المالكي يشيد بالتحول الديمقراطي في هندوراس

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، ماريادولوريس أكويرو، وزيرة خارجية هندوراس، والتي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وأكد المالكي، في كلمة له بالمناسبة، أن المغرب يتابع باهتمام التحول الديمقراطي الذي تشهده هندوراس، مشيدا بالأجواء الديمقراطية التي طبعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنوها بروابط الصداقة والتقدير التي تجمع المغرب بهندوراس بصفة خاصة، وبجميع بلدان أمريكا الوسطى بصفة عامة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب وهندوراس "يتقاسمان التوجه ذاته في الاندماج الاقتصادي وتقوية التعاون جنوب-جنوب الذي يعتبره المغرب خيارا إستراتيجيا"، وزاد أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي "تدخل في هذا الإطار، وتهدف إلى التسريع في اندماج القارة الإفريقية".

كما ثمن رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي حضره السفير غير المقيم لهندوراس بالمغرب، موقف هندوراس الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن الحركات الانفصالية في مختلف دول العالم "تشكل خطرا على دولة الحق والقانون"، وأن المغرب "حريص على وحدة الشعوب".

وعلى المستوى البرلماني، كشف المالكي تشكيل مجلس النواب لمجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وهندوراس، ودعا إلى إعطاء مزيد من الدينامية للتعاون البرلماني بين البلدين؛ كما وجه بالمناسبة دعوة لرئيسة المؤسسة التشريعية بهندوراس من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

من جهتها أكدت وزيرة خارجية هندوراس أن زيارتها الحالية إلى المملكة، وهي أول زيارة إلى المغرب لوزير خارجية هندوراس، ستساهم في توطيد العلاقات الثنائية الجيدة، وأردفت بأن هناك إمكانيات وفرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات هامة، كالتبادل التجاري ومجال الاستثمار وغيرهما.

كما أعربت الوزيرة عن تقدير هندوراس لانضمام المغرب بصفة عضو ملاحظ إلى المجموعة المندمجة لأمريكا الوسطى، وأضافت أن هذه العضوية تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين بلدان المجموعة والمملكة المغربية، مرحبة في الآن ذاته بتشكيل مجلس النواب لمجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين، ومعربة عن الرغبة في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرقى من التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.