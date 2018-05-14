الملك يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الدنيء" بباريس

هسبريس - و.م.ع

أدان الملك محمد السادس بشدة الهجوم الذي نفذ بواسطة سكين، مساء السبت الماضي بباريس، واصفا هذا الهجوم بـ"العمل الإرهابي الدنيء".

وأكد الملك في برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه علم "ببالغ التأثر" بهذا الهجوم الذي خلف قتيلا وأربعة جرحى.

وبهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربي باسمه وباسم الشعب المغربي للرئيس الفرنسي، ومن خلاله لضحايا هذا الاعتداء المشين ولذويهم ولمجموع الشعب الفرنسي، عن تعاطفه العميق وتضامنه المطلق.