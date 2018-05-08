برلمانيون مغاربة يؤدون القسم ببرلمان عموم إفريقيا

إبراهيم مغراوي

أدى خمسة برلمانيين مغاربة القسم بالدورة السادسة للجمعية العامة لعموم برلمان عموم إفريقيا، الذي يوجد مقره بجوهنسبورك بدولة جنوب إفريقيا، بمناسبة افتتاح الدورة العادية السادسة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية.

البرلمانيون المغاربة الخمسة المذكورون يمثلون كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية.

البرلماني عبد اللطيف أبدوح قال، في تصريح لهسبريس من جوهنسبورك، إن أداء القسم يعني أن ممثلي المغرب أصبحت لهم العضوية الكاملة، بعد انضمام المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر القمة الـ28 باديس أبابا يناير2017"، مشيرا إلى "أن هذه الخطوة التي تعتبر هي الأولى من نوعها تأتي بعد غياب طويل، وبعدما كنا مجرد ملاحظين"، مضيفا "أن قانون البرلمان الإفريقي ينص على أن تمثل كل دولة بخمسة برلمانيين".

وأورد هذا البرلماني "أن هذه الدورة الربيعية سيتم فيها التصويت على هيكلة البرلمان الإفريقي"، لافتا إلى أن "المغرب يحظى لأول مرة بهذه الصفة بمؤسسة برلمانية أحدثت سنة 2004، لذا فقد قمنا بعقد لقاءات عدة مع كل من له علاقة بالشأن الإفريقي كوزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مثلا"، يقول أبدوح.

وأردف ممثل جهة مراكش بالغرفة الثانية أن "ممثلي جبهة البوليساريو بالبرلمان الإفريقي شعروا بالضيق بمجرد حضورنا كملاحظين، أما الآن بعد إجراء ترسيم عضوية البرلمان المغربي ببرلمان عموم إفريقيا، فالأمر يتطلب منا الاستعداد لمواجهة قوية معهم، بخصوص هيكلة البرلمان، من أجل ضمان تموقع يمكن البرلمانيين المغاربة من أداء مهمتهم اتجاه رهان وتحدّ كبير، يتمثل في وضع منهجية دقيقة للترافع حول ملف الصحراء".

يذكر أن انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا يأتي بعد استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي، والمصادقة على بروتوكول 2004 المؤسس للمجموعة الاقتصادية الإفريقية والمتعلق ببرلمان عموم إفريقيا، من أجل تعزيز مكانة المغرب على الساحة الإفريقية، والمساهمة في جهود التنمية السياسية والتشريعية والاقتصادية بالقارة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تعد استكمالا لانضمام المغرب إلى مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي.