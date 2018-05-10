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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة
هسبريس - و.م .ع
الخميس 10 ماي 2018 - 20:20

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.333 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 05 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية، وذلك بإحداث باشويتين اثنتين بكل من جماعة آيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة-آيت بها، وما يقتضيه ذلك من حذف القيادتين الموجودتين حاليا بالجماعتين.

وأضاف أن المشروع يتعلق أيضا بإحداث 3 دوائر و16 قيادة بالنفوذ الترابي لـ 10 أقاليم، موضحا أنه بذلك ينتقل، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر من 203 إلى 206 وعدد القيادات من 694 إلى 708.

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1 - Marocain الخميس 10 ماي 2018 - 21:49
دبا انا الى مشيت نشري بلغة فاسية بمناسبة حلول سيدنا رمضان، وبغيت نتشطر وقلت للبائع ان ثمن البلغة غالي واش يمكن يرفع علي دعوى بتهمة ترويج خبر زائف لانني ما عرفش شحال تيتباع الجلد والسوميلة واليد العاملة ومصاريف الكراء.
#ترويج_تدوينة_كاذبة
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