الجزائري ورموز دولته وعلى رأسهم طبعا المغرب
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1
26 - يوسف السمس الاثنين 07 ماي 2018 - 13:38
و بارك من الزفوط ايران دولة لها مكانة و الكل يحترمها أو يخافها سوالي للحكومة ماهي إجراءاتكم للخفض من أسعار الحليب و غيره. ضحكو علينا
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1
27 - Khalid الاثنين 07 ماي 2018 - 13:40
إيران أصبحت كسرطان ينخر جسد الأمة العربية فالحذر ثم الحذر مما يدبر في الكواليس للأمة العربية إنهم الفرس يا سادة يفسدون في الأرض في كل زمان و مكان وينشرون التشيع بأي ثمن كان
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3
28 - الساكي اسبانيا الاثنين 07 ماي 2018 - 13:41
الحمد لله بدات الضمائر الحية تستفيق من غفلتها...لولا مخابراتنا اللدين كشفوهم لما تحركتم...لهادا السبب العالم يعترف بفعاليات مخابراتنا..و الكل يريدو ان يعمل معهم.لسبب واحد و هو العمل الجيد و وقاية اوروبا و بلدنا من حمامات الدم.فلتحيا مخاباراتنا و العز و المجد لها. و الصحراء مغربية رغم انفكم.
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0
29 - كريم الاثنين 07 ماي 2018 - 13:42
الملحق الثقافي لايران امير موسوي كان حديث العامة ومحل انتقاض مند اكثر من سنة وليس له دخل با الاحداث الحالية بين المغرب و ايران وهدا شان جزائري محظ المغرب حر في قراراته يقطغ العلاقات او يبنيها كشعب جزائري لا يهمنا الامر
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1
30 - المعقول هذا الاثنين 07 ماي 2018 - 13:43
الغباء السياسي لبعض العرب دفعهم لمساندة الاطاحة بصدام حسين ليتحول العراق تابع بعد الاطاحة بصدام لولاية الفقيه الايراي وتصبح الملايير من الدولارات تحول من العراق الى ايران لتقاوم العقوبات الغربية والحصاروتتقوي وكة ايران بعدها فتجند ميليشياتها وتحارب من اطاح بصدام "دبح العرب يوم دبح الثور الابيض "
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1
31 - الصديق الاثنين 07 ماي 2018 - 13:43
عرفنا هذا الرجل من خلال تدخلاته المتكررة على قناة الجزيرة.كان يعتبر الناطق الغير الرسمي لايران لاتقانه اللغة العربية ولذهاءه في المراوغة في الكلام.تعيينه في الجزائر يعني الشيء الكثير.
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1
32 - حسونة السوسي الاثنين 07 ماي 2018 - 13:45
وشهد شاهد من أهلها. .. ولكن هذا لا يعني تضامن الجزائريين المعنيين مع المغرب .. وإنما خوفا من أن يستغل المغرب هذا المعطى الجديد .. ويحشد الدول للتعاطف معه . والضرب على يد الإرهاب. . إذا فإن المغرب مطالب بأن يضرب بيد من حديد .. لأن أي تساهل سيضيع منه الفرصة .. وينتظر كثيرا ليجد فرصة أخرى ...
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-1
33 - إبراهيم الجديدة الاثنين 07 ماي 2018 - 13:46
الحمد لله ضهر الحق وزهق الباطل وشهد شاهد من أهلها واش للعب هذا راه المغرب هذا اولدي هما غير جاو وطلعو القمر اصطناعي عاش الملك آلله الوطن الملك عاش المغرب
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0
34 - AMINE الاثنين 07 ماي 2018 - 13:47
يريدون من الجزائر قطع علاقاتها
مع ايران و فتح علاقات مع اسرائيل
- من دمر العراق هم العرب وليس ايران
- من زرع الفتن و سلح السوريين ليس ايران
-لامن يحاصر ويجوع ويقصف اليمنيين ليس ايران
- من شاركة مع الناتو في تدمير وقتل الليبيين ليس ايران
عدو الجزائر هي اسرائيل و الاعراب عبيد الصهاينة و الغرب
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1
35 - عادل بوموجة الاثنين 07 ماي 2018 - 13:48
لقد كتبوا اليوم في جريدتهم المسماة الشروق أن دولة الجرائر تلعب ورقة التهدئة مع المغرب ثم أجبتهم في تعليقي أن ليس للجرائر القدرة على التصعيد لأنها (الجرائر) تعرف إن فكرت في التصعيد سوف يصدها سيدها المغرب
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0
36 - المتفائل الاثنين 07 ماي 2018 - 13:49
المغرب لا يتحدث من فراغ او بايعاز من احد كما ذهب الى ذلك خالد السفياني المشهور بدفاعه عن عدم التطبيع مع جمهوريه الشر الفارسية وجناحها العربي في لبنان.
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37 - بو شوارب الاثنين 07 ماي 2018 - 13:49
