24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العيني .. بين البيضاء ودبي
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- منيب .. المال والسياسة
- إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
وزارة العدل تمكّن المحامين من منصة رقمية للتقاضي عن بُعد (5.00)
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (134)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (77)
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟ - (58)
- الطلب الأوروبي ينعش الصادرات المغربية من السمك والطماطم - (42)
- بنعبد الله يضمن الولاية الثالثة لقيادة "الكتاب" ويعد بمواجهة الأعطاب - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعاون يقود وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب
يقوم ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، بزيارة إلى المملكة المغربية من أجل "تعزيز المشاورات المعتادة الخاصة بمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط ومدريد، في إطار تطوير العلاقات التجارية وسياسات الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير على ما يرام وتشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن "المغرب حافظ على مكانته كأول شريك تجاري لإسبانيا خارج منطقة الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012"، بتعبيرها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنتجات الفلاحية الواردة من المغرب تعبر الحدود في ظروف جيدة، لا سيما في ظل منح تراخيص لسائقي المركبات الثقيلة قصد نقل البضائع المحملة إلى دول أوروبية أخرى غير إسبانيا، مبرزة أن إنتاج الطاقة سيكون ضمن محاور اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية الإسباني بنظيره المغربي.
وأضافت الوكالة أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة، إذ يملك أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، موضحة أنه يقود ثورة استثمارية توسعية بعدد من البلدان الإفريقية، فضلا عن أنه "يتعاون بانتظام بشأن سياسية الهجرة من خلال العمل على تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين".
وأكدت الدبلوماسية الإسبانية أن "المغرب يظل رائدا في مجال سياسة الهجرة الشاملة"، مردفة بأن البلدين سيصادقان على التزامهما بخصوص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى التصدي للفكر المتطرف واعتقال المروجين لأفكار التنظيمات العدائية سواء بالمغرب أو إسبانيا.