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الرئيسية | سياسة | "تصريحات طائشة" لوزراء تصب الزيت على نار "حملة المقاطعة"

"تصريحات طائشة" لوزراء تصب الزيت على نار "حملة المقاطعة"

"تصريحات طائشة" لوزراء تصب الزيت على نار "حملة المقاطعة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:00

حذّر محللون ونشطاء من التصريحات الطائشة لوزراء في حكومة سعد الدين العثماني تعليقاً على حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، وأكدوا أنه "كلما تكلم وزير عن هذا الفعل النضالي إلا وزادت إرادة المواطنين في توسيع المقاطعة لتشمل قطاعات حساسة"، محذرين من مغبة هذه التصرفات التي يُمكن أن تدفع المغاربة إلى خطوات أكثر تصعيداً من قبيل سحب أموالهم من البنوك.

تصريحات مُحبطة ومُخجلة

تصريحات كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، وقبلها تلك الصادرة عن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والتي وصف فيها المقاطعين بـ"المداويخ"، كانت قد زادت من حدة المقاطعة بعد تجاهل الحكومة لمطالب فئات واسعة من المواطنين.

ووجد لحسن الداودي نفسه في موقف لا يُحسد عليه عندما لوّح إلى إمكانية مغادرة شركة "سنطرال" للمغرب في حالة استمرار دعوات المقاطعة. كما نال العثماني انتقادات شديدة، في أول تصريح له تحدث فيه عن مصير العمال الذين يشتغلون في الشركات المعنية بالمقاطعة.

الناشط الحقوقي أحمد عصيد قال، في تصريح لهسبريس، إن تصريحات المسؤولين الحكوميين محبطة ومخجلة للغاية؛ "لأنه لا يمكن لحكومة أن تستمر في تجاهلها لنبضات المجتمع إلى هذه الدرجة"، معتبراً أن "الكارثة تكمن في تعقيب وزراء على مواطنين بأسلوب مخل يتضمن احتقارا للمجتمع، ويكفي هنا أن تنظر إلى المصطلحات والكلمات المستعملة في هذا الصدد، من قبيل المداويخ والخونة ومجهولون".

ويُضيف عصيد: "نحن أمام ظاهرة تستدعي اهتماما كبيرا وليس استهتارا واستهزاء؛ لأن تصريحات أعضاء الحكومة تشجع على الاستمرار في المقاطعة لمدة أطول، بينما المطلوب هو الحوار والنظر إلى هذه المطالب لكي يتبين إن كان هناك ظلم وخلل يلحق المستهلك إزاء الارتفاع الصاروخي في الأسعار".

"البيجيدي".. المسؤول الأول

عصيد حمّل المسؤولية الأولى لوزراء حزب العدالة والتنمية، وقال: "ينبغي على هؤلاء أن يبذلوا جهدا مضاعفا لإيجاد الحلول؛ لأنهم مسؤولون عن هذه الوضعية التي وصلنا إليها، بفضل سياسة حكومة بنكيران السابقة".

وتابع الباحث الأمازيغي: "بنكيران مسؤول بالدرجة الأولى عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. لقد كانت سياسته مقصودة، لذلك فآخر من يمكن أن يتحدث عن حملة المقاطعة هم "البيجيدي"، إلا إذا كانوا يحملون حلولاً.. بنكيران قال للمغاربة إذا انخفض ثمن البرميل سنخفض سعر المحروقات؛ لكنه لم يفعل بل قام بالعكس، وأكثر من ذلك افتخر بفعلته بداعي أنه أكسب الدولة الملايين على حساب المواطنين".

من جهته، حذر المحلل السياسي مصطفى السحيمي من تصريحات وزراء "البيجيدي"، وأورد أن تلويح الداودي بمغادرة الشركة الأجنبية "جاء للتغطية على مسؤولية الحكومة في تجاهل هذه الحملة الخطيرة، والتي يمكن أن تتطور إلى الأسوأ".

ويرى السحيمي، في حديث مع هسبريس، أن سلاح المقاطعة أخطر من الاحتجاج في مدينة أو إقليم؛ "لأن المسيرات يمكن احتواؤها مثل ما وقع في الريف وجرادة. لذلك كان على الحكومة أن تكون واعية منذ البداية، وتتواصل بصفة رسمية مع المغاربة لتوضح حقيقة الزيادات في بعض المواد".

