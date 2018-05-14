التعاون يقود وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب

مُتابعة من خالد ملوك

يقوم ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، بزيارة إلى المملكة المغربية من أجل "تعزيز المشاورات المعتادة الخاصة بمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط ومدريد، في إطار تطوير العلاقات التجارية وسياسات الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير على ما يرام وتشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن "المغرب حافظ على مكانته كأول شريك تجاري لإسبانيا خارج منطقة الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012"، بتعبيرها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنتجات الفلاحية الواردة من المغرب تعبر الحدود في ظروف جيدة، لا سيما في ظل منح تراخيص لسائقي المركبات الثقيلة قصد نقل البضائع المحملة إلى دول أوروبية أخرى غير إسبانيا، مبرزة أن إنتاج الطاقة سيكون ضمن محاور اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية الإسباني بنظيره المغربي.

وأضافت الوكالة أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة، إذ يملك أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، موضحة أنه يقود ثورة استثمارية توسعية بعدد من البلدان الإفريقية، فضلا عن أنه "يتعاون بانتظام بشأن سياسية الهجرة من خلال العمل على تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين".

وأكدت الدبلوماسية الإسبانية أن "المغرب يظل رائدا في مجال سياسة الهجرة الشاملة"، مردفة بأن البلدين سيصادقان على التزامهما بخصوص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى التصدي للفكر المتطرف واعتقال المروجين لأفكار التنظيمات العدائية سواء بالمغرب أو إسبانيا.