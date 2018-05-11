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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | سياسة | الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية"

الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية"

الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية"
هسبريس من الرباط
الخميس 10 ماي 2018 - 22:19

أكدت الحكومة أنها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وذلك على خلفية المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة "تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف".

ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.

وفضلا عن ذلك، يشير بلاغ رئاسة الحكومة، فقطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.

وأبرز البلاغ أنه "انطلاقا من قناعاتها الراسخة بالحفاظ على المصلحة الوطنية، فإن الحكومة تؤكد حرصها على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة، تؤكد أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - AVOCAT الخميس 10 ماي 2018 - 22:36
دبا انا الى مشيت نشري بلغة فاسية بمناسبة حلول سيدنا رمضان، وبغيت نتشطر وقلت للبائع ان ثمن البلغة غالي واش يمكن يرفع علي دعوى بتهمة ترويج خبر زائف لانني ما عرفش شحال تيتباع الجلد والسوميلة واليد العاملة ومصاريف الكراء. !!!!!!
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285
2 - مواطن الخميس 10 ماي 2018 - 22:36
شري بزز سنطرال وسيدي علي ولا دخل لحبس !
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283
3 - مقطوع ومقاطع الخميس 10 ماي 2018 - 22:36
حكومة فاشلة زبوركم تنفعو بيه ان يسرد علينا الخلفي قرار اعدته له شركة الحليب قمة العار فلسفتكم نتركوها لكم لن نركع ولن نخاف مقاطعون
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231
4 - الغائب الخميس 10 ماي 2018 - 22:37
سوء النية هو سياسة الحكومة مصاصي الدماء
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191
5 - سارة الخميس 10 ماي 2018 - 22:38
انا مكنشربش الحليب المبستر كيعجبني الطبيعي من عند البقرة لعندنا نيشان
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160
6 - هشام الخميس 10 ماي 2018 - 22:39
هل الشركات المعنية بالمقاطعة مكتسبات محققة في المغرب

وهل اصلا شركة الحليب المعنية بالمقاطعة هي شركة مغربية ؟

وهل شراء منتوج من شركة بعينها يعتبر عمل وطني

انا الصراحة بدات اتسائل عن بعض المفاهيم
هل نحن مواطنين ام رعايا ام زبائن ام مادا ؟
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146
7 - مواطن الخميس 10 ماي 2018 - 22:39
شهر رمضان الكريم شهر العبادة و التقرب من الله سبحانه وتعالى ... مشي شهر لشرب الحليب اليوم ظهرت الحكومة انها في موقف محرج مقاطين و الشعب انتصر يحيا الشعب
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158
8 - aziz580 الخميس 10 ماي 2018 - 22:39
بعد هاد القرار اقسم اني مقاطع طول العمر
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165
9 - tarik الخميس 10 ماي 2018 - 22:39
الحكومة في حد ذاتها زائفة و لا مصداقية لها
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130
10 - فاهم الخميس 10 ماي 2018 - 22:40
اذا كان هامش الربح الذي حسبته الحكومة مع الشركة الخاص سنطرال هو ربح قليل، فالمقاطعة هي أيضا فعل قليل وإلا فهناك منتجات أخرى يجب أن تتم فيها مقاطعة لأنها تستغل ضعف الدخل الفردي للمواطن المغربي
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109
11 - العنكبوت الخميس 10 ماي 2018 - 22:40
أتحدث عن نفسي، اللهم فالشينوا ،والنعناع راه باقي رخيص هههه
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77
12 - simo الخميس 10 ماي 2018 - 22:41
سبحان الله. الحكومة التي عجزت عن مراقبة ومحاسبة ناهبي المال العام، ومراقبة التزام أباطرة الفساد بالقوانين التي تحمي صحة وجيوب المواطنين. ها هي بقدرة قادر تكتسب القدرة وحق الوصاية على نوايا الموطنين، وتتعهد بما لها من قدرة التجسس والتنصت وممارسة الرقابة غير القانونية واللااخلاقية، لتكميم أفواه المواطنين، ومنعهم حتى من حق التاوه والصراخ من شدة الظلم والألم، وكان شعارها تالموا في صمت يرحمكم الله. إلا تبا لكم ولخستكم.
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97
13 - al3a3andass الخميس 10 ماي 2018 - 22:41
هل تريد الحكومة التي لم ينتخبها أكثرية الشعب إقناعنا بأن ربح شركة الحليب لا يتجاوز ربحها جوج فرانك في اللتر الواحد ؟ أعتقد قطعا بأن الحكومة هي من تروج لأخبار زائفة
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114
14 - عبد الله الخميس 10 ماي 2018 - 22:43
إن لم تستحي فافعل ماشئت وصل الله وسلم على الحبيب
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94
15 - عرشان الخميس 10 ماي 2018 - 22:43
ههههههههههههه بدون تعليق
ان دل على شيء فهو يدل على التضيق الدي اصبحة عليه الحكومة لم يسبق لي ان رأيت او قرأت أن حكومة تحت شعبها على اقتناء منتوجات معينة مهما كان سعرها وإلا سيكون مصيره السجن هههههه حقا ايقنت اليوم انكم ديكتاتوريين من الدرجة الاولي غرضكم الرجوع بنا الى عهد ابا لهب والعبودية .
بعدما فقدت كل امالي منكم ايمكنني طرح طلب وهو أخر طلب لي ؟؟
ايمكنكم منحي تأشيرة الى ابعد قطب عنكم على وجه الباسطة ؟؟
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79
16 - حديو الخميس 10 ماي 2018 - 22:44
صافي خلعتونا بلاتي ارا جوج يطرو باش يبقاو هد الناس على خطرهوم ونساهمو في اقتصاد البلاد
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56
17 - غريب في بلادي الخميس 10 ماي 2018 - 22:44
انتم يا حكومة و يا مسؤولينا هم الزائفون تضحكون علينا تنهبون خيرات البلاد وعندما نطالب بأبسط الحقوق نصبح خونة و مدوخين ووووو .... تريدوننا صم بكم عبيد لترتاحوا حسبنا آلله ونعم الوكيل
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61
18 - خالد.ف الخميس 10 ماي 2018 - 22:44
سيبدؤون بمطاردة الساحرات ! عجبا لهؤلاء ، أيحسبون أن قمعهم سيطال المواقع الٱجتماعية العابرة للحدود كما طال محتجي الشوارع ! ماذا عن مغاربة العالم المتضامنين مع إخوانهم بالداخل !؟ أهم أيضا سيطبق عليهم قانونكم !؟ حكومة إرتجالية بكل المقاييس !
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57
19 - الصراحة على عين ميكا الخميس 10 ماي 2018 - 22:45
اين هو مجلس المنافسة او المراقبة اما بخصوص المقاطعة فهناك على غرار الحليب هناك للمحروقات فماذا انتم فاعلون.
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46
20 - ر-ا زاوية الشيخ الخميس 10 ماي 2018 - 22:45
ههههههههههه أودي يا الحكومة يا ودي صافي.....خلاوها المصري ما قديتو على لحمار (الشركات) بديتو كتعطيو لعصا ل البردعة تبا لهكذا حكومة
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49
21 - رشيد الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
اصلا هي حكومة زائفة .... بلا منفعة .... تتمسك بمصالحها لا غير
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46
22 - مول الولاد الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
هذه المحكومة لا يهمها الفقير صاحب 4 أطفال كيف له شراء الحليب في رمضان و ثمنه المرتفع رغم اننا نحقق الاكتفاء الداتي في مجال الحليب، لكن ماًيهمها هو مصلحة المستثمر (المستغل) الذي يسيرها في الكواليس. عاش الشعب حرا حتى نظل متحدين ضد شياطين الانس
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47
23 - محمد الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
منذ أن فتحنا أعيننا في هذا البلد الحبيب لم نسمع بحكومة تبحث عن حلول لحل الأزمات وراب
الصدع والمساهمة في التنمية المباشرة للمواطنين،ما نسمعه هو السب والقذف وإبخاس الحقوق وإهدار المال العام وعدم مقاضاة كل مسؤول قام بخرق القانون وما
مقاطعة بعض المواد الأساسية دليل على أن الشعب المغربي الحر الأبي لم يعد يثق في وعودكم
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38
24 - ولاد اوشاح الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
افشل حكومة في العالم مقاطعون ونفتخرون
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57
25 - nono الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
الحكومة ما خلات لينا فلوس باش نشريو لحليب.
