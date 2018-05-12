24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العرب وتضخم الأنا...
- إنجاز بعد فاجعة الغرق
- مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
- "قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو
- زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي
صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
رصيف الصحافة: رئيس موريتانيا يستقبل مبعوثا خاصا من البوليساريو (5.00)
"فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)
- التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة - (153)
- مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل - (71)
- برلمانيون يطالبون بمراقبة المحروقات ومحاربة ممارسات مشبوهة - (59)
- محطات وقود: المقاطعة لم تؤثر على منافسة شركات المحروقات - (59)
- "علاش تتشوف فيّا" .. حملة تُواجه "الْحَضية" في الأحياء الشعبية - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"البام": بلاغ الحكومة حول المقاطعة ردة سياسية
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، على لسان الناطق الرسمي باسمه، أنه "يتابع بكل اهتمام تفاعل الحكومة وردة فعلها تجاه المطالب الاجتماعية للمواطنات والمواطنين".
وأضاف أن الحكومة "اختارت أسلوب التصعيد وضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال ما يقارب عقدين، وخدش صورتها وسمعتها بالخارج عِوَض أن تدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة وتتدخل لحمايتها، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك".
وأعرب خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره بلاغ الحكومة، معتبرا إياه "ردة سياسية، تضرب في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وتجهز على المكتسبات الحقوقية، وخاصة الحق في التعبير".
وشدد أدنون على أن الحكومة ببلاغها الأخير و"تبريراتها الواهية ووعيدها تحاول إخراس صوت الاحتجاج الذي انتفض ضد سياساتها اللاشعبية، وتؤكد فشلها في التواصل مع المواطنات والمواطنين، وعدم قدرتها على تدبير الأزمة والاحتجاجات الاجتماعية كما وقع من قبل في عدة مناطق".
وأكد أدنون "وقوف "البام" إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن، ودفاعه، من مختلف المواقع، عن مكتسبات وحقوق مختلف فئات الشعب المغربي، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الحماية، وضمنها الحق في التعبير عن رأيها بكل حرية، وبلا ترهيب ولا تخويف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
ماذا تنتظرون من رئيس حكومة ضعيف الشخصية ليس له سلطة إلا على الشعب المغلوب على أمره أما أصحاب المال والسلطة فهو كفأرة الحاسوب.
كم من اصوات تعالت من داخلها إبان المعارضة،ولم تقلدت زمام الحكم خذلت هذا الشعب المسالم المغلوب على أمره.كفانا بهتانا وتضليلا.
ارحلوا جميعا فهذا الوطن بشعبه يقول لكم dégagez vous.
ونطلب من اللّٰه عز وجل أن يبدلكم ويأتي بخلق جديد.
هل سمعتم حزب أو سياسي خرج و قال للشعب كيف يمكن تخفيض ثمن الحليب أو المحروقات؟ طبعا لا.
المهم أن يكون مع الشعب ليصوتوا عليه و السلام. لا تهمه مصلحة الشعب بل أن ينجح ليرضع من بزولة الدولة. الأحزاب يرون الدولة بقرة حلوب كل واحد يحلب قدر المستطاع و لا يهمه لا الشعب و لا مصلحة الدولة. يتنافسون على سرقة أموال الشعب بينهم.
لأنهم يعرفون أن حزب أخنوش سينجح و سيقطع الطريق على الشفارة و الكسالى عند تشكيل الحكومة. هو لا يعرف إلا أغراس أغراس.
لهدا على الشعب مساندة أخنوش لأنه الوحيد الدي عنده برنامج لمحاربة البطالة و خلق فرص الشغل.
إنظروا كيف إستطاع تطور القطاع الفلاحي و الصيد البحري رغم الشفارة و لو أصبح رئيس الحكومة سيطور الكثير من القطاعات.