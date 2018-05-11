24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفائز بلقب لالة العروسة
- روسيا تتراجع عن إمداد الأسد بصواريخ متطورة
- "يوم صومكم يوم نحركم" .. "أكذوبة" لن تتحقق بين رمضان والأضحى
- مؤتمر التكنولوجيا والابتكار
- ذبح إمام مسجد يستنفر شرطة جنوب إفريقيا
الممرضون يشلون المستشفيات ويستعدون لمسيرة السبت بالرباط (5.00)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (313)
- بلدان عربية وإفريقية تضاعف وارداتها من الحليب المغربي - (164)
- الصين تمنح مليارا للبوليساريو .. وخبير: تمويل التداريب والأسلحة - (153)
- تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة - (124)
- الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية" - (121)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المالكي يحضر تنصيب رئيس سيراليون ممثلا للملك
يرتقب أن يمثل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملكَ محمدا السادس في مراسيم تنصيب جوليوس مادا بيو، الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية سيراليون، بالعاصمة فريتاون يوم غد السبت.
وكان العاهل المغربي قد هنأ جوليوس مادا بيو إثر انتخابه رئيسا لجمهورية سيراليون نهاية شهر مارس من السنة الجارية.
جدير بالذكر، أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انطلقت منذ سنة 2003، إثر زيارة وزير خارجية سيراليون للمغرب وإعلان تجميد الاعتراف بالكيان الوهمي ودعم الوحدة الترابية للمغرب. كما دعمت سيراليون بقوة رجوع المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، وكانت من بين الدول التي دعت إلى طرد الكيان الوهمي من المنظمة الإفريقية.
كما تجمع بين المغرب وجمهورية سيراليون علاقات متقدمة، حيث لم يتوان المغرب في تقديم المساعدات الإنسانية لسيراليون نتيجة الفيضانات، وخلال مرحلة انتشار مرض إيبولا بهذا البلد في السنوات الأخيرة، وتقديم الدعم المساعد للتدبير الداخلي، كما ألغى جلالة الملك ديون هذا البلد تجاه المملكة.