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43
26 - تازي حر الخميس 10 ماي 2018 - 22:47
مهما فضل الانسان الصمت في هذا الوطن إلا و أجبره ناطق حكومته على الكلام. يا ناطق حكومتنا من تتهم بترويج المعلومات الخاطئة لتغليط الرأي العام؟! اظن انك تتهم الرأي العام نفسه بتغليط نفسه!! اتريد من الجزء المقاطع من المجتمع ان يستهلك هذه المنتوجات رغما عن انفه؟؟!! ما سمعنا بهذا حتى في كوريا الشمالية. و لماذا تخص بالذكر الحليب فقط دون الماء و المحروقات؟؟!! هل اصبحت ناطقا باسم شركة الحليب ام انت ناطق باسم حكومة جزء من شعبها هو من خاطبته اليوم على اساس انه خائن للوطن بمقاطعته، كما سبق ان خاطبه مسؤول من الشركة نفسها.
ساتجاوز كل ما سبق و احاججك بنفس الحجج التي ادليت بها في تصريحك، ألم تقل انه لو كانت الشركة تشتري الحليب من الفلاح بثمن بخس كانت لتبيعه بثمن في متناول الشعب. لم لا نسقط هذا المنطق على المحروقات ألم يكن ثمن برميل النفط في الحضيض خلال السنوات السابقة فبكم يتم بيعه للمستهلك المغربي؟؟!! و لنسقطه ايضا على الاسماك التي حبانا الله بها في هذا الوطن و بالمجان فبكم نشتري الكيلوغرام الواحد من السردين ؟؟؟!!!
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65
27 - majid الخميس 10 ماي 2018 - 22:48
لماذا جعلتم قطاع الحليب بالمغرب مرتبط بشركة واحدة و اصلا فرنسية هل الحكومة موجودة لتشجيع التنافسية و خلق شركات وطنية متعددة ام الدفاع عن احتكار السوق من قبل شركة واحدة تجعل جل الفلاحين مرتبطين بها
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44
28 - youssef الخميس 10 ماي 2018 - 22:48
والله إلى الحماق هذا هادشي لي بقا لهاد الحكومة غي تحبس الشعب ولا دفنو تحت الأرض اعيشو غي هوما
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30
29 - الزراوي الخميس 10 ماي 2018 - 22:48
تهديد الحكومة شبيه بمقولة بوش " من ليس معنا فهو ضدنا "
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31
30 - ber nour الخميس 10 ماي 2018 - 22:49
المداويخ يلاه فاقو من الدوخة فين كنت شحال هاذي. مبقاتش هذه غير مقاطعة افتراضية دابا ولات واقعية . مكرهتوش تغلق لينا الفضاء الازرق ديالنا هههههه مقاطعة مقاطعة .حتى تقو الله فينا السلام عليكم
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24
31 - متابع الخميس 10 ماي 2018 - 22:50
قاطع بلا بيغيتي ولكن ما تحرضش غلى المقاطعة والا راك تخالف القانون وستعاقب .انتهى الكلام
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-28
32 - mouatin الخميس 10 ماي 2018 - 22:50
il faut avouer que les messages diffusés sur les réseaux sociaux sont basés sur des mensonges, et des photoshops et photos truquées , si on veut vraiment améliorer la situation , il faut que le peuple soit honnête et cultivé, parcequ'en diffusant des mensonges, on ne fait qu'empirer la situation qui a déjà atteint le niveau record.
