24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو
- المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
- هل تضرب موجة حملات المقاطعة منتجات استهلاكية جديدة؟
- تفاؤل حذر وتخوفات مشروعة
- هل تقودكم السياسة إلى حيث لا تعلمون...؟
الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)
ملك السعودية يأمر بتوفير الحماية للمبلغين عن ممارسات الفساد (5.00)
- جيش الجزائر يستفز المغرب بمناورات "الطوفان" - (93)
- حملة "المقاطعة" تفجر إبداعات مغاربة بأغان و"سكيتشات" ساخرة - (81)
- الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني - (75)
- جزائريون يدعون إلى طرد مسؤول إيراني متورط في تسليح البوليساريو - (55)
- لأول مرة بالمملكة .. آلاف المرشحات يتبارين لولوج مهنة العدول - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب ينضم رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا
أعلن المغرب، بشكل رسمي، انضمامه إلى برلمان عموم إفريقيا، والذي يوجد مقره بجنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، مع افتتاح الدورة العادية السادسة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية، بمدينة بميدراند القريبة جوهانسبورغ.
ومثل المغرب في هذا اللقاء خمسة برلمانيين يمثلون حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية،حيث أدوا القسم إلى جانب 73 نائبا من بلدان أخرى.
ويأتي انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا بعد المصادقة على بروتوكول 2004 المؤسس للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، والمتعلق ببرلمان عموم إفريقيا.
ويعد هذا الانضمام حاسما بالنسبة للمملكة، بعد استعادة مقعدها في الاتحاد الإفريقي مضافا إلى ذلك المكتسبات التي حققتها على الصعيد القاري.
ويأتي الانضمام إلى برلمان عموم إفريقيا ليعزز مكانة المغرب على الساحة الإفريقية وليمنح بعدا جديدا لمساهمة البلاد في جهود التنمية السياسية والتشريعية والاقتصادية بالقارة. كما يعد استكمالا لانضمام المغرب إلى مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي.
ويعتبر برلمان عموم إفريقيا مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وتم إحداث هذه المؤسسة بموجب المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وشرعت رسميا في ممارسة اختصاصاتها يوم 18 مارس 2004. ويؤطرها بروتوكول المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية التي تحدد قواعد ومبادئ اشتغالها.
يشار إلى أن كل دولة عضو ممثلة داخل برلمان عموم إفريقيا بخمسة برلمانيين ينتمون للأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، يتم انتخابهم أو تعيينهم من طرف برلماناتهم أو المؤسسات التشريعية الوطنية.
ويعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين على الأقل سنويا. ويتوفر على عشر لجان دائمة تغطي اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية بالقارة.
ويتكون مكتب البرلمان كل من رئيس، ثم أربعة نواب للرئيس يمثلون الجهات الجغرافية الخمس للقارة.