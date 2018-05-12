عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة

هسبريس - و.م.ع

حل عاهل مملكة البحرين، الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، زوال اليوم السبت، بالمغرب في مستهل زيارة خاصة للمملكة.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط -سلا، وجد عاهل مملكة البحرين في استقباله الأمير مولاي رشيد.