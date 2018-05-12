"البام": بلاغ الحكومة حول المقاطعة ردة سياسية

هسبريس من الرباط

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، على لسان الناطق الرسمي باسمه، أنه "يتابع بكل اهتمام تفاعل الحكومة وردة فعلها تجاه المطالب الاجتماعية للمواطنات والمواطنين".

وأضاف أن الحكومة "اختارت أسلوب التصعيد وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال ما يقارب عقدين، وخدش صورتها وسمعتها بالخارج عِوَض أن تدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة وتتدخل لحمايتها، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك".

وأعرب خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره بلاغ الحكومة، معتبرا إياه "ردة سياسية، تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية، وخاصة الحق في التعبير".

وشدد أدنون على أن الحكومة ببلاغها الأخير و"تبريراتها الواهية ووعيدها تحاول إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها اللاشعبية، وتؤكد فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين، وعدم قدرتها على تدبير الأزمة والاحتجاجات الاجتماعية كما وقع من قبل في عدة مناطق".

وأكد أدنون "وقوف "البام" إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن، ودفاعه، من مختلف المواقع، عن مكتسبات وحقوق مختلف فئات الشعب المغربي، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية، وضمنها الحق في التعبير عن رأيها بكل حرية، وبلا ترهيب ولا تخويف".