مجلس المستشارين ينفي تعيينات في مناصب مسؤولية

هسبريس من الرباط

أعرب مجلس المستشارين عن استغرابه من تداول خبر في بعض المنابر الإعلامية "مفاده أن مجلس المستشارين قام بتوزيع المناصب المالية وإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية.

واعتبر المجلس، في بيان توضيحي صادر عنه، أن مثل هذه الأخبار "هي محض افتراء وكذب"، مؤكدا أنه حريص على نهج الشفافية من خلال تنظيم المباراة في توزيع المناصب المالية، وأن رئيس الغرفة الثانية "لم يعين ولم يوقع على أيّ قرار، سواء فيما يخص توزيع المناصب المالية أو مناصب المسؤولية المرتبطة بالنظام الجديد للمؤسسة".

كما ذكر المجلس، في بيانه الذي توصلت به هسبريس، أنه منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية "لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه".