المالكي يلتقي رئيسة الجمعية التشريعية بكوستاريكا

هسبريس من الرباط

عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين بسان خوصي، عاصمة كوستاريكا، غداء عمل بدعوة من نظيرته "كارولينا هيدالغو هيريرا"، رئيسة الجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا.

اللقاء، الذي عرف حضور طارق الواجري، سفير المغرب بغواتيمالا وسفير غير مقيم بكوستاريكا، جاء على هامش تمثيل المالكي للعاهل المغربي في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية كوستاريكا.

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن المالكي مسار التنمية الديمقراطية والحقوقية الذي تعرفه كوستاريكا، والذي يؤهلها للعب دور ريادي بالمنطقة، مؤكدا أن توجه المملكة المغربية للشراكة والأخوة مع أصدقائها ومع كوستاريكا "نابع من عقيدة الانفتاح والتعاون المشترك لمواجهة التحديات والرهانات العديدة للبلدين على مختلف الأصعدة، ولما يحقق المصالح المشتركة

والمتكاملة خدمة لشعوب البلدين، بناء على قيم السلم والسلام واحترام مكونات السيادة لكل بلد".

وأكد رئيس مجلس النواب عمق الصداقة بين جمهورية كوستاريكا والمملكة المغربية، داعيا إلى تطويرها أكثر فأكثر "لتكون في مستوى الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها البلدان في مجال التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والطاقات المتجددة والطرق السيارة والبنيات التحتية".

كما شدد المالكي على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتبادل التجارب بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وفق الصلاحيات والمهام الدستورية الموكلة لهما، موجها دعوة رسمية لـ"كارولينا هيدالغو" من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب وتفعيل منهج تقوية العلاقات المؤسساتية بين مجلسي البلدين.

من جانبها أكدت رئيسة الجمعية التشريعية بكوستاريكا جدية العلاقات الثنائية بين مجلسي البلدين، مؤكدة حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب المغربي، ومشيرة إلى أنها زارت المغرب وأعجبت بتطور البنيات التحتية، خاصة الموانئ والطرق السيارة والطاقات المتجددة وتدبير المياه.

كما أكدت المتحدثة أهمية استلهام النموذج المغربي من أجل المساعدة على إنجاح مجموعة من المشاريع ذات الصِّلة بكوستاريكا، مشيرة إلى أن المغرب وكوستاريكا "يمكنهما أن يعملا سويا، لما يتميزان به من مقومات على مختلف الأصعدة، من أجل الرفع من مستوى التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بالبلدين".