"الصمت الحكومي أسهم في انتشار المقاطعة، بالرغم من عدم وجود زيادات في الأسعار"، يضيف السحيمي الذي دعا الحكومة إلى فتح تحقيقات لمعرفة نسبة أرباح الشركات إن كانت تطابق القوانين وتستجيب لشروط المنافسة الأخلاقية.

وخلص المتتبع للشأن السياسي إلى أن "عدم تواصل الحكومة في الوقت المناسب قد يجر على البلاد وقوع الكارثة، من قبيل استهداف المقاطعين لقطاعات حساسة وإستراتيجية كالأبناك مثلاً؛ وهو ما يمكن أن يضع شرايين البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة، لكن للأسف هؤلاء لم يتفهموا الأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حنان الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:25
فعلا لابد من الإنصات لمطالب الشعب وإلا تكرر عندنا ماوقع في تونس,إن الضغط على الشعب قد يؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه.
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68
2 - مهاجر الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:25
والله أحسن فكرة هي قطع جميع التحويلات مغاربة العالم الا للضرورة القصوة والمغاربة الداخل سحب جميع الارصدة وشوف ديك الساعة شكون هم المداويخ
إتحدوا أيها الشعب المداويخ العظيم أكرمك الله
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125
3 - كلمة حق الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:26
لأول مرة كاتكول الحق اسي عصيد، وصدق الله العظيم حين قال: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"
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47
4 - Akkawi الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:27
كل ما يقع في المغرب نحمله للحكومات السابقة والحالية بدون استثناء.
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53
5 - Maher الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:27
راه حشومة وعيب يبقاو فالمغرب بحال دوك النماذج في البرلمان والحكومة واش جايبين لينا دار العجزة تسير أمور البلاد وا فيقو وعيقو شوية راه الجيل ديال 2000 ماشي هو الجيل ديال 1960 الشباب ولاو يضحكو عليكم غير بالتكنلوجيا راه كاين فارق كبير فالسن وميمكنش تفهمو هاد الجيل لي طالع ... جيبو وزراء شباب وعندهم كفاءة راه كينين غير هوما اما يلا بقيتو كل عام تجي نفس الوجوه تسناو شي حاجة اخرى اكثر من المقاطعة لأن هاد الجيل مايقدرش يخرج للشارع ويغوت حيث اصلا ميقدرش على العصا هادا جيل الانفورماتيك وما ادراك ما لانفورماتيك
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58
6 - Adam الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:27
على مدى سنوات لم يستطع احد ان يمس المقاصة رغم مطالبات البنك الدولي و الكل كان يخاف من ردة الشعب. الى ان جاء بن كيران الذي كان شعاره محاربة الفساد فحرر المحروقات لتحرق بدورها كل شيء.
فانا استغرب الذين لا زالوا يطبلون له لانه يستحق اكثر من ذلك. و الشعب لن يغفر له و ستبقى وصمة عار على جبينه.
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70
7 - اسفي الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:30
الحكومة لا تحترم الشعب الدي هو من صوت لها وتحتقره وخير دليل على دالك التصريحات لقد بلغ سيل الزوبا
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45
8 - ملاحظ الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:30
طبقة سياسية والأحزاب التي أفرزت هذه الحكومة وبرلمانها ومستشاريها والهيئات التابعة لها...كلها تتودد وتستغفل وتستغبي وتوزع الوعود يمينا وشمالا وتتباكى على أحوال الشعب ووو.....وما إن تصل إلى مبتغاه حتى تنقلب رأسا على عقب لتخدم مصالحها وتصدر القوانين والتشريعات التي تسلب المواطن حقوقه فيصبح المواطن "عبدا" لانانيتهم وبورجوازيتهم يشغل بالعقود الزمنية المحددة دون حقوق (تقاعد/تأمين صحي/تعويض مرضي/نقل/اطفال.. )تتآمر عليه الطبقة السياسية التي جمعت بين المال والسلطة وحاصرته ضمن دائرتها الضيقة وجعلته عبدا لمنتجاتها وأغلقت المنافسة في وجهه .. .وفي الأخير تكيل له التهم القبيحة "مدوخين""قطيع" "خونة".... بذل تشكيل لجن تحقيق وتتبع الشركات المنتجة والاصغاء لصوت الموأطن وهمومه تحالفوا مع بعضهم البعض....