Merci
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-19
33 - مافاهم والو الخميس 10 ماي 2018 - 22:51
يبدو ان الحكومة ستشرع في متابعة مسيري الصفحات الداعين الى المقاطعة وهذا تصرف طائش يبين مدى استهتار الحكومة بمطالب الشعب وستكون العواقب كبيرة وسيفقد نحس الدين البكماني منصبه وسيبقى في حالة تشرد لانه على ما يبدو فالمواطن سيقاطع عيادته للطب النفسي
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17
34 - mouktadi abderrazak الخميس 10 ماي 2018 - 22:51
شركة دانون صافي الأرباح في الحليب عشرون سنتيم وكل المشتقات الأخرى فين امشات الله يعطينا الصبر حتى 2021
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21
35 - المحتار الخميس 10 ماي 2018 - 22:51
بعد أن ارتأت الحكومة أنها ستحارب المقاطعين، و انطلاقا من المفهوم الآكاديمي لحرية التجارة و حرية المنافسة و حقوق الفرد لشراء ما يريد، أعلن المقاطعة الأبدية للمنتجات اللتي أراد المغاربة مقاطعتها. هذه حريتي و حرية المواطن لشراء ما أراد و حرية التجارة. و إذا ما فشلت شركة لأي سبب كان، فإنها ستبيع أسهمها أو شركتها و سيشتريها من يرى أنه قادر أن يستقطب الزبون. قواعد التجارة تدرس في كل جامعات العالم و من بينها المدارس و الجامعات الوطنية المغربية و هي المخولة لإعطاء الدروس للسياسيين، لفهم معنى حرية التجارة. كما يجب استشارة المنظمة العالمية للتجارة و منظمات حقوق الزبون و استشارة الوكيل العام للمملكة و المجلس الأعلى للقضاء. التنافسية لا تعني للتنافس بين الشركات و حدها و لكنها تعني التنافسية إزاء الزبون كذلك. نحن شعب يعيش في المملكة المغربية الشريفة اللتي تحترم المعاهدات الدولية و شعارنا الدائم هو الله، الوطن، الملك. و نقف وراء السدة العالية بالله من أجل وحدة وطننا و ظد كل المؤامرات العدوانية ظد وحدة الوطن بما فيه الصحراء المغربية الغالية و العزيزة على كل الشعب المغربي الأغر العزيز.
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18
36 - اندلسي الخميس 10 ماي 2018 - 22:51
هؤلاء يقرؤون إملاآت مافيا الاحتكار لا أقل ولا أكثر والجميع في ورطة لأن الهوة أصبحت تبتعد أكثر فأكثر بينهم وبين الشعب
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27
37 - essaid الخميس 10 ماي 2018 - 22:51
قلة الحيا ،الحكومة لم تقدر على تنزيل الدستور في سنوات،وبقوة قادر ستقوم بتنزيل عقوبات على مواطن له الحق ان يشتري او لا ،العجب ،
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22
38 - لشكر مولاي اعلي الخميس 10 ماي 2018 - 22:53
المرجو اشهار الاثمنة والوزن الصافي على اغلفة المواد وخصوصا الحليب.
