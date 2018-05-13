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الرئيسية | سياسة | المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة

المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة

المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة
هسبريس من الرباط
الأحد 13 ماي 2018 - 18:30

عبرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، عن استيائها من تصريحات رئيس الدبلوماسية المغربي ناصر بوريطة، التي أدلى بها في حوار أجرته معه مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بشأن تورط الجارة الشرقية في تسهيل مهام قادة عسكريين من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في تدريب ميليشيات البوليساريو.

وأفادت الخارجية الجزائرية، ضمن بلاغ لها اليوم الأحد، بأن ما ورد في حوار وزير الخارجية المغربي "مجرد أكاذيب"، وبأن "الجزائر تبقى صامدة وشعبها موحد ومؤسساتها قائمة"، على حد قولها.

وكان بوريطة قد اتهم، في حواره مع "جون أفريك"، الجزائر بتوريط إيران عن طريق حزب الله في قضية الصحراء، موردا أن حلقة الوصل بين الأطراف هو المستشار الثقافي في سفارة إيران أمير موسوي، الذي اتهمه كذلك بأنه معروف بالإشراف على عملية تشييع في العالم العربي وإفريقيا.

وكشف وزير خارجية المملكة أن هناك اجتماعات عديدة عقدت بين البوليساريو وحزب الله في مخبأ جزائري معروف جدا للأمن الجزائري، وهو مستأجر لجزائرية متزوجة من قيادي في حزب الله، تم تحويلها إلى عميلة لصالح حزب الله متخصصة بجبهة البوليساريو.

وقال بوريطة: "لا ننسى أن النظام الجزائري الذي يواجه أزمة حادة مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية نجا إلى حد الآن منها فقط بسبب المشاكل والتوترات التي خلقها بنفسه، من أجل تحويل أنظار الجزائريين عن مخاوفهم الحقيقية".

ووصف وزير خارجية المغرب خطاب الجزائر حول الصحراء بـ"البليد، وإنكار للحقيقة، ويعاني هوساً مرضياً بالقول إن نزاع الصحراء يخص المغرب والبوليساريو فقط"، مضيفا أن "السماح بإعطاء دور لحزب الله يهدف إلى إعطاء انطباع بأن الجزائر ليست الدولة الوحيدة المؤيدة لجبهة البوليساريو، ولحسن الحظ وضع مجلس الأمن حداً لهذه الاستراتيجية".

وردت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم، على تصريحات بوريطة بالقول إن الوزير المغربي "داس هذه المرة على بقايا الأعراف والتقاليد الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "خطاباته انتقلت في خضم أسبوع واحد من حالة الخطاب والتصريح إلى الهذر والهذيان عندما قرر الدفع بالعلاقات الجزائرية المغربية إلى حافة القطيعة".

وانتقدت الصحيفة الجزائرية بوريطة لكونه "اكتفى بكيل التهم الجزافية إلى الجزائر، دون أن يذكر مصدرا أو يعطي دليلا ماديا على هذيانه"، وفق تعبيرها، مضيفة أن "الجزائر لم تكن أبدا وحدها داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بل حتى مجلس الأمن نفسه يدعم هذا الحق ومعه دول كبيرة ومحترمة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوبا وفنزويلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - rachad hadri الأحد 13 ماي 2018 - 18:47
كل الاحترام والتقدير للوزير الشاب كلام في الصميم وهذه هي الديبلوماسية التي يطالب بها كل المغاربة -الحزم- في مواجهة أعداء الوطن خاصة بتوفر أدلة دامغة .
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164
2 - selina الأحد 13 ماي 2018 - 18:48
اودي الله يهديكم راه لعواشر هذي كل واحد يديها فسوق راسو
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-54
3 - دبلوماسية النفاق الأحد 13 ماي 2018 - 18:49
الصورة خير دليل على دبلوماسيتنا التي لم تتخذ لحد الآن موقفا حازما من الجزائر وتقطع جميع العلاقات مع هذا الجار المزعج الذي لا يكف عن خلق المتاعب حتى تقوم الساعة.