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26
9 - الحارس الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:31
هذه التدخلات مفيدة تسلط الضوء وتعري الافكار الحقيقية وتسلط الضوء على الخبايا الحقيقية لهم وتصنف حقيقتهم تجاه مصالح وحقوق الشعب يعيها العقل الواعي وكذلك العقل الباطن وضمنيا للعموم لغير المدقيقين والغير المركزين
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17
10 - مغربي مدوخ الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:33
مقاطعووووووون
وليس لدينا ما نخسره اللهم لك الحمد
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52
11 - ولد لحسن الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:34
يجب على الحكومة الاعتدار للشعب وتقديم الاستقالة فورا.
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42
12 - حسن الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:34
المسؤولية يتحملها البيجيدي ، تجار الدين هم سبب المشاكل كلها
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30
13 - Ayoub الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:37
Le printemps Marocain est en route, dés maintenant se sont les Marocains qui décident des prix de consommation qui leur convienne
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19
14 - مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:37
اينك يا محمد السادس ملك البلاد و العباد، ارجوك ان تتدخل و انقذ عبادك من هولاء المسؤولين
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-23
15 - مريم الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:39
السيد الوزير بوسعيد الكلمة لقال ((المداويخ)) فهي عنا بيها بعض الكتائب للحزب المعلوم مقصدش بيها المواطنين او الشعب كيف كيقولو هوما ، خص نبقاو نسمعو مزيان ماشي الكلمة لجاتنا على گانتنا نخطفوها وتهاتفو بيها فالسوشيل ميديا.
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-41
16 - meme الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:41
الداودي او العثماني او غيرهم لا يستطيعون فعل اي شئ و الامور ليست بيدهم ولكن يجب ان يعرفوا ان الشعب عنده البديل ثم لقد نسينا حليبهم و افريقيا صعب الان ان تعيد زبنائها صعب جدا اما المائ فلا يشربه الفقرائ ثم الداودي او العثماني او غيرهم يصمتوا و ياخدون العبرة من اخنوش امروه ان يغلق فمه فغبر كليا اما الذي ركبوا له البردعة و صلح لهم الامور و رموه في الخلائ فلا سامحه الله و حسبنا الله و نعم الوكيل فيه علئ ما فعله فينا اتمنئ له لا مساس في الدنيا و ان لا يفلت في الاخرة اف له
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10
17 - الناقد الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:41
عاجل: 20 صاروخا تنطلق من سوريا نحو الجولان المحتل وتصيب عدد من الأهداف الصهيونية.
إنتهى زمن استيعاب الضربات تم الوعود.
الصهاينة بالملاجئ في حالة الهلع.
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-2
18 - المتتبع الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:42
الحكومة لن تعي بعد ان الشعب عاق باساليبها القمعية لذلم اختار المقاطعة عوض الخروج للشارع والاعتقالات والمحاكمات كل مغربي حر قاطع والمقاطعة مستمرة وطلبات المغاربة ستزيد مع سكوت الحكومة لاجله لا محالة اليوم هي مقاطعة لمواد شركاتها راكمت الملايير من الارباح وغدا سيرتفع السقف وستفاجا هذه الحكومة التي هي محكومة بما لم يخطر لكل افرادها الذين نعتوا هذا الشغب بالمداويخ والقطيع والخونة واخيرا المجهولين حذار حذار حذار اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
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5