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18
39 - محمد الخميس 10 ماي 2018 - 22:53
لاعلاقة لجودة أو أثمنة الحليب أو أي مادة من المواد الاستهلاكية المنتجة في المغرب بالمقارنة حتى مع الدول الاوربية . مقاطعووووووووووون
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21
40 - larsen الخميس 10 ماي 2018 - 22:54
دابا نشرب لحليب صحا عليا باش نتسما كنبغي المصلحة ديال البلاد بففففف الله ياخد الحقيمهل ولا يهمل
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21
41 - قدور الخميس 10 ماي 2018 - 22:54
نعم يجب الحذر من نشر أخبار كاذبة وزائفة تخص بلادنا وتلحق به اضرار اي كان نوعها ولكن مقاطعة بعض المنتوجات ليست مبنية على أخبار كاذبة وإنما مبنية على واقع مرير يعيشه المواطن العادي ألا وهو الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والأثمان الخيالية التي تتحكم فيها الرأسمالية الإستبدادية التي لا تراعي إلا مصالحها وإن كانت على حساب المواطن المغربي.
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21
42 - karim الخميس 10 ماي 2018 - 22:56
حرام ان الحكومة تضحك على شعبها بهذا المستوى و حمدو الله لي الشعب مناضش احيد ليكم الحس بمرة و الله الى المغاربة ضراف...نتوما مباركين السي العتماني
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15
43 - عوريبي محمد الخميس 10 ماي 2018 - 22:56
سنترال تشتري الحليب من الفلاح بزوج دراهم وستين سنتيم وتتبيعو بسعة ديال الدراهم وتتربح عشرين سنتيم هذا يعني ان كلفة لتر واحد تصل الى اربع دراهم وعشرين سنتيم مازال مفهمت والو وبلا متعودو تشرحوا المداويخ والقطيع والخونة معمرهوم يفهموا
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15
44 - مواطن الخميس 10 ماي 2018 - 22:57
انه الشعب و لا كلمة فوق الشعب اتقوا الله
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20
45 - Zohair الخميس 10 ماي 2018 - 22:58
حليب سنطرال ب 7 دراهم للتر الواحد ثمن عادي, لكن بالنسبة للماء غالي غالي جدا .. و الله أعلم
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-18
46 - ibrahim milano الخميس 10 ماي 2018 - 22:58
حكومة الا كفاءات أمام أبسط المشاكل تهتم ولم تجدوا الحلول ،فبماذا أنتم وزراء وتتقاضون أجور ضخمة إذا كنتم كأيها الناس
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13
47 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 10 ماي 2018 - 22:58
موجة مقاطعة بعض المنتوجات ستنتهي كما انتهت الموجات السابقة التي عرفها المغرب و التي اختفت بعد بروزها لفترة قليلة لان بعض المغاربة و هم اقلية و لا اقول الكل من السهل ان تجرفهم اي موجة فكل ما يقع هذه الايام من لغط المقاطعة ما هو الا سحابة صيف ستنتهي مع بداية شهر رمضان الكريم لان الايادي المجهولة التي تحركها لن تستطيع التاثير على الشعب المغربي الواعي فهذه الكتائب التي تتسلل لمواقع التواصل الاجتماعي و تحث المواطنين على الاستمرار في مقاطعة بعض المنتوجات لا تمثل الا نفسها و الجهة التي تحركها عن بعد فشخصيا استغرب في توقيتها كل ما كان هناك انتصارات لصالح وحدتنا الترابية كل ما ظهرت هذه الفيروسات التي تعمل على تعكير الجو و كانها في صف واحد بجانب اعداء وحدتنا الترابية او تخدم اجندتهم دون ان تدري فالمغرب يتعرض لمؤامرة كبرى من جار السوء و من ايران و من ذراعها الارهابية في الدول العربية و قضية وحدتنا الترابية دخلت منعطفا جديدا يتطلب رص الصفوف و عدم اعطاء الفرصة للاعداء لينالوا من عزيمتنا مهما كانت الظروف و المشاكل التي نعاني منها فمعركتنا ليست هي المقاطعة التي تخرب اقتصادنا يجب الانتباه لما يحاك