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88
4 - محمد من تطوان الأحد 13 ماي 2018 - 18:54
يكفينا نوعية البلدان التي استدلت بها الجزائر :جنوب افريقيا، نيجيريا، كوبا وفنزويلا هذا يكفي (دول متقدمة في المجال الحقوقي والاقتصادي والتنمية.......ب___ييييييف)
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109
5 - hicham الأحد 13 ماي 2018 - 18:57
يجب على المغرب نشر الأدلة لتكون المصداقية أكبر و لكي يسكت فئران العسكر الجزائري الذين فقدوا السيطرة على بلدهم و بدأوا بالاستعانة بالخلايا التورية و الإرهابية
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56
6 - citoyen الأحد 13 ماي 2018 - 18:57
L'Iran ne sait même pas si vous existez !!! Vous préparez le peuple pour une catastrophe probablement !!! Dites nous quoi !!! La reconnaissance d'Israël ou l'envoie de notre armée de terre pour combattre sur le territoire syrien ou yéménite !!!??? Ce film d'Iran cache une catastrophe
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-87
7 - Nabil NY الأحد 13 ماي 2018 - 18:59
La schizophrénie et la mythomanie deux maladie grave de makhzen. Franchement c'est clair que le maroc cherche la protection des états unis et la France +l'Arabie saoudite l'ont conseiller de la sorte. Sa grosse erreur c'est de meuler l'Algérie encore une fois dans ses mensonges et cette fois ci l'Algérie sera sans pitié
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-117
8 - Omar الأحد 13 ماي 2018 - 19:01
ان تدعم البوليزاريو سياسيا و ماليا و ووو ... هدا شأنهم يهم تلك الدول وحدها اما ان تدعمهم و تدربهم على تدمير و مهاجمة و اداء المغرب و هم في حالة امن اي وقف اطلاق النار فهدا مالا يقبله لا العالم و لا المغرب و الجزا ئر عليها ان تقنع دول اخرى بان لا دور لها في هده الخلايا اما ان يقبل المغرب او يرفص فهدا لا يضر الجزائر في شيء. الان الجزائر تحت التشريح و المجهر من طرف دول عملاقة سيتم تفحص كل لقااتكم مع كل الدول و يجب ان تؤكد حسن نواياها و هدا يحتاج سنين
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32
9 - واو الأحد 13 ماي 2018 - 19:02
خير الدفاع هو الهجوم . أخيرا المغرب اصبح يهاجم و يلحق الهزاءم باعداءه
ننتضر بفارغ الصبر الضربة العسكرية التي ستقسم ضهر البروليزاريو.
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46
10 - naller Montréal الأحد 13 ماي 2018 - 19:03
نحاصر دولة ننوية . نحن بلدا لانجاور إيران هادا من فضل الله لو كنا جوار إيران لسحقتنا سحقا . نتكلم كثيرا و وزير خارجيتنا يتكلم لأنه بعيد كل البعد
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-73
11 - اكرم الأحد 13 ماي 2018 - 19:03
الجزائر لن تنجر وراء هاته التصريحات التي لا يقبلها عاقل وزير خارجية المملكة تكلم باسلوب لايرقى الى وظيفته وكانه يسرد في فيلم هوليود نحن نعلم ان المغرب صار يرمي شمالا و يمينا وستة اشهر ومفاوضات بدون شروط كان لها مفعول قوي
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-90
12 - Bop35 الأحد 13 ماي 2018 - 19:03
الجزائر كتغطي الشمس بالغربال; ولماذا هاذ النفاق ؟
الكل يعرف انها مستعدة للتحالف ولو مع الشيطان
باش تنحي المغرب من الخارطة...
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63
13 - عادي الأحد 13 ماي 2018 - 19:05
نزاع الصحرا بدا في 1975 قبل قيام جمهورية ايران وائمتها(1979),في 1991 وقعت بوليزاريو والمغرب وقف الحرب ولازال الامر كما هو الى الان.حكام الجزائر ليسو اغبياء ليتركو ايران تستقر فوق اراضيهم.المغرب اوقف قيادي في حزب الله وسلمه لامريكا وهنا بدات تهديدات هذا الحزب وتحركاته التي لن تغير شيئا فروسيا والصين تدعم بوليزاريو
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-41
14 - رضا الأحد 13 ماي 2018 - 19:06
كلام كله كذب في كذب لماذا قطع العلاقات مع ايران في هذا التوقيت بالذات و ما مصلحة حزب الله في دعم البوليزاريو . كل هذه المسرحية مجرد اوامر من الصهاينة و المريكان للسعوديين ليضغطوا على المغرب لقطع علاقاته مع ايران و حزب الله كما حصل مع قطر فامريكا و الصهاينة عازمون على محاصرة ايران اقتصاديا و سياسيا و لولا حسابات الخسارة و كلفة الحرب على الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني لقاموا بشن حرب مدمرة على ايران و حزب الله اليوم قبل غذ .
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-24
15 - محب للشعب الجزائري الأحد 13 ماي 2018 - 19:08
تصريحات المسؤولين الجزائرين لا تمثل الشعب الجزائري الشقيق و المحب لاخوانهم المغاربة
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14
16 - الصحراء ستبقى دوما مغربية الأحد 13 ماي 2018 - 19:09
هل النظام الجزائري يعتبر فعلا أن كوبا وفنزويلا دولا محترمة؟؟؟!!!
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38
17 - محمد الأحد 13 ماي 2018 - 19:11
الله يهديكم ثقوا في بلدكم وفي حكومتكم مهما يكن. فإن السيد الوزير قال على أخبر إيران بالحقيقة والدليل على أن حزب الله يدرب ويسلح البوليزاريو ولم تأخذ الدولة قرار قطع العلاقات إلا بعد إهمال إيران وعدم ردها على المغرب. فاتقوا الله.
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21
18 - بريكسي الأحد 13 ماي 2018 - 19:11
الشعب الذي يرضى باليهود في هرم السلطة و له علاقات جد متينة مع كيان يقتل الأبرياء من المسلمين في بلدهم، هاذا الشعب، لا داعي أن تضيعوا اوقاتكم في اقناعه، الحق واضح.
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-38
19 - med الأحد 13 ماي 2018 - 19:13
La dernière parole le Sahara est marocaine .on reste a poursuivre l algerie c est q on leur donne importance . Q il prennent soin du peuple algérien avant d fourer le nez au autres pays
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14
20 - Vive le maroc الأحد 13 ماي 2018 - 19:15
Les algériens soutient leur gunite militaire homme d'habitude
Les marocains savent que l'Algérie abrit armé doutent et défend avec tous les moyens le polisario
Vive le maroc
A bah mes ennemies de notre unité
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4
21 - عباس الأحد 13 ماي 2018 - 19:17
يقول المثل كبرها تصغار،هاد الصحراء دايرالنا مشكل كبير ،خليها تزيد تكبر أكيد غادي تبدل ،اعطيه العصير.
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9
22 - Douibi الأحد 13 ماي 2018 - 19:17
نحن لسنا ملزمين بطرح الأدلة الأمر واضح وهذا تعرفه الجزائر جيدا فهي الاول من يجب اتهمه لأنها هي من تحتضن خونة المغاربة أو الضامن بشكرة. الردود على الجزائر ...لنعكس المعادلة فما تراها ستفعل الجزائر مكان المغرب
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2
23 - حلفاء الجزائر الأحد 13 ماي 2018 - 19:19
تأكدت الان ان شعب الجزائري و ليس العسكر فقط
لا زالوا يعيشون في القرن الماضي
قال ليك دول محترمة كوبا فنزويلا نيحيريا و جنوب افريقيا و انا اسميها دول مكروهة من طرف العالم
نسي ان يذكر ايران حتى يبعد الشبهات عن بلده
حكام الجزائر يتمسكون بهده الدول المافيوزية فقط
لانها دول وحيدة في العالم التي لا زالت غير مراقبة
و خارجة عن القانون الدولي من ناحية تبييض اموال
البترول
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21
24 - Fahimi الأحد 13 ماي 2018 - 19:21
Le Polisario ne montre plus ses armes comme il faisait avant avec fierté
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4
25 - ساخط الأحد 13 ماي 2018 - 19:24
ليس كل ما تقوله الجزاءر كدب وليس كل مايقوله المغرب صحيح.الاثنان يقولان ما يقرره اسيادهم في الغرب.فهم لاحول لهم ولا قوة.العالم يتوحد ويشكل كثل قوية ونحن مشرع العرب نتقاتل ونغدر بعضنا البعض.عاشت الجزاءر وعاش المغرب.وليسقط الخونة
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2
26 - moha raiss الأحد 13 ماي 2018 - 19:26
سياسة خارجية ضعيفة جدا وأدلة يقدمها المسؤول الوزاري لاترقى إلى المستوى العملي نفس الأدلة التي كان يقدمها البيت الأبيض حين كان يتهم صدام بالكيماوي ونفسه عند ترامب حين اتهم سوريا بالكيماوي مجرد أكاذيب لايثق فيها حتى الطفل الصغير .الجزائر دولة شقيقة وخيار الحرب معها والتصعيد لايصب الافي صالح الصهاينة الأعراب الدين يتسرعون في افتعال الحروب الخاسرة .لمادا لا يتخد المغرب خيار السلم مثل الكوريتين الشمالية والجنوبية بوساطة صينية وأصبحت امريكا خارج اللعبة ومعزولة نهائيا في آسيا .في انتظار الصلح التاريخي بين اليابان وكوريا الشمالية. . أما إيران فهي معادلة صعبة للغاية بأن تقاطعها أو تتحالف مع أعدائها ضدها
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-1
27 - Pastos الأحد 13 ماي 2018 - 19:29
و للاسف لم نقدم لحد الان ولا دليل، بن سلمان ارغم المغرب على قطع علاقاتنا باران
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-1
28 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 13 ماي 2018 - 19:32
يبدو ان السيد ناصر بوريطة عرف هذه المرة الطريقة المناسبة لاخراج النظام الجزائري من جحره فبعد قطع العلاقات المغربية مع النظام الايراني بسبب تحالف حزب الله الارهابي مع مليشيات البوليساريو الارهابية التزم الصمت و لم يستطع التعبير عن موقفه بالرغم من ان مسرح هذا التحالف الارهابي هو الارض الجزائرية خوفا من انكشاف امره و ادانته بالمشاركة و التستر على الارهابيين لكنه في الاخير نطق كفرا بعد صدور مقال جون افريك فلم يجد ما يقول امام هذه الفضيحة الكبرى سوى الانكار كعادته فهذا النظام يعيش في مشاكل مع شعبه اولها شغور منصب رئيس الجمهورية منذ 2013 و بداية صراع الاجنحة لتنصيب رئيس جديد من الزمرة الحاكمة خوفا من وصول رئيس جديد مستقل عن تاثير الجيش و المخابرات يستطيع محاسبتهم و الزج بهم في السجون بعد سرقة اموال الشعب الجزائري الشقيق و افقاره و تبديد الجزء الاكبر منها على مليشيات البوليساريو الارهابية فامام هذه المشاكل التي يخبط فيها منذ عقود يحاول توجيه انظار شعبه عن همومه الحقيقية بفتح ابواب الجزائر على مصرعيها للمليشيات الارهابية المحلية او القادمة من الشرق الاوسط لخلق بؤرة ارهابية اقليمية في منطقتنا
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-2
29 - ملاحظ الأحد 13 ماي 2018 - 19:34
كان على جريدة الخبر الجزائرية ان تشرح لنا ما معنى تقرير مصير الشعوب و من يشمل هذا المبدأ الذي تتغنى به الجزائر ؟ و هل هيء لهذا احصاء لاجئي تندوف ؟ و هل كوبا و فنزويلا و حتى جنوب افريقيا يحترمون الاختلاف او انهم يفرضون رأيهم الوحيد على الشعوب. و اي تقرير مصير عندما تفرض رايك و تزور البشر. على الخبر هذه، ان تحترم الاختلاف و تسمح النقد البناء، فيما تنشره من عداء للشعب المغربي و وحدته.
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-2
30 - عسو الأحد 13 ماي 2018 - 19:36
تصريحات بوريطة موفقة وقوية وعرت عن الدور الشيطاني للجزائر الرسمية . بوريطة قال ماكان يجب قوله منذ زمان لأن الجزائر تمادت في معاداة المملكة. بوريطة أخاف الجزائر من خلال تصريحاته الواقعية و لأول مرة نرى أن الدبلوماسية المغربية هجومية و يجب الاستمرار في هذا الخط وقديما قال المغاربة "كبرها تصغار" . الجزائر تعيش أحلك أيامها ويحب على المغرب أن يضغط ويقول الحقيقة و يقوم بحملة دبلوماسية تشمل كل أنحاء العالم لقول الحقيقة و ضحظ المغالطات الجزائرية. الجزائر تحتضن و تمول و ترافع البولزبل و أفكارهم. من يقبل في العالم أن تكون دولة جارة تحتضن الانفصاليين و تسلحهم و تقول انها دولة بريئة. على بوريطة أن يستمر في قول الحقيقة والهجوم على الاعداء. عاش الملك.
