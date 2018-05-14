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كُتّاب وآراء
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الملك يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الدنيء" بباريس
الاثنين 14 ماي 2018 - 18:20
أدان الملك محمد السادس بشدة الهجوم الذي نفذ بواسطة سكين، مساء السبت الماضي بباريس، واصفا هذا الهجوم بـ"العمل الإرهابي الدنيء".
وأكد الملك في برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه علم "ببالغ التأثر" بهذا الهجوم الذي خلف قتيلا وأربعة جرحى.
وبهذه المناسبة، أعرب العاهل المغربي باسمه وباسم الشعب المغربي للرئيس الفرنسي، ومن خلاله لضحايا هذا الاعتداء المشين ولذويهم ولمجموع الشعب الفرنسي، عن تعاطفه العميق وتضامنه المطلق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - المختلين الاثنين 14 ماي 2018 - 18:33
كل من يعتدي على الأبرياء فقد خرج من دين الإسلام.
2 - HICHAM الاثنين 14 ماي 2018 - 18:35
vive le roi :: tous les marocaines contre les terouristes est contre salafia aussi ::::
nous somme tous ensemble
nous somme tous ensemble
تعليق غير لائق
-23
3 - مغربي الاثنين 14 ماي 2018 - 18:45
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة و الامة الاسلامية بل انسانية الجمعاء من اتستثباب السلم و السلام و التنمية و التعاون و التعايش و التسامح و الاعتدال بين الكافة البشر بالمعمور بالغض النظر عن لون او الدين وهي من قيم السمحة لديننا الاسلامي الحنيف .
تعليق غير لائق
-11
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