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-36
48 - عميساااااا الخميس 10 ماي 2018 - 23:00
ما اعنديش مع المبستر باغي الطبيعي كين شي مشكل
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17
49 - MOULAHED الخميس 10 ماي 2018 - 23:00
بغيت نعرف واش هاذ الحكومة تدافع عن الشعب ولا عن الشركات؟؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصفونا بالمداويخ و بالخونة و بالقطيع و غيرها من العبارات القدحية. و الآن يهددون كل من عبر عن رأيه بالسجن!!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
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15
50 - أنا متفق مع الحكومة الخميس 10 ماي 2018 - 23:01
فعلا هناك بعض الأشخاص الذين استغلوا هذه الحملة الشعبية لتمرير معلومات كاذبة لأسباب هم فقط يعلمونها و هؤلاء وجبت معاقبتهم لأن نيتهم غير سليمة و استغلوا المقاطعة لمصلحتهم لكن ما فاجأني الآن هو أن الحكومة نفسها تستغل نفس الطرق لتمرر فكرة أن هامش الربح بالنسبة للشركات المقاطعة ضعيف و بالتالي وجب على الحكومة معاقبة نفسها أولا
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-13
51 - intidam الخميس 10 ماي 2018 - 23:02
اي اخبار زائفة ؟ هل الحليب ليس بِ 7 دراهم للتر هل هذه اخبار زائفة اسيدي 7 دراهم للتر بزاف علينا غالي والله مانشريه ولا دخلتو لداري ويلا شريتو راني ولد الحرام ، وأنتم هم المداويخ تلفتو ماعرفتو ماديرو انتوما والله العظيم لا علاقة لكم بالسياسة دافعين غير السنطيحة المواطن الفقير اذكى منكم وسياسي بامتياز عنكم ، يا ايها الوزراء راجعو انفسكم انكم لا تستهلون ان تكونوا وزراء ، واش نشريو سانطرال بزز اقسم بالله العلي العظيم مايدخل لدارنا وخا إكون ثمنه بدرهم واحد إوا اجيو ديونا الحبس لا ثم لا ثم لا لحليب سانطرال الى الابد
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12
52 - غير مقاطع الخميس 10 ماي 2018 - 23:03
هذه المقاطعة ضربة قوية لمناخ الاستثمار في المغرب و للمحاولات التي تبذل لخلق مناصب للشغل..
لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من خولت له نفسه العبث بمستقبل هذا الوطن..
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-23
53 - samar الخميس 10 ماي 2018 - 23:04
الحكومة تستغبي الشعب لأنها لا ترغب في نجاح المقاطعة حتى لو تطلب خروج الشركة
كيف يمكن ان تفسر تلك الشركات الملحية الصغيرة التي تشتري الحليب من التعاونيات بدرهم زائد عن شركة سنطرال ، يعني ان سنطرال هامش ربحها أكثر من درهم بكثير
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54 - fbi الخميس 10 ماي 2018 - 23:04
اشترو المنتجات وخا غالية عليكم هيا اسرعو
%=÷%%من انتم%==_ دقت ساعة العمل دقت ساعة الزحف لا رجوع الى الوراء الى الوراء مقاطعة مقاطعة
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55 - brahim الخميس 10 ماي 2018 - 23:05
c est un problème entre le consomateur et les sociétés visées alors pourquoi intervient le gouvernement **erreure fatale** No ciment.....!
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56 - كابتن ماجد الخميس 10 ماي 2018 - 23:05
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعد قال لي الطبيب متشربش الحليب سنترال ﻷنه ماشي بيو . أو سيدهم علي ماعنديش الفلوس باش نشريه . أو المازوط ماكنستعملش أفريقيا ﻷني داير كونترا مع شال ﻷنها أحسن ماركة في العالم. الفﻻح مع الشعب . الناس ديال الشركات ديال الميكة . أو العمال ديالهم أو ليكايدور بها في المدن واﻷسواق . هذه الفئة من الشعب مافكرتوش فيهم منين غادي إعيشو . مقاطيعون الرزاق الله.
