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الرئيسية | سياسة | مغربية تهزم البوليساريو ببرلمان عموم إفريقيا

مغربية تهزم البوليساريو ببرلمان عموم إفريقيا

مغربية تهزم البوليساريو ببرلمان عموم إفريقيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:10

اُنتخبت النائبة البرلمانية مريم وحساة مقررة للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا، بنتيجة 11 صوتا، بينما حصلت مرشحة البوليساريو السنية أحمد ناه على صوتين.

وأكدت النائبة مريم وحساة، في اتصال مع هسبريس، أن فوزها يأتي في سياق "تحرير الفضاء من الانفصاليين ووضع حد للمناورات المعادية للوحدة الترابية"، مضيفة: "عندما وجدت مرشحة البوليساريو مرشحة وحيدة للمنصب عملت على مواجهتها حتى يتسنى لنا إظهار عدالة قضيتنا الوطنية".

واعتبرت النائبة المغربية فوزها بمنصب مقررة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا "انتصارا كبير للمغرب وهزيمة مدوية للأطروحة الانفصالية للبوليساريو".

وتمثل لجنة العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا فضاء استراتيجيا للبروباغندا الانفصالية، كما كانت تعتبر منبرا لنشر مواقف البوليساريو ضد قضية الوحدة الترابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - السحاب العابر الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:21
مبروك الفوز للأخت المغربية ونتمنى أن نفوز عليهم بشكل نهائي بمشيئة الله
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40
2 - badr الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:23
ولا زالت الهزائم متوالية هههه ،عقبا لشي ضربة عسكرية تحيد هاد لخوليزاريو فمرة
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34
3 - RGN الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:28
مؤصلة مغربية قحة الله يرضي اعليك
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35
4 - محمد الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:28
هنيئا لك يا بنتي ،ولو منحوا الفرص للشباب مثلك لتحقق العجب العجاب.
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34
5 - marocan f 3inin l3dyan الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:35
هزيمة لكل اعداء المملكة المغربية الشريفة ومزيدا من التالق من المغاربة الرقم الصعب في معادلة الاعداء
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26
6 - martin pres du kiss الثلاثاء 15 ماي 2018 - 23:57
félicitation ma petite..il faut que que ces vieux du gouvernement cèdent leur fauteuil a. nos jeunes talents qualifiés, instruits et jeunes .tout un avenir devant eux et c'est leur ère.... ces vieux barbus qui font passer leur intérêts et celui de leur familles avant celui de notre patrie, doivent chercher un coin paisible où passer leur retraite bien payée..... Félicitation une autre fois ,et merci pour ta jalousie pour ton pays. le Maroc...Allah yardi 3alik
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1
7 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 16 ماي 2018 - 00:12
هكذا يتم تقليم اظافر النظام الجزائري من الاتحاد الافريقي حتى يمهد الطريق للاجهاز عليه بالضربة القاضية هو و كيانه الوهمي فخطوة بعد خطوة سيتحقق النصر النهائي اشكر هذه النائبة البرلمانية المغربية على فطنتها حينما سحبت البساط من تحت اقدام ممثلة النظام الجزائري فحلبة الملاكمة الان توجد في الاتحاد الافريقي و التركيز على اقصاء العدو يتطلب تداريب مكثفة و النفس الطويل لانه اخر معاقلهم.
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8 - لحسن الأربعاء 16 ماي 2018 - 00:19
الحق يعلو ولا يعلى عليه في جميع المجالات المغاربة متفوقين ومنتصرين الله يوفقهم و يغلبهم على من عداهم. اللهم أهل علينا رمضان بالخير والبركات واليمن والتيسير ومغفرة الذنوب علينا وعلى جميع المسلمين.
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