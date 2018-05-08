صعوبات جديدة تعترض طريق المبعوث الأممي لحلحلة نزاع الصحراء

هسبريس - عبد الرحيم العسري

يُواجه هورست كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، صعوبات جديدة من أجل استئناف المفاوضات المتوقفة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره السنوي بشأن الصحراء أواخر شهر أبريل الماضي.

وكان مجلس الأمن قد أوصى، منذ أيام، بضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل واقعي ومقبول من قبل الأطراف المعنية، كما نص على ذلك القرار رقم 2414؛ لكن الرباط ترفض ذلك، وتؤكد أن الجلوس إلى طاولة الحوار مرهون بمبادرة الحكم الذاتي.

فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالرغم من نفيه خلال الندوة الصحافية اليومية التي يعقدها بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك وجود أي تحرك في المرحلة الراهنة من قبل المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن الفترة الحالية مخصصة لتدارس الجهات المعنية بالنزاع القرار الأممي الأخير؛ إلا أن مصادر إعلامية دولية كشفت أن كوهلر يستعد لتحرك جديد في المنطقة في الأيام المقبلة.

ونفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح لهسبريس أن يكون المغرب قد يتوصل بأي رسالة من قبل المبعوث الأممي من أجل عقد لقاء جديد بعد قرار مجلس الأمن.

ويرى مراقبون أن المهمة المقبلة لمبعوث أنطونيو غوتيريس ستكون صعبة هذه المرة، خصوصا أن رمال الصحراء باتت مستعصية على الحركة إثر أزمة المنطقة العازلة واتهام المغرب لإيران بتسليح وتدريب عناصر البوليساريو عبر حزب الله اللبناني الشيعي المذهب؛ وهي المعطيات التي زادت من مساحة الالتباس المحيطة بالقضية، في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وعلى عكس الترحيب المغربي بالقرار الأممي، قال أحمد نور الدين، الباحث والخبير في شؤون الصحراء، إن "70 في المائة من محتويات توصيات مجلس الأمن الدولي جاءت ضد مصالح الرباط بدليل توصية الدخول في مفاوضات دون قيد وشرط، وهذا يعتبر هدية مجانية للانفصاليين الأمر الذي يُعطيهم طوق نجاة، بالرغم من أن المشروع الانفصالي عالمياً بات تآكل مطلق".

وسيكون المبعوث الشخصي إلى الصحراء مطالبا بإقناع الجزائر بتحمل مسؤوليتها بعد تأكيد مجلس الأمن مسؤوليتها في استمرار النزاع في الصحراء، ودعاها بشكل ملح إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، من خلال دعوتها إلى رفع مستوى انخراطها في مسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العملية السياسية.

ويرفض الباحث المغربي في شؤون الصحراء الصيغة التي تتم بها دعوة المغرب الجلوس إلى طاولة الحوار، وقال إن رد الرباط يجب أن يكون حازما هذه المرة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل قرارات المجلس الدولي السابقة؛ على رأسها إحصاء ساكنة المخيمات من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف المصدر: "إذا طبق هذا الإحصاء بالشكل المطلوب فأكيد أن تندوف ستخلو نهائيا من الناس، إلا من بعض حاملي السلاح الذين يقتاتون على ظهر المآسي ويستفيدون من السفريات والامتيازات".

وشدد نور الدين على أن أي مسلسل لتسوية النزاعات يشترط تخلي الطرف الانفصالي على السلاح مثل ما وقع مع حركة "إيطا" الباسكية و"ايرا" الإيرلندية، "بينما تواصل الجبهة الانفصالية القيام بمناورات عسكرية بالدبابات وحاملات الصواريخ، يجب أولاً تفكيك هذه الميليشيات العسكرية وتسليح السلاح إلى الأمم المتحدة، قبل الحديث عن أي حل سياسي".

ودعا المتحدث الخارجية المغربية إلى غربلة كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ سنة 1988 إلى اليوم، واستخراج النصوص التي رفضتها البوليساريو والجزائر وطرحها مجددا إلى الحوار "لأننا لسنا في مسلسل تفاوضي سريالي عبثي نعود فيه كل مرة إلى نقطة الصفر".

وسبق للمغرب أن أكد أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها"، كما عبر عن "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من لدن المؤسسات المختصة"، حسب التوجهات التي حددها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء.