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هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

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الرئيسية | سياسة | "البام": بلاغ الحكومة حول المقاطعة ردة سياسية

"البام": بلاغ الحكومة حول المقاطعة ردة سياسية

"البام": بلاغ الحكومة حول المقاطعة ردة سياسية
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 19:01

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، على لسان الناطق الرسمي باسمه، أنه "يتابع بكل اهتمام تفاعل الحكومة وردة فعلها تجاه المطالب الاجتماعية للمواطنات والمواطنين".

وأضاف أن الحكومة "اختارت أسلوب التصعيد وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال ما يقارب عقدين، وخدش صورتها وسمعتها بالخارج عِوَض أن تدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة وتتدخل لحمايتها، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك".

وأعرب خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره بلاغ الحكومة، معتبرا إياه "ردة سياسية، تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية، وخاصة الحق في التعبير".

وشدد أدنون على أن الحكومة ببلاغها الأخير و"تبريراتها الواهية ووعيدها تحاول إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها اللاشعبية، وتؤكد فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين، وعدم قدرتها على تدبير الأزمة والاحتجاجات الاجتماعية كما وقع من قبل في عدة مناطق".

وأكد أدنون "وقوف "البام" إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن، ودفاعه، من مختلف المواقع، عن مكتسبات وحقوق مختلف فئات الشعب المغربي، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية، وضمنها الحق في التعبير عن رأيها بكل حرية، وبلا ترهيب ولا تخويف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الصراحة على عين ميكا السبت 12 ماي 2018 - 19:10
كلكم سواسية ضرركم على المواطن اكثر من نفعكم مجرد كراكيز تنفدو اجندة وتنتضرون نهاية صلاحيتكم.
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37
2 - كريم من طنجه السبت 12 ماي 2018 - 19:11
حزب الباجدة أيضا كان يتكلم نفس اللغة قبل الاستوزار.. هل نثق بكم أنتم أيضا. السياسة ليست بيد الاحزاب و لا بيد الحكومة. الدولة العميقه.
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41
3 - نور السبت 12 ماي 2018 - 19:12
ونحن ايضا اخترنا التصعيد وتركنا لهم حليبهم ودانونهم فلنتشتري مبتشرة من عند الفلاح
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37
4 - مقاطع السبت 12 ماي 2018 - 19:19
على حسب علمي بأن مجلس النوام الدي يضم المعارضة والاغلبية هو من يصوت على قانون المالية أو قانون سلب جيوب للمواطنين
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29
5 - مغربي السبت 12 ماي 2018 - 19:20
كلكم أحزاب كرطونية لا قيمة لها و همكم الوحيد هو الركوب على الامواج . لا يوجد أي حزب إلا لخدمة مصاليح الذين سمحوا له بالتاسيس.
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35
6 - مغربي يحب وطنه السبت 12 ماي 2018 - 19:29
الشعب عليه بمقاطعة الانتخابات المقبلة و بهادا فالنضام العلوي المخزني الفاشل يسوف يسقط . نريد دولة حق و قانون يحكمها مغاربة نزهاء مخلصين! الملكية هي السبب في الفقر، الرشوة ، الفساد ، نهب أموال الدولة ، افلاس مؤسساتها ، تهريب الأموال . كل هاد الأشياء هي من تحمي الملكية و هي أساس استمرار الملكية .
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-5
7 - اسفي السبت 12 ماي 2018 - 19:30
الحكومة لا يهمهم المواطنين وقدرتهم شراءية أو ضروفهم المادية كيعرف بحق لمزود غير مضروب بيه.لي كيشد لملايين او لمتيازات غدي احس بلي نهار اصور 50درهم او صيمانة لا
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13
8 - مقاطع إلى اشعار اخر السبت 12 ماي 2018 - 19:31
كنا نأمل في هذه الحكومة الإسلامية الخير وأنها ستغير الكثير من الأشياء لكنها لم تغير إلا لونها مع تغير الأحوال من حولها كالحرباء .
ماذا تنتظرون من رئيس حكومة ضعيف الشخصية ليس له سلطة إلا على الشعب المغلوب على أمره أما أصحاب المال والسلطة فهو كفأرة الحاسوب.
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17
9 - B-Germany السبت 12 ماي 2018 - 19:36
إن دل هذا على شيء فإنما يدل على غباء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سياسيين أو نحو ذلك ،المهم هو أن كل مواطن بغض النظر هل هو مع أو ضد له كل الحرية في تعبيره لأن المواطن ليس بمؤسسة إلا أنه لايمكن المس بشخصية ما بعينه ولكن يمكنني التلميح أما أن أقول الوزير مثلا وزارة كذا (بدون ذكر إسمه ) فاشلة فهذا من حق أي مواطن ولكن ليس من حقك أنت أيها السياسي لأنك داخل مؤسسة فإذا تكلمت فيؤخذ عنك ويسجل عليك وتتحمل مسؤولية ما تقول وأما المواطن فمهما قال أو عاتب أو نادى بالمقاطعة أو غير ذلك فليس مسؤولا ولاتحمله أنه بلغ المعلومة غلط أو لا هذه مسؤوليتكم أنتم لأن الشعب هو الذي أنتخبكم (لكن لست أدري من أي مؤسسة تخرجتم)
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10 - فاق السبت 12 ماي 2018 - 19:37
أمر عادي في الدول الديمقراطية عبر العالم والرد من طرف بعض أعضاء الحكومة كان خاطئا نظرا لضعف الرواتب بالقطاع الخاص وكذلك المعاشات
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-1
11 - levoyageur السبت 12 ماي 2018 - 19:44
لا بد ان هناك قوانين تحمي الشركات وتحمي المستهلك ويجب تفعيلها لحل هدا المشكل قبل رمضان انشاء الله
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0
12 - صلاح السبت 12 ماي 2018 - 19:46
الحكومة اللي ناتسناو باركتها دخلات للجامع ببلغتها
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2
13 - الدفاع عن المداويخ السبت 12 ماي 2018 - 19:51
البام مات من زمان. حملة المقاطعة راجعة لحزب الكنبة الدي لا ينتمي لأي تيار سياسي.فما قولكم عن أعضاء حزبكم الدين صرخوا في البرلمان يدافعون عن المداويخ
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14 - المخلوف السبت 12 ماي 2018 - 19:58
شخصيا فقدنا الثقة في جل الأحزاب السياسية .
كم من اصوات تعالت من داخلها إبان المعارضة،ولم تقلدت زمام الحكم خذلت هذا الشعب المسالم المغلوب على أمره.كفانا بهتانا وتضليلا.
ارحلوا جميعا فهذا الوطن بشعبه يقول لكم dégagez vous.
ونطلب من اللّٰه عز وجل أن يبدلكم ويأتي بخلق جديد.
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15 - كابتن ماجد مقاطع السبت 12 ماي 2018 - 19:59
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب المداويخ ﻻ يريد أن يدافع عنه حزب سياسي كيف ما كان توجهه .مقاطييعون إلى اﻷبد .
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16 - نائب الزفزافي السبت 12 ماي 2018 - 20:04
إذا كانت المعارضة صادقة و أمينة و مخلصة للوطن و جريئة،يجب عليها الدعوة و التحضير لجلسة برلمانية تاريخية و مفصلية و استثنائية و طارئة،تضم على طاولتها المؤسسة الملكية و مؤسسة رئاسة النيابة العامة لإنقاد البلاد من الفساد و الاستبداد،لأن السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض،توعد بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و بأمر من الملك،في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار يوم الجمعة 3 نونبر 2017م،كخطوة أولية من مسار صارم في تفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تبني شعار"لا أحد فوق القانون " لندخل التاريخ بسلمية بعدما دخلناه من باب مقاطعة عالمية قام بها شعب رائع بطريقة صامتة و صعبة على بعض المرتزقة.لمناقشة هذا"الوعد و وعد الحر دين عليه"و تبادل الدعم و التنسيق المؤسساتي لتقديم القديم والجديد المتراكم دون قيام المجلس بدوره و على حساب دافعي الضرائب.و الله المستعان أيها الملك،تدخل فالكل مرتبك و الفوضى تعم الكواليس و المؤامرات الأنانية تحاك ضد الوطن.هذا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بدون استثناء.
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17 - meme السبت 12 ماي 2018 - 20:05
كانوا نائمين مطمئنين مستغلين سكوت الشعب واكلين مستمتعين و متاكدين من نوم الشعب .حتئ تزعزعت الارض من تحتهم فخرجوا يتهاترون و يريدون ان يحتفظوا بثرواتهم واحد ملياردير في ظرف اربع سنين في بلد فقير كيف ذاك ؟ واحد لا يعرف حتئ جملة بالفرنسيه و هو ناطق رسمي هيهي و زيد وزيد و لا مزيد الكل يعرف
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18 - م ع السبت 12 ماي 2018 - 20:08
لا توجد أحزاب سياسية في المغرب كلهم يضحكون على الشعب و يستغلون جهل الشعب و ليصوت عليهم. هدفهم هو الكراسي و أصوات الأغبياء و الشعب هو الدي يختارهم.
هل سمعتم حزب أو سياسي خرج و قال للشعب كيف يمكن تخفيض ثمن الحليب أو المحروقات؟ طبعا لا.
المهم أن يكون مع الشعب ليصوتوا عليه و السلام. لا تهمه مصلحة الشعب بل أن ينجح ليرضع من بزولة الدولة. الأحزاب يرون الدولة بقرة حلوب كل واحد يحلب قدر المستطاع و لا يهمه لا الشعب و لا مصلحة الدولة. يتنافسون على سرقة أموال الشعب بينهم.
لأنهم يعرفون أن حزب أخنوش سينجح و سيقطع الطريق على الشفارة و الكسالى عند تشكيل الحكومة. هو لا يعرف إلا أغراس أغراس.
لهدا على الشعب مساندة أخنوش لأنه الوحيد الدي عنده برنامج لمحاربة البطالة و خلق فرص الشغل.
إنظروا كيف إستطاع تطور القطاع الفلاحي و الصيد البحري رغم الشفارة و لو أصبح رئيس الحكومة سيطور الكثير من القطاعات.
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19 - amjid السبت 12 ماي 2018 - 20:14
المهم من هاذ شي كامل خاص الفلاح يكون فالمستوى ويبتعد عن الغش و التزوير في الحليب
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20 - هدامنالقطيع والمدوخين السبت 12 ماي 2018 - 20:16
واااااااااااااشعب عاااااااااق،. وهدازمان الواتساب ولفيسبوك وجدوراسكم انتخابات مبكرة حسن مايقطعوها حتى هيا،عولوعليها إن شاء الله
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