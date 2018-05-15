منظمة المدن والحكومات المحلية تلتئم بالرباط

هسبريس من الرباط

شهدت مدينة الرباط انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية بإفريقيا في دورته الـ18، بمشاركة ممثلي عدد من الجماعات والسلطات المحلية بالقارة الإفريقية.

وقد خصص الاجتماع لمدارسة جدول أعمالٍ ضمّ مجموعة نقاط رئيسية، تمثلت في عرض أهم التوصيات المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لاجتماع "باسام" في نونبر 2017 بكوت ديفوار وتقديم عرض أنشطة الكتابة العامة والتقريرين المالي والأدبي ومناقشة حيثيات تنظيم اللقاءات الاستراتيجية الجهوية وسبل إنجاح المنتدى الدولي أفريك سيتي الذي من المنتظر أن تحتضنه مدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 20 و24 نونبر المقبل.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الكاتب العام للمنظمة "الون امباسي"، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع ، إنه إذا توفرت الإمكانات للحكومات المحلية جهات أو مدنا فإن القارة "سوف يمكن أن تتخطى جميع الصعاب التي تواجهها".

وأضاف المتحدث أنه على جميع المنخرطين بالمنظمة أن يؤدوا ما بذمتهم من أجل إنجاح أوراش هذا التنظيم، مضيفا ''بفضل المغرب ودعمه الكبير لاتحاد الحكومات المحلية الإفريقية تمكنا من تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات وضخ دماء جديدة في عمل مؤسستنا".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يجري، اليوم الثلاثاء، الإعلان الرسمي لتنظيم النسخة الثامنة للمنتدى الإفريقي للحكومات المحلية.

وستشهد التظاهرة حضور الوزراء أعضاء اللجنة التقنية بالاتحاد الإفريقي المكلفين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وعمداء وحكام المدن الإفريقية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وأعضاء شبكة رئيسات الجماعات الإفريقية ومختلف ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب.