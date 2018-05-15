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الرئيسية | سياسة | شبيبة النهج تخلد المئوية الثانية لكارل ماركس

شبيبة النهج تخلد المئوية الثانية لكارل ماركس

شبيبة النهج تخلد المئوية الثانية لكارل ماركس
هشام بوعلي
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 07:05

افتتحت شبيبة النهج الديمقراطي بفروع تمارة، الرباط وسلا، مساء الاثنين، أسبوعا ثقافيا لتخليد المئوية الثانية لرحيل المفكر الاقتصادي الألماني كارل ماركس. ويحمل الأسبوع الذي سيعرف مجموعة من الأنشطة الثقافية والنقاشات الفكرية شعار "سيمانة ماركس 2018 .. ماركس ولد الوقت".

وعلى هامش اللقاء الافتتاحي، قال إبراهيم خرشوفي، عضو المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي: "نخلد المئوية الثانية لكارل ماركس باعتباره واحدا من أبرز المفكرين في العالم الذين ساهموا في تغيير الكثير من تاريخ البشرية، ومن تأثيراته قيام ثورات وحركات تحرر وطني. ولا يمكن أن نتصور العالم بالشكل الذي هو عليه اليوم بدون ماركس؛ كما أن إسهاماته النظرية والفلسفية تدخل ضمن مرجعيتنا نحن كشبيبة حزب سياسي ماركسي".

وأضاف المتحدث: "حاولنا استحضار هذه الذكرى من خلال شكل شبابي، وأعطيناها شعار "ماركس ولد الوقت"، بمعنى أن أفكار ماركس ليست أفكارا جامدة تصلح للرفوف ولا تصلح لهذا العصر، بل إننا نتبنى فكره ومنهجه ونناقش به قضايا اليوم"، مشيرا إلى أن "هذه الذكرى لا تخلدها فقط الحركات الماركسية والشيوعية؛ بل الكثير من الجامعات والمؤسسات الفكرية العالمية تحتفي بها من خلال تنظيم مسيرات وندوات تناقش أفكار المفكر الألماني".

بدوره أشار عبد اللطيف زروال، الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، إلى أن "الهدف من هذا النشاط هو إظهار راهنية فكر ماركس في فهم المجتمع المغربي والعالم المعاصر"، وزاد: "هذا الحدث أيضا شبابي وموجه للشباب، لأن فكر ماركس فكر شاب".

وبخصوص الأنشطة التي سيعرفها الأسبوع كشف زروال أن "هذا الحدث سيحتضن موائد مستديرة حول راهنية فكر ماركس في فهم المجتمع المغربي، وماركس والمسألة الفلسطينية، وماركس وتحرر الإنسان، وستعرف نقاشات حول الماركسية ومواضيع الإيكولوجية والاشتراكية والحب"، وزاد: "سيتم أيضا عرض فيلم يحكي عن حياة ماركس، وورشات في قراءة نصوصه المهمة، كما سينظم أيضا نشاط فني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام كولميمة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 07:35
"الرأسمالية ستجعل كل الأشياء سلع:الدين،الفن،الادب و ستسلبها قداستها"كارل ماركس. و ما نراه اليوم أن قوى الغدر و الظلام(تجار الدين) أصبحوا عبيدا للإمبريالية المتوحشة...
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2 - roka الثلاثاء 15 ماي 2018 - 07:36
الحقيقة ان افكار كارل ماركس لم تعد حتى صالحة للرفوف ، عام ١٩٩١ هو العام الذي وضعت افكاره على الرفوف ولكن الوقت تغير فهي ليست موجودة هناك الآن . تم تنظيف الرفوف منها والقيت في المكان الذي تستحقه بعد ثبوت فشلها
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3 - محمدالمغربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 07:44
لو كان النهج الماركسي هو البديل فعلی الاقل لم يكن ليموت في المعسكر الشرقي فهو منهج الفكرۃ الواحدۃ والحزب الواحد الذي يرفع شعار عدم التعدديۃ فاذا كان اليسار الماركسي يومن بالديمقراطيۃ فلماذا لا يمارسها علی ارض الواقع
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