19 - بشرى الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:42
بوسعيد لم ينعت الشعب بالمداويخ لكنه نعث فئة معينة تابعة للبيجيدي وليس الشعب
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-30
20 - سعيد الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:43
الشعب يريد تدخل الدولة لتحديد هامش ربح الشركات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن ومدخوله.فرنسا مثلا أسعار منتجاتها أقل من المغرب رغم أن مستوى المعيشة يفوق بكثير المغرب.اذا ما هذا العبث الذي يحدث في المغرب ؟ او هل الدولة بدأت تفقد السيطرة على ضبط ما يمكن أن يضر بالسلم الاجتماعي ؟
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6
21 - عمر من تنغير الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:44
لماذا الوزراء والمسؤولين يكررون نفس الأخطاء بالامس نعتوا شباب الريف بالخونة والعمالة وتبين للرأي العام فيما بعد انهم شباب يدافعون عن ابسط الحقوق ومع ذلك زجوا بهم في السجون واليوم الشعب كله "مداويخ""مجهولين""جعانين" وغيرها من الاوصاف الايخجل هؤولاء من انفسهم؟
###المسؤولون في واد والشعب في واد اخر###
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8
22 - مغربي مقهور الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:44
اش بغيتو عند السي بنكيران واش غير هو الي كاين فالبلاد
الحقيقة وهي انه كان واقف لبعض الوزراء و اللوبيات في الحلق ماقدروش يسرطوه وهو في الحكومة ومنين سالات المدة ديال الرئاسة ديالو ردو عليه العيب
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-9
23 - NOUMRI الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:45
لو كانت لدينا معارضة حقيقية في البرلمان لقدمت ملتمس الرقابة او سحب التقة حسب ما يخوله الدستور بعد الإهانات التي تعرضنا لها من طرف وزراء و بعد أعضاء مجلس النوام و كدا رئيس الحكومة الصامت اللدي وصفنا بالمجهولين بعد صمت دام أسبوعين لو كنا في دولة ديمقراطية لتم إقالة الوزير المكلف بالحكامة لكننا في المغرب إدن لا نستغرب تدكير أنه في فرنسا أقيل مدير شركة air France بعد دخول موظفيها في إظرابات أسبوعية إحتجاجا على سياسة الشركة يجب الإستمرار في المقاطعة حتى تتم مراجعة أتمان السلح الأساسية في السوق و القضاء على الإحتكار
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5
24 - jamal الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:48
ينبغي أن تستمر المقاطعة وينبغي أيضا مقاطعة جريدة الأخبار التابعة لرشيد نيني باعتباره بيدقا بيد أخنوش.
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6
25 - جواد المغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:50
والله حتا جيا المقاطعة بعد الابناك و بالتالي السكة القلبية للاقتصاد المغربي ومن بعدها الانتخابات والقائمة طويلة جدا
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6
26 - هشام الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:52
إنه أمر خطير جدا
سحب أموال المغاربة من الأبناك يعني إنهيار الدولة تماما
مجرد التفكير في الأمر يضع الدولة في موقف جد حرج
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4
27 - hosni الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:53
Facts are facts :Moroccans are driven to boycotts
due to governmental unjust social policies dictated by the new_imperialist circles and lobbies.It's high time the government should listen to the voice of the masses .Otherwise,people will revolt.
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3
28 - اين ثقافة المسؤولية? الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:55
المسمون بالمسؤولين على تسيير شؤون البلاد همهم الوحيد هو تسيير شؤونهم الخاصة ولا يهمهم الشعب الذي, البعض منهم لقبوه بالدواويخ ,والقطيع ,اهل هؤلاء المسؤولين اهل بتقافة التسيير والجواب لا ,لانهم في ءاخر المطاف يعون بان هناك لا توجد محاسبة عندما تنتهي صلاحيتهم. ولهذا لا يعطون قيمة للمواطن ضنا منهم ان المواطن هو رقم لا غير
