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كُتّاب وآراء
الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية"
أكدت الحكومة أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وذلك على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة "تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف".
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.
وفضلا عن ذلك، يشير بلاغ رئاسة الحكومة، فقطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.
وأبرز البلاغ أنه "انطلاقا من قناعاتها الراسخة بالحفاظ على المصلحة الوطنية، فإن الحكومة تؤكد حرصها على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة، تؤكد أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
وهل اصلا شركة الحليب المعنية بالمقاطعة هي شركة مغربية ؟
وهل شراء منتوج من شركة بعينها يعتبر عمل وطني
انا الصراحة بدات اتسائل عن بعض المفاهيم
هل نحن مواطنين ام رعايا ام زبائن ام مادا ؟
ان دل على شيء فهو يدل على التضيق الدي اصبحة عليه الحكومة لم يسبق لي ان رأيت او قرأت أن حكومة تحت شعبها على اقتناء منتوجات معينة مهما كان سعرها وإلا سيكون مصيره السجن هههههه حقا ايقنت اليوم انكم ديكتاتوريين من الدرجة الاولي غرضكم الرجوع بنا الى عهد ابا لهب والعبودية .
بعدما فقدت كل امالي منكم ايمكنني طرح طلب وهو أخر طلب لي ؟؟
ايمكنكم منحي تأشيرة الى ابعد قطب عنكم على وجه الباسطة ؟؟
الصدع والمساهمة في التنمية المباشرة للمواطنين،ما نسمعه هو السب والقذف وإبخاس الحقوق وإهدار المال العام وعدم مقاضاة كل مسؤول قام بخرق القانون وما
مقاطعة بعض المواد الأساسية دليل على أن الشعب المغربي الحر الأبي لم يعد يثق في وعودكم
ساتجاوز كل ما سبق و احاججك بنفس الحجج التي ادليت بها في تصريحك، ألم تقل انه لو كانت الشركة تشتري الحليب من الفلاح بثمن بخس كانت لتبيعه بثمن في متناول الشعب. لم لا نسقط هذا المنطق على المحروقات ألم يكن ثمن برميل النفط في الحضيض خلال السنوات السابقة فبكم يتم بيعه للمستهلك المغربي؟؟!! و لنسقطه ايضا على الاسماك التي حبانا الله بها في هذا الوطن و بالمجان فبكم نشتري الكيلوغرام الواحد من السردين ؟؟؟!!!
Merci
لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من خولت له نفسه العبث بمستقبل هذا الوطن..
كيف يمكن ان تفسر تلك الشركات الملحية الصغيرة التي تشتري الحليب من التعاونيات بدرهم زائد عن شركة سنطرال ، يعني ان سنطرال هامش ربحها أكثر من درهم بكثير
%=÷%%من انتم%==_ دقت ساعة العمل دقت ساعة الزحف لا رجوع الى الوراء الى الوراء مقاطعة مقاطعة
عضني اليوم ومات
فدعاني حارس الأمن لأعدم
عندما اثبت تقرير الوفاة
أن كلب السيد الوالي تسمم
الشاعر: أحمد مطر
حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.