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-2
31 - جنرالاة النفاق و الخدع الأحد 13 ماي 2018 - 19:36
Les dirigeants algériens ont tout oublié de l'aide précieuse que les marocains ont apporté à leur frères algériens lors que l'Algrie était occupé par l
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-2
32 - brahim g الأحد 13 ماي 2018 - 19:36
سيدي الوزير الشاب المتقف المحترم المغربي الحر شكرا لك. هذا هو الاسلوب الذي يزعزع اركان نظام الكابرانات .سلاحنا ضد عدو اسس عقيدته على العدوان والنفاق والبغض والغدر والخداع والمكر والزور والحسد والغل والتحريض ووووو
الله تعالى ينصر الحق. المغاربة اهل الخير و الايثار ضحو من أجل الجار لكن هذا الجار جار سوء الله يجعل كيده في نحره
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1
33 - قاسم الأحد 13 ماي 2018 - 19:38
سبق ان قلنا ان الجزائر تدعم الارهاب والارهابيين،وذلك باساليب المراوغة،،وقوى العالم تدرك ذلك،ولكنها تتفادى الصدام من اجل استمرار مصالحها الطاقية ،وبارخص ثمن،والايام القادمة ستكشف ان الجزائر تلعب بالنار مع دول اخرى تعيش صراعات وحروب في افريقيا، والشرق،،وسيتتبين للعالم بعض خيوط اللعبة الجزائرية _ الايرانية القذرة،،وبعد ذلك ستصبح الجزائر ومرتزقتها في افريقيا مكشوفة للعالم،ولحظتها لن ينفع التنديد،ولا الحصار،،سيتم اعلان موت الرئيس،،ونهاية عهدة العسكر مع الارهاب والمرتزقة،،،وقريبا ستسرب معلومات خطيرة حول هذا الامر،،والمغرب سيكون في موقع القوة،موقع تحالف جديد لاعلان حرب جديدة ضد الارهاب...
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2
34 - لله ذر الحسد ما أعدله الأحد 13 ماي 2018 - 19:38
"قرر الدفع بالعلاقات الجزائرية المغربية إلى حافة القطيعة"!!!! وهل بقي من تواصل بعد العدوان الجزائري اللدود منذ عقود ؟؟؟ القطيعة قليلة في حق دولة لا تحترم الجوار ولا روابط الدم والدين ، لا شغل ولا مشغلة إلاالعداوة والبغضاء ضد المغرب والتحريض عليه، لكن لم تتبعهم إلا دولا بئيسة معروفة بالصعلكة والتسكع أمثالهم.
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35 - elamiri elmamoun الأحد 13 ماي 2018 - 19:43
الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المغرب والجزائر هو مكسب لهدف ربح الجانب النفسي، في إنتظار العمل الجاد المرغوب لتطوير هذه العلاقات على جميع الأصعدة لما فيه خير شعب الدولتين الشقيقتين. التاريخ لا يرحم، كما سجل أن إنخراط المملكة المغربية إلى جانب الأمير عبد القادرفي مقاومة الإستعمار الفرنسي للجزائر كان من الأسباب المباشرة لإستعمار المغرب.هو نفسه التاريخ الدي يسجل اليوم تورط الجزائر في أجندة إستعمارية تهدف إلى تدمير الدولتين معا أي الجزائر والمغرب بسبب ما خبره الإستعمار من بسالة مقاومتهما التي كانت تستمد قوتها من تعاون وتآزر المجاهدين إمتثالا لتعاليم الدين وإفتخارا بالحضارة والأخوة المشتركة. الجزائريون يعرفون أكثر من غيرهم إمكانات وقدرات الدولتين ويعرفون كيف سيصبح حالنا معا لو سخرت هذه الهبة الإلاهية لمصلحة الشعب الواحد في الجزائروالمغرب. فمزيد من التعنت يعني مزيدا من التدمير، ووقفة تأمل مع إحتكام إلى الضمير الحي الأمازيغي العربي سيكون أترها إيجابيا دون شك . ودمجا للثقافة الجزائرية والمغربية وبمناسبة حلول رمضان الكريم أحييكم ب صحا عواشركم.
