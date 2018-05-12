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الرئيسية | سياسة | عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة

عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة

عاهل البحرين يحل بالمغرب في زيارة خاصة
هسبريس - و.م.ع
السبت 12 ماي 2018 - 19:52

حل عاهل مملكة البحرين، الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، زوال اليوم السبت، بالمغرب في مستهل زيارة خاصة للمملكة.

ولدى وصوله إلى مطار الرباط -سلا، وجد عاهل مملكة البحرين في استقباله الأمير مولاي رشيد.

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