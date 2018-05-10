أوجار يجري مباحثات مع نظيرته الكندية بأوتاوا

هسبريس من الرباط

قام محمد أوجار، وزيل العدل، الأربعاء بأوتاوا، بإجراء مباحثات مع نظيرته الكندية جودي ويلسون رايبولد، همت سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال القضاء، وكذا التنزيل الأمثل لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على هامش المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش في أبريل الماضي.

وبهذه المناسبة، أشادت رايبولد بالنجاح الذي عرفه مؤتمر مراكش، كما ثمنت الإصلاحات التي يشهدها المغرب، لاسيما في ما يتعلق بمنظومة العدالة.

ويقوم أوجار حاليا بزيارة إلى كندا للمشاركة في أشغال المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية للفرنكفونية حول موضوع: "12 سنة على إعلان سانت بونيفاس حول الوقاية من النزاعات والأمن الإنساني". كما حضر الوزير جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة في مجلس العموم الكندي.

من جهة أخرى، التقى أوجار المندوب الفيدرالي في القضاء مارك جيرو، الذي قدم عرضا حول اختصاصات هذه المندوبية الحكومية المكلفة بالسهر على حماية استقلالية القضاة.

وشكل اللقاء مناسبة قدم خلالها أوجار عرضا حول أهم الإصلاحات التي همت منظومة العدالة بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي عبر المسؤول الكندي عن إعجابه بها، خصوصا تلك التي تهم استقلالية السلطة القضائية وكذا استقلالية رئاسة النيابة العامة.