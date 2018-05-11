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الرئيسية | سياسة | المالكي يحضر تنصيب رئيس سيراليون ممثلا للملك

المالكي يحضر تنصيب رئيس سيراليون ممثلا للملك

المالكي يحضر تنصيب رئيس سيراليون ممثلا للملك
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 18:05

يرتقب أن يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملكَ محمدا السادس في مراسيم تنصيب جوليوس مادا بيو، الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية سيراليون، بالعاصمة فريتاون يوم غد السبت.

وكان العاهل المغربي قد هنأ جوليوس مادا بيو إثر انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون نهاية شهر مارس من السنة الجارية.

جدير بالذكر، أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انطلقت منذ سنة 2003، إثر زيارة وزير خارجية سيراليون للمغرب وإعلان تجميد الاعتراف بالكيان الوهمي ودعم الوحدة الترابية للمغرب. كما دعمت سيراليون بقوة رجوع المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، وكانت من بين الدول التي دعت إلى طرد الكيان الوهمي من المنظمة الإفريقية.

كما تجمع بين المغرب وجمهورية سيراليون علاقات متقدمة، حيث لم يتوان المغرب في تقديم المساعدات الإنسانية لسيراليون نتيجة الفيضانات، وخلال مرحلة انتشار مرض إيبولا بهذا البلد في السنوات الأخيرة، وتقديم الدعم المساعد للتدبير الداخلي، كما ألغى جلالة الملك ديون هذا البلد تجاه المملكة.

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