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الرئيسية | سياسة | مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين

مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين

مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
هسبريس - و.م.ع
الأحد 13 ماي 2018 - 17:10

شدد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية على "ضرورة الإنصات لصوت المواطنين والتجاوب الفعلي مع مطالبهم المشروعة، ونهج الحوار في التعاطي معها بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا ".

وأكد المؤتمر الوطني العاشر، في بيان صدر اليوم الأحد عقب اختتام أشغاله التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد " بمشاركة 1191 مندوبة ومندوب، يمثلون مختلف التنظيمات الحزبية الإقليمية والقطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية، داخل الوطن وخارجه؛ على وفاء الحزب لقيم الحرية والسلم والديمقراطية والمساواة والحقوق الإنسانية بمختلف أجيالها، وانخراطه من أجل عولمة بديلة عادلة ومنصفة.

كما سجل المستوى "الرفيع" للتحليل الذي تضمنته "الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني"، الوفي ل"مدرسة الحزب الملتزمة بقضايا الوطن والمواطنين والمتشبثة بهوية الحزب اليسارية التقدمية، والمتشبعة بالقيم الانسانية السامية وبالفكر الاشتراكي النبيل وبالثقافة الوطنية المتنوعة والغنية، المصادق عليهما بشبه اجماع".

ودعا القيادة الوطنية المنبثقة عنه (المؤتمر)، من لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتب سياسي (لاحقا)، وكذا سائر هيئات الحزب وتنظيماته، ومناضليه كافة، إلى الالتزام بما تحفل به مضامين هذه الوثيقة، التي هي بمثابة خارطة طريق، وذلك من خلال تفعيلها في العمل الحزبي اليومي المتواصل، من أجل تثبيت الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والايكولوجية، وللسير قدما نحو مجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية والمجالية، مجتمع المساواة والحريات والديمقراطية السوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - aka bouzalim الأحد 13 ماي 2018 - 17:35
اسي نبيل عندما كنت في تشكلية الحكومة لماذا لم تنصت لمحنة ومعانات الشعب؟
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25
2 - مواطن الأحد 13 ماي 2018 - 17:36
هذا هو خطاب النفاق السياسي الذي سئم منه المغاربة. حيث كلما كان الحزب خارج طاولة الحكومة كلما دافع نفاقا عن المواطن وعندما يلتحق بركب الحكومة يدير دبره للمواطن ويدافع بكل شراسة عن مصاصي دماء المواطن ولو اقتضى الحال بسب وشتم المواطنين وبتهديدهم بالسجن وبتغيير القوانين على مقاسات الشركات. انضر مواقف سابقة وحالية لوزراء من حزب العدالة والتنمية. مع الاسف هذا الاسم لا يليق بهذا الحزب حاليا.
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21
3 - mohamed الأحد 13 ماي 2018 - 17:41
حكومة لا تاخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطن،لا تحترم ارادة الشعب ،هي حكومة لا تمثل الشعب.
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9
4 - l'expert retraite bénévole الأحد 13 ماي 2018 - 17:50
Ses positions ressemblent de plus en plus à celles de Feu Ali Yaata. J’espère que je ne me trump pas.
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1
5 - المدرسة الوطنية الأحد 13 ماي 2018 - 17:56
خرج هو من الحكومة واعتبر أن حزبه خرج هو كذلك. آسي عبد الله راه مازال في الحكومة وانت عندما كنت فيها أصدرت بلاغ فيها بأن ناس الحسيمة انفصاليين و بهذا اعتقل مجموعة من الأبرياء. احشم شوية ولا تستحمر المواطنين
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9
6 - اسفي الأحد 13 ماي 2018 - 18:01
صبحان الله زعما غدي نتيقوك نتا أولا الحكومة كلكم في لهو سوا
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