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1
36 - عبد الوهاب الأحد 13 ماي 2018 - 19:51
الجزائر أيضا تدرب وتسلح البوليساريو منذ أربعين سنة فلماذا لم يرى بوريطة الا حزب الله فقط ؟ هذا هو السؤال المطروح ،، ربما لانه يعتقد بان المجتمع الدولي سيضغط على الجزائر على أساس أن حزب الله حزب ارهابي ، وهنا لابد من طرح سؤال آخر ولكن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وفاز مؤخرا بالاغلبية لماذا لا يكون الضغط على لبنان والمغرب له علاقات مع لبنان أي هو الاخر متورط في مع حكومة جزء هام من اعضائها ارهابيين ،،، اللعبة بايخة وصامطة ولا أساس لها
يبدو أن بوريطة أراد أت يخلطها قبل عزله حيث الاخبار تشير الى فشله وسيعوض بالسيد ياسين المنصوري
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0
37 - ايت السجعي الأحد 13 ماي 2018 - 19:53
غباء حكام المرادية سيجر عليهم سخرية العالم ونقمة الشعب المغربي و غضب الشعب الجزائري الشقيق . حكام المرادية كلهم اصيبوا بخرف الشيخوخة ويريدون مجاراة شباب المغرب في الوقت الذي يدفعون فيه بخيرة شباب الجارة الشقيقة إلى الإنتحار على أمواج المتوسط. عنادهم المرضي يجعلهم يتوهمون بإمكانية إقناع العالم بوجود شعب و أرض وجب تحريرهما و إن هي إلا كذبة كذبوها وفجأة صدقوها معتقدين أن هذا البلد الأمين حائط قصير وأن بإمكانهم أن عليه يقفزون لكن "يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين."
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38 - فؤاد علي الأحد 13 ماي 2018 - 19:56
بالله عليكم متى اعترفت الجزائر ولو مرة واحدة بفضيحاتها المتكررة و ان كانت بالدليل القاطع والبرهان الراسخ؟ الجزائر عاشت وتعيش و عمولاتها الكذب و الإنكار والرشوة والخوض في الماء العكر وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هادا النظام الغاشم سينال حتما جزاءه ان آجلا او عاجلا.
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0
39 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 13 ماي 2018 - 19:59
لو تعاملت الدبلماسية المغربية مع النظام الجزائري بهذه الصرامة منذ اليوم الاول لما استمر هذا الوضع ازيد من 4 عقود فحينما تجد نفسك امام نظام غبي غير كفء و شعبوي و امي و يعاني من عقدة المغرب فما عليك الا ان تعامله بنفس الاسلوب و فضحه بالحقائق و التشهير بمؤامراته و تبقى اللغة الدبلماسية للدول الحضارية التي تحكمها انظنة مسؤولة امام شعوبها فهذا النظام لا يمكن ردعه الا بالاسلوب الذي يليق به لقد عمل ما في وسعه خلال العقود السابقة بايذاء بلدنا و توريطه لكنه فشل فبوتفليقة قال ذات مرة ان المغرب اكبر مصدر للحشيش في العالم و وزير خارجيته كرر نفس الاتهام عدة مرات و ذهب بعيدا حينما تامر مع اسبانيا خلال ازمة جزيرة ليلى حاول محاصرة المغرب في منطقة الساحل و الصحراء جوع شعبه من اجل مليشيات البوليساريو الارهابية التي يستعملها كورقة ضد بلدنا لذالك اقول هو لا يفهم لغة الدبلماسية التي يعتقد انها ضعفا فضربه على المباشر بوجه مكشوف و كشف عورته و ما يدور داخل الجزائر من مؤامرات و ما يهدره من اموال في اوروبا و امريكا لخلق المشاكل لبلدنا هو الرادع الحقيقي لمؤامراته ضد امتنا يجب على العالم ان يعرف حقيقته كما هو
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