كنت كنشوف هاد خونا فقناة الجزيرة كيناقش فشي مواضيع بدم بارد ومسموم مكيدخلش للقلب سبحان الله اللهم الف جزائري معارض وواضح وعاك ولا واحد من هاد النوع لي متعرفو علاش ناوي
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2
38 - مغربي الاثنين 07 ماي 2018 - 13:50
الجزاءر أول من سيكتوي بنار الشيعة وفتنهم وتفرقتهن للمجتمعات التي يدخلونها وسنرى مع الايام الشيعة في الجزاءر وهم مسلحون ويطالبون بانفصال القبايل كما الحوثيين في اليمن
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39 - سفيان الاثنين 07 ماي 2018 - 13:53
شهد شاهد من أهلها.
تحية صادقة لكل من قال كلمة صدق.
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40 - الموسوي الاثنين 07 ماي 2018 - 13:54
التهم الموجهة للملحق الايراني واهية و كاذبة السيد الموسوي لن يطرد، الجزاءر سيدة قرارها ليست محمية فرنسية و لا تءتمر من رز ال سعود و لا تحتمي ب الصهاينة حتى ترضخ لاوامرهم،
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41 - Soulayman الاثنين 07 ماي 2018 - 13:55
انا مغربي و اللّٰه لن اسمح لايران ان تمس عقيدة الجزائري او دمه ما حييت( الروافض ) عليهم من اللّٰه ما يستحقون
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42 - عبد الحميد الاثنين 07 ماي 2018 - 13:55
على مدى اكثر من أربعين سنة لم تستطع الجزائر النيل من وحدتنا الترابية، ولكنها مع ذلك خلقت الكثير من التشويش، وهاهي اليوم تستعين بالروافض على الوصول إلى ما عجزت عنه منذ عقود، علما أن السحر سينقلب على الساحر، وستعاني الجزائر من تغلغل المد الشيعي الهدام، وستسيء كثيرا إلى الماضي المشترك والقيم المشتركة والروابط الدموية والثقافية المنصهرة في المجتمعين الشقيقين.
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43 - دكدوك الاثنين 07 ماي 2018 - 13:55
من هم هؤلاء المسئولون ؟ في الجزائر قل ما تشاء ولن يُعمل بما تقول
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44 - hassan الاثنين 07 ماي 2018 - 13:57
هههههههه. من يستظيف ويسلح و يمول ويدرب ويقدم استشارات عسكرية ولوجيستك و دفاع دبلوماسي يطالب بطرد من .......
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45 - محماد الوجدي مول المحلبة الاثنين 07 ماي 2018 - 13:58
وشهد شاهد من أهلها.. توضحت الامور في يخص تورط إيران وحزب الله والبوليزاريو في زعزعة الاستقرار والامن القومي للمملكة المغربية . ويبدو أن السلطات الجزائرية الحاكمة لم تاخد بمحمل الجد ما صرح به وزير الخارجية المغربي حول هذا التدخل السافر لإيران.. او تجاهلت عن قصد رغم علمها لوقائع الأمور.. او لربما لم تكن على بينة مما يجري فوق ارضها من طرف إيران وتلك طامة كبرى.. على كل حال على إخواننا في الجزاءر كحكام وكشعب شقيق أن يعلموا علم اليقين أن المد الإيراني يشكل خطيرا كبيرا ليس على المغرب وحده بل على الجزاءر نفسها وتونس وموريطانيا وإسبانيا .. وأن إيران لها رؤيا واستراتيجية للتشيع وخلق تيارات مناوءة للأنظمة في المغرب العربي ..
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46 - said rabh الاثنين 07 ماي 2018 - 13:58
وشهد شاهد من أهلها..ألله اكبر ضهر الحق وزهق الباطل
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47 - OTM-MR $$$ الاثنين 07 ماي 2018 - 14:00
ههوما ولاو كيعتارفو غير بلفن ادن كلام ديال وزير الخارجية 100% صحيح هدا كيبين مدى الغدر لكيحملوه الجزائريين .وكيتجلى الى عاق المغرب بالمؤامرة الذنيئة يطرد السفير الاراني وادا لم ينتبه المغرب يبقاو كيسلحو ويخططو .لتجهيز الملشيات .ان الله مع الصابرين وحنا صابرين على هبالهم وراهم كزنزنو على خراب عشهوم .
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0
48 - said rifi الاثنين 07 ماي 2018 - 14:02
تحية للشعب الجزائري الشقيق الذي تجمعنا الصلة الأخوية ،التي لا يمكن لأي كان المساس بها. رغم كل المشاكل المفتعلة والعابرة فلا يمكن التفرقة بين الإخوان. تحياتي إلى الإخوة والأخوات المغاربيين لقد حان الوقت للإتحاد والوقوف ضد كل من خولت له نفسه المساس بأمن واستقرار الدول المغاربية الشقاء
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49 - ابونذير الاثنين 07 ماي 2018 - 14:03
الجزائر اعطت الجواب بالامس عبر مناورة الطوفان المرهبة لكل من سولت له نفسه المساس بأمن الجزائر