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57 - Ismail الخميس 10 ماي 2018 - 23:07
كلب والينا المعظم
عضني اليوم ومات
فدعاني حارس الأمن لأعدم
عندما اثبت تقرير الوفاة
أن كلب السيد الوالي تسمم
الشاعر: أحمد مطر
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58 - mohssine الخميس 10 ماي 2018 - 23:10
وعلاش غتابعوا المقاطعين ساهلا ديروا واحد الباب فطنجة أو واحد فالكويرة أصلا حنا فالحبس أش هاد الهبال نقسو شويا فاثمن الهم العماش ولا العمى
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59 - مصطفى الخميس 10 ماي 2018 - 23:11
أنتم تدافعون عن مصالحكم.ونحن ندافع عن جيوبنا ...وخيرالكلام الصلاة على النبي..
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60 - الرباطية الخميس 10 ماي 2018 - 23:11
بالصراحة الحكومة ما بغاتش الشعب يقول كلمته و ينتصر و من بعد يضسر و يتفشش حيت بعد هذه الثلاث مواد سوف يأتي دور مواد أخرى و هي تريد شعب أمي خنوع ترمي له الفتات يأكل منه و هو يقول الحمد لله
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61 - مقاطع الخميس 10 ماي 2018 - 23:11
ايها الشعب تستاهلو انتوما لي صوتوا على هده الاحزاب
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62 - شرف الدين الخميس 10 ماي 2018 - 23:12
سلوك حضاري نهجه المغاربة ازاء منتجات تضخمت اسعارها وتريد الاستحواد على السوق وخنق المستهلك وتجويعه ونهبه. صامدون مقاطعون ونحن احرار في اختيارنا .
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63 - ERRAJI الخميس 10 ماي 2018 - 23:12
حكومة لا تعرف حتى كيف تكدب هههههههه
حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.
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64 - lhajj الخميس 10 ماي 2018 - 23:15
واش فنظرهم غادي إخافو ناس ملي غادي إسمعو هدشي ، معارفينش إن هاد الشعب عزيز عليه لعكس
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65 - عزيز الرمضاني الخميس 10 ماي 2018 - 23:15
عدد المقاطعين 1000 مرة أكثر من عدد المصوتين لحكومتكم الفاشلة..... تدخلكم لا يجدي، و إن دل فإنما يدل على أن صوت الشعب يعلو ولا يعلى عليه...... وتستمر المقاطعة.. ومقاطعة الانتخابات المقبلة كذلك
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66 - مصطفى كاراطيكا الخميس 10 ماي 2018 - 23:15
الحكومة عاجزة وفاشلة في تسيير شؤون البلاد والعباد وبغت ترجم الفشل لمواقع التواصل الاجتماعي كون الحكومة عندها ذرة كرامة تنقص من أجور و امتيازات الوزراء والنواب اللامحدود وتعطي لشعب المدوايخ شوية د القيمه
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67 - intidam الخميس 10 ماي 2018 - 23:17
الحكومة هضرات معناها سانطرال وصلات ليها العضم هههههههههه وااالدراري القضية راها ناجحة حنا راه من شحاااااااال هاذي أُو هي واصلة اللعضم أُو كاع مهضرات علينا الحكومة بقات فيها الشركة
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68 - brahim الخميس 10 ماي 2018 - 23:17
pourqoi la majorité des cafés te pose l eau minérale chaque fois que tu demandes un café c'est devenue une obligation
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69 - مواطن الخميس 10 ماي 2018 - 23:23
اسي العثماني لي كتحذر المواطنين من الأخبار الزائفة عن المواد الاستهلاكية التي يقاطعونها طواعية. حاسب أولا السي الداودي لي خلع!!!!!! المغاربة بزاف !!!!! وفي جلسة برلمانية بمغادرة مستثمري سنترال للبلاد وغدي يخليو العمال ديالهم بلا خدمة وغدي يسمحوا في الفلاحة .... لكن سرعان ما جاوبتو الشركة وقالت له عبر وسائل الإعلام بان داك التسريح خاص بيه هو ويتحمل مسؤوليته فيه والشركة معندهم حتى شي نية باش يغادرو البلاد. واش كاين شي خبر زائف اكثر من هذا ؟ او هذاك حيت وزير مرفوع عليه قلم رئيس الحكومة.
