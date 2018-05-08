بنعبد الله يحث رئيس الحكومة على الإنصات إلى صوت "المقاطعين"

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

حثّ محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الأغلبية الحكومية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حمْل المقاطعة التي تستهدف بعض المواد الاستهلاكية منذ أسبوعين على مَحمل الجدّ، والإنصات إلى صوت المنخرطين فيها.

وقال بنعبد الله مخاطبا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع المشترك بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية مساء اليوم الاثنين، إنه "يجب الإنصات إلى هؤلاء الناس (في إشارة إلى المنخرطين في المقاطعة"، وألّا نستهتر بهم؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج ليست في صالح البلاد".

واعتبر زعيم حزب "الكتاب" "أن المقاطعة، وبغضّ النظر عن الاستغلالات التي يمكن أن تكون خلفها؛ لكنها تعبّر عن رفض واقع معين، وتعبّر عن الشعور بالحرمان"، مضيفا "هذه التعبيرات حينما تحدث، كما حدثت في الحسيمة وزاكورة، هي تعبيرات شعبية مشروعة وعادلة".

ويبدو أنّ المقاطعة، التي انطلقت منذ أسبوعين مستهدفة منتجات استهلاكية معيّنة، قد دفعت الفاعلين الحزبيين إلى مراجعة حساباتهم، إذ قال بنعبد الله إنّ المقاطعة "تجعل من المشروع أن نتساءل اليوم إلى أن نحن سائرون؟ وهل سيبقى هناك جدوى للتأطير السياسي الذي تقوم به الأحزاب؟".

وحاول بنعبد الله أن يخفف من وقْع الكلام الذي ألقاه على مسامع رئيس الحكومة، الذي لم يُدل إلى حد الآن برأيه في المقاطعة، بقوله "المقاطعة وما تمور به مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاج على الأوضاع المعيشة لا يعني أن هذه الحكومة فاشلة؛ لأن هذا الواقع ورثناه عن عقود خلت، لكن يجب العمل على إيجاد حلول لهذا الواقع الصعب الذي نعيشه والإنصات إلى الناس".

في المقابل، لم يتطرق رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى موضوع المقاطعة، وفّضل تخصيص الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع المشترك بين قيادتيْ حزبه وحزب التقدم والاشتراكية للحديث عن العلاقة التي تجمع بين الحزبين، وعلى العلاقة التي تجمع بين مكوّنات الأغلبية الحكومية.

العثماني شدد على أنّ مكونات الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تشتغل في إطار من التجانس، قائلا "هناك نقاط اختلاف؛ ولكن على العموم هناك تجانس. لم يسبق أن كانت هناك تمزقات، ونحن نحرص على العمل في إطار أغلبية حكومية متجانسة، كما نحرص على أن تتقوى هذه الأغلبية أكثر فأكثر".