اما ايران فهي دولة ذات سيادة وقوة اقليمية بناء العلاقات معها مهم جدا للجزائر

كان على الوزير والناطق الرسمي بالحكومة المغربية قطع العلاقات مع الجزائر التي تصرح جهارا نهارا بدعم جبهة البوليساريو وهنا بيت القصيد والسؤال المطروح دائما لماذا المغرب يقطع علاقاته مع دولة لاناقة ولاجمل لها في قضية الصحراء وترك الجزائر الحاضن الاول والاخير

انور مالك له حسابات ضيقة مع الشيعة فهو مواطن عادي لايمثل اي صوت سياسي
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50 - كبور الاثنين 07 ماي 2018 - 14:05
قضية الصحراء المغربية هي قضية شعب بأكمله أكتر من 35 مليون مغربي يعتبرون حدود المغرب خط أحمر حتى وإن حصل الأمين العام لحزب الله اللبناني عل الجنسية الجزائرية لن ينال شيءا من قضيتنا الأولى.
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51 - jeo الاثنين 07 ماي 2018 - 14:07
إيران ستخرب الجزائر .كما فعلة في العراق واليمن وسوريا . الشيعة يبحتون عن حليف لهم في شمال افريقيا لزرع مدهبهم الشيعي وزرع الحروب والفتنه بين السنة والشيعة. هدا النظام الإيراني خلق لزرع الفثنه بين المسلمين. ان دخل هدا النظام الى الجزائر الله يرحم البلاد .ستتكون طإفة أخرى شيعية +العرب والأمازيغ . بهدا البلاد ستضيع . كما حصل في العراق .السنة والشيعه والكرد. واليمن كدالك وسوريا
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52 - عبدالالاه الاثنين 07 ماي 2018 - 14:11
صفعة للذين يرددون ان المغرب اختلق الازمة لإحراج الجزائر.
تحية تقدير للشعب الجزائري الأبي.
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53 - محمدبرزوك الاثنين 07 ماي 2018 - 14:13
وشهدشاهدمن اهلها،لقدبدأت الامورتضح فى الجزائربعدما اصبح مواطنوها ينددون بايران التى تسمح لها الجزائرلتسليح البوليزاريوالارهابى.
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54 - أبو خليل الاثنين 07 ماي 2018 - 14:13
خطوة مباركة من لدن إخواننا الجزائريين، والعقبى لطرد البوليزاريو، وحينها نستضيفكم لمأدبة بالمناسبة !!!!!!!!..........
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55 - ولد سيدي يوسف بن علي الاثنين 07 ماي 2018 - 14:14
ومالكم ألمغاربة والجزائريين ما تتحدوا او نزيدوا ببلادنا للقدام او ما تخلوا الفرصة لحتى واحد يسييرنا لا ايراني ولا غيرو واش حنا ما رجالش نستناو للي يسيرنا..... وا فيقوا ألمسلمين....
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56 - الصديق الاثنين 07 ماي 2018 - 14:19
هذا مانتمناه من اخواننا في الجزائر الشقيقة وكذلك في كل دول المغرب العربي لان هولاء الخبثاء لا يعرفون الا لغة الدمار والحقد على كل مسلم سني .وليس غرضهم غير ذلك ،فلنتحد كلنا شعوبا وحكومات .
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57 - يطو علي الاثنين 07 ماي 2018 - 14:24
وشاهد شاهد من اهلها الان صحصح الحق ولم يبق هناك لبس وما على المغرب الا الدفاع عن ارضه بكل الطرق
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58 - Ahmed52 الاثنين 07 ماي 2018 - 14:26
على الانسان في شمال افريقيا من ليبيا الى نواكشط ان يكون يقضا حتى لا يقع فيما وقعت فيه العراق وسوريا واليمن.

نحن مهد ظهور الانسان العاقل فوق الارض، الى حد الساعة، وانسان شمال افريقيا لا حاجة له بفكر الملالي وخرافات الزرادشت وahora mazda و Avesta ولا حتى المهدي المنتظر الدي يحكم الملالي ايران نيابة عنه معهقدين انه سيظهر قريبا.

ما تقوم به حاليا ايران في بلدان جيرانها هو مع الاسف انتقام لما قامت به الغزوات والفتوحات الاسلامية في بلاد فارس. ولن تكون للفرس صداقة مع العرب الا بعد ان يصبح العرب ادنابا تابعين لهم في كل الميادين. اد لا فرق بين امريكا وايران بالنسبت للعرب.

اما شعارات تحرير القدس وفلسطين من طرف الفرس الساسانيين ما هي الا لعبة الشطرنج للتغلغل في بلاد العرب الشرق اوسطيين. اما بلاد شمال افريقيا فليعلم الفرس اننا اشد باسا مما يتصورون

وسياتيك بالاخبار من لم تزود ان لم تلجم خزي الله عن التمرد.
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59 - levoyageur الاثنين 07 ماي 2018 - 14:30
جواب كاف لكل من شكك في معلومات تسليح وتدريب العدو وهدا دليل على ان ايران لا يمكنها ان تلعب بعقول المغاربيين
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60 - يوسف بن تاشفين الاثنين 07 ماي 2018 - 14:31
الشعب المغربي خلف جلالة الملك يصبون لمغرب عربي موحد باقتصاد قوي وامال وتطلعات شعوبها في الرقي والتنمية...لكن الطغمة الحاكمة في الجزاءر تتامر على المغرب وتونس وليبيا مع اطراف اجنبية من اجل زعزعة الاستقرار في المنطقة..وتعتبر نفسها فوق القانون ...وهي لا تدري انها هالكة بحول الله
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61 - L'EMPIRE PERSE الاثنين 07 ماي 2018 - 14:32
Les algériens sont un peuple intelligent et lucide en dépit de ce qu'on peut reprocher au régime de la junte militaire au pouvoir en place en Algérie et ses liens dangereux avec les mollahs d’Iran qui ne veulent pas du bien ni aux peuples arabes ni aux peuples musulmans,l’Iran veut faire ressusciter son EMPIRE PERSE avec des fleuves de sang des Musulmans et des arabes de surcroit

L'IRAN CHERCHE À EXPORTER SA FÂCHEUSE RÉVOLUTION DE " KHOMEINI " ET LE CONFLIT EN SYRIE VERS L'AFRIQUE DU NORD

L’ALGÉRIE ET LE MAROC SONT TOUS LES DEUX DES CIBLES DES CHIITES qui visent à détourner les deux peuples vers le courant chiite pour,LE CONFLIT AVEC L'IRAN n'est pas politique mais il est sur le fond religieux

LES ALGÉRIENS NE DEVRAIENT PAS OUBLIER QU'ILS SONT DES "SUNNITES " MALÉKITE comme LES MAROCAINS et tous les peuples du MAGHREB ,c'est là ou L'IRAN intervient pour inviter des citoyens à adopter son courant chiite
...
L’ALGÉRIE s'isolera de son environnement des SUNNITES

...
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