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2
29 - citoyen الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:55
ا ن اكبر خطا هو اعتقاد الاحزاب ان لديهم انصار وخصوصا العدالة والتنمية التي مافتا وزرائه يتبجحون بان الشعب اختارهم وهل مليون صوت هو الشعب مما ادى الى افراز حكومة وبرلمان ضعاف ويا ما حذر المحللون الى الاهتمام بالفئة المقاطععة للانتخابات التي تمثل ثلات ارباع الكتلة الناخبة فعندما تخلت الاحزاب والنقابات في يتاطير الناس وتنظر اليهم ككتلة لاغير تملاا بها القاعات والمسيرات جاءت التكنلوجيا الرقمية و للاسف وحلت محلها لذا يجب النظر الى المقاطعة من باب واسع بعيدا عن التشنج واصلاح ما يمكن اصلاحه واظن ان الامر بسيط
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2
30 - Youness الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:55
حكمة مشروعية الصوم من الناحية الاجتماعية هي عندما ينقطع الغني عن الاكل لمدة طويلة فانه حتما سوف يحس بالفقير الدي لا يجد ما يأكل في بعض الأحيان .
لكن الغني لا يمكن ان يحس بالفقير لأنه لم يدق طعم الفقر يوما لانه يولد غني ويرت الغنى بالاظافة الى المنصب الموروت قبل تخرجه الدراسي
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2
31 - مواطن . الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:56
عصيد هو آخر من يحق له مساندة الشعب المقاطع .. والركوب على الموجة . كثر الان من يتحدثون عن مكانة الشعب .. وحقه في المقاطعة . اين كانوا منذ 20 يوما .. لما وصف المقاطعون بالمداويخ وبالخونة وبالمدفوعين سياسيا ؟؟؟ هكذا هم السياسيون و''المثقفون'' المنافقون . الشعب استيقظ ايها المداويخ الحقيقيون . ماعاد يهمه دفاعكم عنه . انه اليوم يدافع عن نفسه بنفسه .
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4
32 - المغرب المغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:57
إحنا عصيد مكيمتلناش حيت مقدرش ينتقد الأسماء المستهدفة كاخنوش مثلا بل راوغ والصق التهمة إلى بي جي دي فقط وقال إن بن كيران هو السبب مع العلم ان اخنوش يأخذ البنزين من المحمدية ويبيعه إلى المواطن...شكون قال لكم بلي المغاربة باغين يسحبوا الأموال من الأبناك أنا أعلم أن المقاطعة ليس لها رئيس أو نائب بل رأي الشعب المواطن البسيط الذي لا يمارس السياسة والحسابات الضيقة بل يمارس حقه بالدستور ولا نريد تغير المقاطعة إلى مقاطعة أخرى يكفي المواد الأساسية لكن هاته المقاطعة ليست حرب بل رسائل فقط...عصيد أو غيره لا يمثلني واقول لعصيد اتحادك أن تذكر إسم اخنوش وتنتقده...إنتهى
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1
33 - Amine الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:58
"سحب أموالهم من البنوك" ... همممممممم، فكرة زوينة.
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1
34 - احمد الخوتاري الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:58
تصريحات الوزراء حول حملة المقاطعة تبقى ظاهرة صحية . شريطة ان لا تكون بها دساءس وسوء النوايا . كالتي صادرة منك . لانك تسعى الى فتنة.
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-2
35 - جلال الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:59
مسؤولية التواصل في الشركة سنترال تكذب لام الوزير الدوادي في البرلمان على أن الشركة سنترال تريد الرحيل عن المغرب قالت ان كلام الوزير لا الاساس له من الصحة لم تناقش الشركة بتاتا هذا الموضوع مع أي المسؤول الحكومي مشكلة حكومة ووزرائها يعرفون حكومة أن الحكومة احد الاسباب الغلاء الأسعاررفع الشركات الأسعار منتوجاتها لي أنالحكومة زادت االضرائب على الشركات هي تزيد الأسعارعلى المواطن كي ترفع هامش ربحها بالتالي المسؤولية الحكومة ثابتة في رفع االأسعارتخفيض االضرائب عن الشركات خاصة المواد الأساسيةمتل حليب سوف تجبر الشركات على خفض الاسعارها نتفهم اأنترفع االضرائب على المنتوجات كمالية لا يحتاجها المواطن كثيرا هذا من حقها لكن لماذا رفع الضريبة على منتوج الأساسي تدخل في المعيشة المواطنين الاستقراره متل حليب الزيت الزبدة الشاي السمك ليصانص المازوت سكر دقيق اللوبيا العدس حمص اذا عرفنا أن هذه منتوجات تنتج في الداخل لاتستورد من الخارج تحتاج رفع الجمارك كي تحمي المنتوجات الداخلية الحكومة باغية تحل العجز المالي تنفذ االشروط خزيرات البنك الدولي على ظهر الشعب تم افقاره
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2
36 - Abedou الخميس 10 ماي 2018 - 00:00
في الوقت الذي كان الجميع ينتظر ردا عقلانيا من معالي وزراء حكومة البيجدي التي أ غرقت كل شي في الأوحال يطل علينا هؤلاء الوزراء المدوخين فعلا بتصريحات أقل ما يقال عنها تصريحات تحمل في طياتها كثيرا من الهواية وقلة حيلة اليد،مجهولون بالنسبة للرئيس فيما فضل آخر بترهيب المواطنين وهو يتكلم عن مغادرة شركة كبرى استقرت بالمغرب منذ الخمسينات وكأن المواطن لا يمكنه ان يعيش بدون حليب هذه هي حكامته
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2
37 - Abdou الخميس 10 ماي 2018 - 00:01
الخطوات التي ربما ستشل كل القطاعات ولا نريدها لوطننا العزيز هو سحب المواطنين لأموالهم من الأبناك وستعم الكارثة وسنرى تصريحا مغايرا لكل من المدوخ رقم 1 والداودي والعثماني.
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1
38 - مقاطع الخميس 10 ماي 2018 - 00:01
هنا كيبنو (المسؤولين) زيرو في تدبير الأزمات ولو بالتصاريح فين عاد الأفعال
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1
39 - mre الخميس 10 ماي 2018 - 00:05
لقد تعودوا على احتقار الشعب و قمعه و تلفيق التهم له ادا اجتج حتى على الرعي و ماء الواد.
لهدا اصيبوا بالسعار لانهم لا يستطيعون حلا امام المقاطعة ليس كالادوية و اللقاحات الفاسدة.
ما كرهوش يشربونا الحليب بالقوة
المقاطعة تم المقاطعة
الحليب
الماء
السمك
...
و حتى التحويلات كما تفضل الاخوان فهي تدخل من الباب و تخرج في حقائب محمية
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0
40 - الغيور الخميس 10 ماي 2018 - 00:05
المسؤولية تقع على عاتق الاحزاب المشاركة في الحكومات السابقة والحالية وغير المشاركة تريد ان تركب على المقاطعة للاستقطاب والاستيلاب انشر ياراجي
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0
41 - علال الخميس 10 ماي 2018 - 00:07
الشعب المغربي خاصو ياخد الكلمة شوي .صافي باركة كلهم خداوها و عاودوا و النتيجة زيرو .وااااا ااااااالمسؤولين جربوا واخا غير مرة
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0
42 - Amine RNI الخميس 10 ماي 2018 - 00:09
اذا ارادت هذه الشركة ان تغادر فما المانع ستحل محلها شركة اخرى و توظف نفس العمال.
هذه شركة فاشلة لا تستطيع بكل موظفيها من تدبير اول ازمة منذ مجيئها الى المغرب لماذا لا تكشف عن تكلفة انتاجها و نسبة ارباحها اذا كانت معقولة فالمقاطعة ستتوقف والا فستستمر.
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0
43 - منير الخميس 10 ماي 2018 - 00:11
ياودي اشمن مقاطعة دابا عاد غادين تشفو الاسعار والمعيشة كي غاتولي بعد خروج الصهيوني من الاتفاق النووي ياربي لطف بنا
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44 - Mohamed الخميس 10 ماي 2018 - 00:12
Il faut baisser les salaires des ministres, des parlementaires et là on fera de grandes économies.ce n'est pas normal qu'un ministre soit payé plus de 50000 dirhams alors que le smic est de 2200 dirhams.Il faut arrêter d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Il faut une vraie justice sociale. Allah Alwatan Almalik.
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45 - Marocain الخميس 10 ماي 2018 - 00:16
Nous exigeons la démission du gouvernement et la disparition de tous les partis politiques.on en a marre.vous poussez le peuple vers l inconnu.
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46 - الناقد الخميس 10 ماي 2018 - 00:18
بلغ عدد الصواريخ التي هاجمت كيان العدو الإسرائيلي حتى الآن 50 صاروخا، وكيان العدو يقرض على جيشه والصهاينة حدر نشر أي أخبار أو صور.
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47 - يوسف سلا الخميس 10 ماي 2018 - 00:20
الحمد لله هاته الحملة علمتني الكثير،اليوم و أنا في السوق وجدت الموز ب14 درهم قلت في نفسي خليه يخماج ههه فكرة جيدة المهم هو مغديش نجوع بتركه،بالنسبة للسياسيين و الوزراء فأصبحت لي قناعة بأن لا تقت فيهم ،حكومة العدالة و التنمية حكومة فاشلة و خائفة مجرد شعارات واهية لا تمثل الشعب و المواطن في شئ إن شاء الله الشعب سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة.
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48 - Mohammed الخميس 10 ماي 2018 - 00:21
المقاطعة
أن النغاربة ليسوا بلدا فل المغاربة أناس عرفوا الحقيقة كانت المسلمة المغربية تنظر من حال الضعيف ة أما الآن فقد مداويخ وحالما ولكن الأمر كله يرجع ألينا الآن صوتنا ةصققنا لخكةمت بكيرلن الدي فال في أحد خطاباته اني اقول لكم أن ارتفع ثمن الرملي ولكن هناك فرق كبير بين الكلام والفعل فلك الله يا سيد بن كيران
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49 - مغربي غيور الخميس 10 ماي 2018 - 00:22
أول خطوة يلزم الدولة اتخاذها وهي يأديب هؤلاء المسؤولين الذين أساؤوا إلى الشعب المغربي لرد الاعتبار لهم ولجعلهم عبرة لمن سيأتي . ثانيا الحوار مع الشعب وتحديد أثمنة لكل المنتوجات بشكل لا يضر لا المستهلك ولا المنتج كي يستقر اقتصاد البلاد والكل يعيش في رخاء بدل الضيق الذي نعاني منه.
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50 - امين الخميس 10 ماي 2018 - 00:23
يجب محاكمة بن زيدان واذنابه على فعلتهم.
هم المسؤولون لك يوم يا بن زيدان.
وعند ربكم تختصمون.
نحن فعلا مداويخ لكنصوت عليكم.
فليكن شعارنا مقاطعة الانتخابات المقبلة.
والسلام عليكم.
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51 - Zodiac الخميس 10 ماي 2018 - 00:25
المقاطعة يجب أن تشمل كذلك صناديق الاقتراع التي تفرز وزراء ينعثون الشعب المغربي بالمذاويخ والخونة ..........و
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52 - شي مغربي الخميس 10 ماي 2018 - 00:28
الداودي يقول أن زلة بوسعيد لا يمكن أن تحسب على الحكومة لأن مواقف هذه الأخيرة تبلغ في بلاغ رسمي وعبر ناطقها الرسمي. طيب، بناء على نفس المنطق، لا يمكن أن نؤخذ رد الدوادي كرد للحكومة لأنه مجرد وزير فيها تماما كالمتعجرف المقيت والفيودالي الخلفيات بوسعيد. وكان على الحكومة عوض ذلك التكفل لوحدها بهكذا رد عبر بلاغ رسمي. أم ترى الحاذق الداودي قصد أن يفهمنا نحن السذج المداويخ أن هناك توجهان في الحكومة، واحد معنا والآخر ضدنا؟ متى نفهم جميعا أن التعامل السليم والمقبول مع الآخر،خصوصا لما يكون ذلك الآخر شعبا بأكمله، يبدأ من احترام عقله ونضجه؟
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53 - هشام كولميمة الخميس 10 ماي 2018 - 00:28
نعم للمقاطعة...و لكن الحذر ثم الحذر من السياساويين(و خصوصا تجار الدين) الذين يريدون الركوب على هذا الشكل الحضاري...تحية حارة للشعب المغربي الحر الأبي.
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54 - زكرياء الخميس 10 ماي 2018 - 00:29
التصريح الطائش لوزير في البلدان الديمقراطية = استقالة فورية أو إجبارية + اعتذار لرئيس الحكومة .
هذه المعادلة البسيطة لم يَدرسها وزراؤنا ولا رئيس الحكومة. وهذا قمة في التسلط.
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55 - محمد الخميس 10 ماي 2018 - 00:31
تجار الدين لكم الله اتجار الدين تبيعون واشتريت ونحننصفق لكم لو كنتم رجالا قدموا استقالتكم فقد استفحل الأمر وبلغ السيل النبي
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