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5
70 - fattah rif الخميس 10 ماي 2018 - 23:25
(هل أنتم حكومة أم …)جملة كان يرددها الزفزافي كنت الومه في البداية !!! لكن الآن أدركت ما كان يقصد بها !!! أسلوب هاته الحكومة تذكرنا بالحكومات الشيوعية في أوروبا الشرقية. خلال الثمانينيات القرن الماضي عندما كانت ترغم الفلاحين بجمع محاصيلهم وتسليمه للدولة لتعيد بيعه لمواطنيها بالثمن الذي تريده تحت ذريعة النضام الإشتراكي الذي ابتكره الديكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين.
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71 - لن أشرب الحليب الخميس 10 ماي 2018 - 23:25
ما هذا الهراء، دحكتو فينا شعوب اسي العثماني
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72 - tornadoguy الخميس 10 ماي 2018 - 23:30
Ah you mean fake news..........................ok
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73 - citoyen الخميس 10 ماي 2018 - 23:30
قواعد الاقتصاد في بلادنا فريدة من نوعها فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن ان تستتمر فيه الشركة ملايير الدراهيم لتربح عشرون او اربعون سنتيما اي بعملية بسيطة تنفق الشركة 6,80 درهما لتربح 20 سنتيما لهذا نشتري الحليب ب 6,80 زائد 20 سنتيما اي 7 دراهم كل هذا من اجل عيون المداويخ والقطيع والجياع و المجهولين
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74 - Seddam الخميس 10 ماي 2018 - 23:32
لم ننشر أي بلاغ كاذب ،قلنا فقط أن حليب سنطرال زوين و لكن غالي ما نشريوهش،قلنا الماء المقدس سيدكم علي زوين و لكن ما نشريوهش حيت غالي ،قلنا إفريقيا فين ما مشيتي تلقاها و هي المتحكمة و محتكرة له في السوق و هي سبب من أسباب غلاء المحروقات إذن ما نشريوش منها،أين هو الكذب هنا؟
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7
75 - كوكاو وكوكو وكوكا الخميس 10 ماي 2018 - 23:34
الحل هو فتح حوار جدي وترك سياسة لمعاندة وخفض اسعار المواد الغذائية والا ستذهب بلادنا الى مالا يحمد عقباه اللهم احفظ بلادنا وبلاد لمسلمين اجمعين اما التحكم في مواقع التواصل الاجتماعي فصعب جدا لان هناك من يريد لبلدنا السوء ولا يجد وسيلة افضل منها..فعلى لحكومة ان تقف في صف الشعب وليس الشركات المحتكرة وشكرا.
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76 - aziz الخميس 10 ماي 2018 - 23:36
بالله عليكم هل هذا هو الحل عندكم. اوا دخلوا المغاربة كاملين للحبس وفي الحبس شربوهم لحليب صحة. على عقلية. وزايدينها بالكذب 20 ستنيم في اللتر. شركة فرنسية تقدها 20 سنتيم من الربح واش وجهكم ولا سعيتوه .
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77 - med.x الخميس 10 ماي 2018 - 23:36
انا .اقسم بالله العظيم .اما عمري نشري شي حليب سميتو سنترال ولا نشرب شي ما ديال سيدهم علي ولا ندخل شي محطة ديال افريقيا .ولو كاس قهوة فيها .ابدا ابدا.
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78 - imane الخميس 10 ماي 2018 - 23:40
قريبا بالشوارع جهاز امني جديد: شرطة الحليب
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