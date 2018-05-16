مغربية تهزم البوليساريو ببرلمان عموم إفريقيا

هسبريس من الرباط

اُنتخبت النائبة البرلمانية مريم وحساة مقررة للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا، بنتيجة 11 صوتا، بينما حصلت مرشحة البوليساريو السنية أحمد ناه على صوتين.

وأكدت النائبة مريم وحساة، في اتصال مع هسبريس، أن فوزها يأتي في سياق "تحرير الفضاء من الانفصاليين ووضع حد للمناورات المعادية للوحدة الترابية"، مضيفة: "عندما وجدت مرشحة البوليساريو مرشحة وحيدة للمنصب عملت على مواجهتها حتى يتسنى لنا إظهار عدالة قضيتنا الوطنية".

واعتبرت النائبة المغربية فوزها بمنصب مقررة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا "انتصارا كبير للمغرب وهزيمة مدوية للأطروحة الانفصالية للبوليساريو".

وتمثل لجنة العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا فضاء استراتيجيا للبروباغندا الانفصالية، كما كانت تعتبر منبرا لنشر مواقف البوليساريو ضد قضية الوحدة الترابية.